Laurent Lainé y Jorge Seré

El reconocido chef francés Laurent Lainé fue una pieza clave en el suceso de Masterchef Uruguay. El cocinero se animó a medirse como jurado en el exigente concurso de cocina, donde recibió el cariño de los participantes y la aprobación unánime de la audiencia. Encajó tan bien en este rol que su desempeño le valió el Premio Iris como revelación.

Lainé recibió el Iris de manos de Nicolás Furtado, el actor uruguayo del momento que protagoniza El Marginal en la vecina orilla. "Sé que hablo muy mal castellano así que no voy a hablar mucho", advirtió apenas tomó el galardón.

Con característico y pronunciado acento francés agradeció a "todos los que participaron, a la gente que me apoya y me sigue". Antes de despedirse, hizo alusión a su famosa frase: "Que coman muy bien y que no haya nada cguuudo".

El exfutbolista Jorge Seré recibió la misma distinción que Lainé, pero en radio. Como el francés, él también incursionó en un nuevo rol el último año. En su caso pasó a acompañar a Alberto Sonsol en Tuya y Mía, y su participación lo llevó a quedarse con la estatuilla.

Seré agradeció "especialmente a Alberto Sonsol y radio El Espectador que confiaron en que yo podía entrar en un mundo que conocía desde el otro lado". "Estoy muy contento, muy emocionado", definió.

El premio se lo entregó nada menos que Alberto Kesman, con quien Seré se fundió en un fuerte abrazo sobre el escenario.