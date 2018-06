Karina Vignola: La mamushka celeste

Ha comenzado una fiesta para los futboleros del mundo y también para Karina Vignola. La comunicadora sigue todos los partidos de Rusia 2018, en especial los de Uruguay. Prefiere no verlos sola para repartir los nervios y emociones que provoca cada salida a la cancha de la selección nacional. Cree que Uruguay está para grandes cosas. Su marido Gaspar Valverde está en Rusia, al frente de un programa documental.

—Para una futbolera y experiodista deportiva, ¿qué significa un Mundial?

—Lo vivo con mucha intensidad. A pesar de que en este caso, los partidos son en horarios raros, en la mañana, tenemos planificadas mateadas y desayunos con amigas para mirar todo lo que sea posible. Gaspar (Valverde) está en Rusia, así que organicé este tipo de encuentros con amigos y familiares. No me gusta ver los partidos sola, en especial los de Uruguay. Paso muchos nervios y el fútbol es como el mate. Hay que compartirlo.

—¿Cuánto te alteran los partidos?

—Bastante. Grito, critico frente al televisor. Si hay penales no los puedo mirar. Soy muy intensa para ver los partidos de Uruguay. Pero al mismo tiempo el Mundial es una fiesta y así lo vivo. Es un mes en el que me cambia el humor. Todos los días tengo un partido para mirar. Sigo también la ceremonia de inauguración, todos los programas previos y de análisis. El Mundial me cambia la rutina y estoy completamente atenta.

—¿Cuánta fe le tenés a Uruguay?

—Muchísima. Creo que es un plantel sólido. Adentro y afuera de la cancha. Tenemos en su mejor momento a talentos como Luis Suárez y Edinson Cavani. Tienen ya la experiencia de dos mundiales: Sudáfrica 2010, cuando nos fue muy bien y también Brasil 2014. Es cierto que en esa oportunidad no llegamos demasiado lejos, pero la experiencia para ellos tiene que haber sido buena, incluso de las cosas feas que sucedieron en ese momento.

—Desde chica seguís a la selección, ¿qué diferencial tiene este plantel?

—Es completo. Nunca había visto una selección con tantos buenos jugadores en toda la cancha, con algunos muy inteligentes. Uruguay tiene marca, tiene pase, tiene buenos exponentes en el mediocampo, defensa y en el ataque ni qué hablar. Estamos bien cubiertos en todos los sectores.

—¿Te jugarías un pronóstico?

—Que llegue lo más lejos posible. Así Gaspar se queda más tiempo allá y yo más tiempo sola (risas). Hablando en serio, lo extraño pero la voy llevando bien con las nenas.

—¿Estás llenando el álbum de Rusia?

—Fue iniciativa de mis hijas (Luana y Alina) En casa se respira fútbol y ellas se han contagiado de ese espíritu, mucho más en la previa de un mundial. Están súper entusiasmadas. También que Gaspar esté con el programa Sobre ruedas nos ha movilizado mucho. El otro día vimos el primer programa juntos y los compañeritos de la nenas les comentaban: "Ah, pero tu papá conoció a Suárez y a Godín". Para ellas también el Mundial es una fiesta.