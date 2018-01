Karina Jelinek: "Mi corazón no tiene GPS"

“Los hombres no son tímidos conmigo”, confesó la morocha que inmortalizó la frase “lo dejo a tu criterio”. Simpática y divertida, pasó la tarde en Ovo Beach donde se tomó varias selfies con turistas y accedió con una sonrisa a dialogar con Sábado Show. “Yo tengo magia propia”, definió orgullosa. Una Jelinek auténtica.

—¿Cómo estás pasando este verano en Punta del Este?

—Súper bien como todos los años. Mezclo vacaciones con trabajo.

—¿Cómo has visto esta temporada en particular, vos que sos habitué del balneario?

—Hay un montón de gente, varios eventos e hizo un tiempo hermoso. Hay mucha gente linda y agradable como siempre.

—¿Qué te parecieron los precios?

—Más o menos. Está todo muy caro, pero de todas formas hay muchísimo turismo este año.

—¿Cómo es tu rutina para cuidar tu figura en verano?

—Hago vida sana, pero también es cierto que en verano una se da el gusto y come un poco de más. En verano me permito algunos asados, como algo de dulces y tomo algunos tragos... Después hago yoga y trato de quemarlos de alguna manera.

—En las redes no se te ve saliendo tanto a boliches como otros años, ¿estás más tranquila?

—Estoy más tranquila. Salgo algunas veces pero prefiero hacer comidas en casa con mis amigos e ir a los eventos que me corresponden, que son los que maneja mi manager.

—¿En las salidas se te acercan muchos hombres o se inhiben ante tu presencia?

—Se me acercan muchos. Los hombres no son tímidos conmigo.

—¿Y cuál es tu respuesta?, ¿aceptás una invitación a salir o por lo general estás cerrada a conocer a alguien?

—Eso no se controla, mi corazón no tiene GPS. Yo salgo a bailar con mis amigas y con algún chico también, ¿por qué no? Le doy una oportunidad a una persona si me gusta.

—¿Qué condiciones debe reunir ese chico para lograr esa oportunidad?

—Lo más importante es que sea soltero. Las otras condiciones es que sea divertido, amable y caballero.

—Formás parte de una generación de modelos que alcanzó gran notoriedad en la industria del entretenimiento argentino, ¿cómo ves la camada que llegó después?

—Todo el tiempo surgen modelos pero la gracia es perdurar y eso lo logramos muy pocas. No por lograr ser la tapa de una revista vas a estar siempre ahí. Hay que luchar permanentemente para seguir creciendo y mantenerse. Para eso se precisa estar en contacto todo el tiempo con la gente y hoy en día también hay que estar presente en las redes sociales. Eso es un arte que pocas personas pueden manejar.

—¿En tu caso qué es lo que creés que más te ha ayudado a mantenerte en los medios?

—Eso está en la magia de cada uno. Yo tengo una magia propia, Cada modelo tiene sus secretos. Algunas son privilegiadas y otras no llegan a tanto porque no saben perdurar. Pero no es algo que se pueda calcular, es una bendición de Dios.

—Ahora te desempeñás como integrante del programa La Jaula de la Moda (Magazine), ¿sentís que ahí encontraste el mejor espacio para vos en televisión?

—Sí, estoy muy contenta. Me siento muy cómoda y todo el grupo es increíble. La Jaula de la Moda ganó el Martín Fiero de Oro en cable, y estoy orgullosa de formar parte de este equipo de trabajo. Es un programa en el que me luzco, hablo de moda y tengo mi propia sección. Doy secretos de belleza y la gente me sigue mucho por eso, incluso en las redes sociales me siguen más mujeres que hombres por mi participación en el programa. Por eso también tengo un producto que va hacia la mujer, que es una línea de ropa interior.