Juan Carlos Scelza recuperado y en Punta del Este tras haber sido intervenido

—Está de vacaciones en Punta del Este. ¿Cómo es la rutina?



—Es una mezcla de hacer cosas distintas con las mismas de siempre. Estuve yendo a la radio (integra Hora 25, de Radio Orientla) hasta fin de año y luego nos tomanos unos días para disfrutar en Punta del Este. Vamos a la playa, a los paradores y cargando pilas para lo que viene.

—En unos días se lanza el documental Hicieron historia, que se nutre de diferentes capítulos del programa Fanáticos. ¿Qué lanzamientos están previstos?



—El documental viene bárbaro. Estoy haciendo el cronograma de visitas al Interior para ir a presentarlo en distinas ciudades. Comenzamos a partir de febrero después del lanzamiento que seguramente lo hagamos en el Museo del Fútbol el mes que viene. La película está pronta y a partir de marzo vamos a presentarla también en Bolivia, Paraguay y Colombia, entre otros países. Las fechas no están 100% confirmadas pero se trabaja en la agenda.

—El mes pasado tuvo intervención en un riñón, ¿Cómo ha sido la recuperación?



—Muy bien. Salió bárbaro. La operación fue el 19 de diciembre y el 23 ya estaba en mi casa. Ahora estoy haciendo vida completamente normal. No sentía dolor, ni ninguna molestia. En un chequeo de rutina surgió que tenía un tumor en la pared del riñón izquierdo. La alarma salió en una ecografía y fue confirmada por la tomografía. Se programó la cirugía para una fecha sin mayor actividad deportiva. Y así fue.

—¿La recuperación tan rápida fue sorpresiva o estaba en los planes?



— Lo que me dijeron desde el primer día, se cumplió. Sacaron el bultito ese que no era muy grande. La intervención se hizo por laparoscopia y no tuvo complicación alguna. El 24 estaba brindando en mi casa y a la semana siguiente fui a la radio para participar del programa.

—¿Cómo se viene este año?



—Va a ser un 2019 intenso. En pocos días viajamos a Chile para el Sudamericano Sub 20 que televisará Tenfield. Vamos a aprovechar la estadía para producir capítulos de Fanáticos también A la vuelta, empezará el campeonato y las copas internacionales. Este año también es año de Copa América, así que no va a haber pausa. Por suerte.