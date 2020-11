Juan Carlos Paullier: "Me alegra que mi idea de hablar sobre salud en televisión haya prendido en otros canales"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Es difícil pensar sobre salud en televisión sin pensar en Juan Carlos Paullier. El conductor marcó una era al frente de un programa que estuvo al aire durante 25 años y se convirtió en el indiscutido referente del rubro: Calidad de vida. Pero una abrupta desvinculación de Teledoce lo dejó un año sin pantalla. Ahora, Paullier regresa con el emblemático espacio pero esta vez dentro del periodístico Buscadores. “Vuelvo con mucha fuerza”, asegura con entusiasmo. Es que a pesar de sus 73 años, el comunicador aspira a aumentar su presencia en pantalla, llevar el ciclo a la radio y retomar la realización de conferencias con temas de salud. En diálogo con El País, habla de la salida “no deseada” de Teledoce el año pasado y de la frustrada relación con Lola Peverelli, que trascendió que llegó a su fin un año después de la boda.

-¿Cómo te sentís al estar nuevamente al aire con Calidad de Vida, esta vez dentro de Buscadores (TNU y VTV)?



-Muy bien. Yo soy un hombre de la comunicación, ¡mi vida es la comunicación! Empecé a los 17 años en radio, a los 20 ya estaba en televisión y no paré más. En un estudio de televisión yo me transformo. Había días en los que llegaba al canal sintiéndome mal y cuando el programa terminaba yo ya estaba bárbaro. Mi productor me decía “¡A vos la televisión te sana!”. Así fue durante estos 25 años de Calidad de Vida, que fueron imborrables. Pasó mucho tiempo, pero todavía me siento con fuerza. Cuando la gente me dice “impusiste una marca en el Uruguay”, yo me alegro mucho. Es una satisfacción enorme. Las circunstancias se dieron para que este sea un proyecto multimedia con el ancla en la televisión, pero la idea también es salir en radio y volver a dar charlas de Calidad de Vida en todo el país.



-¿Cómo es la relación con Sergio Gorzy, el conductor del programa?



-Con Sergio nos conocemos hace 30 años. En esta oportunidad me abrió las puertas de par en par. Hay negociaciones que duran meses, pero esto se dio en cinco minutos. Me dice que está encantado con la propuesta y que es un aporte que le suma a su programa. Ya hemos hablado para que el espacio más adelante sea diario, como el que tenía en Desayunos Informales. Para poder armar este nuevo espacio también tuvo que ver Horacio Maglione, un amigo de hace más de 25 años que está a cargo de la producción.



-¿Cómo fue estar tantos meses sin pantalla?



-Sentía que me faltaba algo que formaba parte de mi vida. Yo tengo cuatro hijos y Calidad de Vida es como si fuera otro más.



-¿En algún momento temiste no volver a la pantalla?



-No.



-¿Qué sensación te dejó la abrupta salida de Teledoce el año pasado?



-Fue una salida no deseada por mí. Yo tuve una actitud ejemplar durante todos estos años en el canal. Hubo alguna persona o algunas personas que de repente tenían otros planes...



-¿Quedaste dolido?



-Yo agradezco lo que me dio el canal durante tantos años, y lo mío con el canal también fue de una entrega absoluta. Sé que la mayoría lo valora, pero hubo gente que no lo hizo. Igualmente yo no miro para atrás. Tengo gratos recuerdos de personas increíbles como quien fuera gerente general y falleciera hace poco tiempo, Eduardo Radío, que era un ser exquisito. Si él estuviese vivo, yo seguiría con el programa en el canal. Pero son etapas. Cumplí una en Canal 4 y otra en Canal 12, que no terminó como hubiese querido. No hago señalamientos porque estoy feliz con mi vuelta. Vuelvo con mucha fuerza, eso es lo valioso y lo importante.



-¿Los programas sobre salud son más necesarios en tiempos de pandemia?



-Sí… Yo tendría que haber estado en pantalla durante este tiempo.



-¿Has visto los nuevos ciclos de esta temática como Saber vivir mejor (Canal 10) con la Dra. Alejandra Rey y Buen Vivir (Canal 4) con tu excompañera María García?



-Me parece importante que los canales tengan programas de salud. Yo estuve 25 años solo en la pantalla. Me alegra que mi idea haya prendido en los otros canales. A la Dra. Rey no la conozco, pero la vi unos minutos y me pareció una profesional competente. Yo he estado muy atento a la pandemia y escucho con mucha atención al grupo asesor del presidente Lacalle y a los infectólogos, que son los que pueden hablar con más propiedad. Para informarme también leo mucho los medios internacionales, en especial el proceso para la vacuna.



-¿Cómo quedó tu vínculo con María García, tu excompañera de Calidad de Vida, luego de que trascendiera que no tenían una buena relación?



-(Silencio) La relación es normal...



-Se supo que te separaste de Lola Peverelli, con quien habías contraído matrimonio el año pasado, ¿cómo enfrentás esta situación?



-Nunca hablé de mi vida privada, y prefiero seguir sin hacerlo. Estoy muy feliz con mi familia, mis hijos y mis nietos.



-Tu última relación sí tuvo una importante presencia mediática, ¿te arrepentís de haberla dado a conocer?



-Yo nunca tuve interés en hacer pública mi vida privada.