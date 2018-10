Lali Espósito y dos películas del MONFIC

Acusada.

Dolores Dreier es la principal sospechosa del asesinato de su mejor amiga. El hecho ocurrió en una fiesta cuya consigna era nada de cámaras conectadas a redes sociales. Quizás porque la joven, una de las organizadoras del encuentro, ya se había quemado feo un tiempo atrás, cuando su amiga hizo circular un video en el que Dolores tenía sexo con un chico. Eso motivó una fuerte pelea entre ambas, cosa que fue clave para que Dolores se convirtiera en la principal sospechosa del asesinato cuyo juicio tiene lugar recién dos años después de ocurrido el hecho. La segunda película de Gonzalo Tobal no es estrictamente un policial o una "de juicios", sino que esa es apenas la excusa para tocar muchos temas: la verdad, la lealtad, los vínculos familiares, la incidencia de los medios de comunicación, la importancia de las redes sociales… Son muchas películas en una y todas ellas logran ser efectivas por un elenco sobresaliente en el que Lali Espósito sorprende gratamente por la forma en que se mete en un personaje complejo y por momentos impenetrable. La gestualidad es clave en esta historia y la actriz la maneja de forma impecable, demostrando que hubo un gran trabajo detrás. La rodean nombres como Leo Sbaraglia e Inés Estévez, en el rol de sus padres de clase media alta viviendo una situación impensada; o Daniel Fanego como el abogado defensor que a veces parece un padre más de la protagonista, pero más severo. En Acusada todos los detalles importan y todos contribuyen a crear un clima atrapante, opresivo, sombrío… El espectador ingresa en un túnel en el que cree que la luz al final será saber si Dolores es o no culpable, pero conforme avance por ese sendero oscuro, se dará cuenta de que hay otras preguntas tan o más importantes que responder.

Título original: Acusada | Director: Gonzalo Tobal | Elenco: Lali Espósito, Leonardo Sbaraglia, Inés Estévez, Daniel Fanego, Gerardo Romano, Gael García Bernal | Género: Thriller/Drama | Origen: Argentina | Duración: 108' | ***

Custodia compartida.

Si bien se trata de la continuación de un corto nominado al Oscar que el director hizo en 2014 Antes de perderlo todo-, esta película puede verse sin necesidad de conocer el antecedente. Ya estamos con Miriam y Antoine resolviendo, abogadas mediante, la custodia de su hijo menor, ya que la mayor está por cumplir 18. La jueza accede a la custodia compartida, dando lugar a que el espectador pase a ser testigo de muy tensas escenas en las que va quedando claro que Antoine sigue siendo tan violento como siempre. El relato avanza de un drama familia a un thriller en el que el suspenso final se lleva todos los aplausos por lo bien logrado que está y lo mucho que hace sufrir al público. Si bien el tema es archiconocido, contado así, sin eufemismos ni medias tintas, ayuda a que se le dé la importancia que merece y que aún muchos le niegan. Película necesaria.

Título original: Jusquà la garde | Director: Xavier Legrand | Elenco: Léa Drucker, Denis Menochet, Thomas Gioria, Mathilde Auneveux | Género: Drama | Origen: Francia | Duración: 93' | Se exhibe en el MONFIC | ****

Lady Macbeth.

Basada en la novela corta Lady Macbeth de Mtsensk (1865), de Nikolai Leskov, quizás ahuyente -equivocadamente- a quienes prefieren evitar las historias de época. Lo es porque transcurre a mediados del siglo XIX y se vale de las características de ese momento histórico para contar la historia de una joven atrapada en un matrimonio arreglado que vive en el medio del campo. Pero no se queda en el retrato clásico de esa situación, sino que va por más porque la protagonista no es precisamente una joven sumisa y temerosa de sus "dueños" (marido y suegro). Para nada, hará cosas con toques shakesperianos y de novela criminal que seguramente atrapen a todos los públicos, amen o no los relatos de mujeres encorsetadas (en todo sentido). Con economía de recursos visuales, las imágenes parecen reproducciones de cuadros, algo que el director buscó. Muy recomendable.

Título original: Lady Macbeth | Director: William Oldroyd | Elenco: Florence Pugh, Christopher Fairbank, Cosmo Jarvis, Naomi Ackie, Bill Fellows | Género: Drama | Origen: Reino Unido | Duración: 89' | Se exhibe en el MONFIC | ****