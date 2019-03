Juan Carlos Scelza de estreno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Juan Carlos Scelza está de estreno. Este lunes 1 de abril lanza el documental Hicieron historia, una película de más de una hora que recrea hazañas de la historia del fútbol con el testimonio de sus protagonistas. La materia prima han sido las más de 400 entrevistas que realizó el periodista a referentes del deporte a nivel local, pero sobre todo internacional en Fanáticos (VTV).



“Desde cero se puede este documental, pero vas a tener años de trabajo. Lo que tiene de bueno es el gran archivo de Fanáticos”, asegura.



Pelé, Maradona, Ghiggia, Neymar, Marcelo Gallardo y tantos otros forman parte de la película.



El hilo conductor no es cronológico. “Se pasa de color a blanco y negro. Vamos de Peñarol del 66 al 87, Brasil del 70 o el River argentino campeón de la Libertadores el año pasado”, cuenta el periodista,



La voz en off de Scelza es la narradora de la película. La producción implicó revisar más de 400 horas de material bruto para elegir los fragmentos de la notas.



“Destaco mucho el trabajo que hicieron en la producción”, dice Scelza y cuenta que más de 100 protagonistas ponen su voz en Hicieron historia.



Luego del lanzamiento de este lunes, que será en el Museo del Fútbol, la película se irá “de gira” por varias localidades del Interior. También están previstas presentaciones en el exterior.



“Está confirmado Bolivia, Paraguay, Colombia, Estados Unidos, Panamá... Seguramente esa gira la hagamos después de la Copa América”, añade.



El final del periplo de la película será que llegue a algún canal o plataforma nacional o internacional.



Para el comunicador, Fanáticos es un programa que siempre se renueva. “No es lo mismo hoy una nota con Diego Forlán que hace cuatro años cuando estaba en Inter y no había llegado a Peñarol”, asegura el periodista deportivo.



Salo Szafran, Sabrina Floras, Cecilia Figueroa, Martín Garbarino, Simón Nasser, Mauricio Asti, Mathías Rau y Gabriel Martínez completan el equipo del documental