Un joven médico al frente del hospital público más antiguo de los Estados Unidos

Max Goodwin (Ryan Eggold) es el director médico más joven del New Amsterdam, el hospital público más antiguo de los Estados Unidos. Sus objetivos son destruir la burocracia, brindar atención excepcional a la gente que más lo necesita y devolverle al hospital la gloria que lo colocó en el mapa. Tareas para nada sencillas, máxime si tenemos en cuenta que, además, Max debe lidiar con sus propios problemas de salud.



El médico no acepta un “no” por respuesta, lo cual lo lleva a interrumpir el status quo y demostrar que nada lo detiene si de infundirle nueva vida a esta hospital se trata. El New Amsterdam es un centro poco valorado, con poco personal y fondos insuficientes. En contrapartida, es la única institución en el mundo capaz de tratar al mismo tiempo y en el mismo lugar pacientes con ébola, presos de Rikers y al Presidente de los Estados Unidos.



Cómo le irá a Max en esta aventura es lo que iremos descubriendo a lo largo de los veintidós episodios que componen la primera temporada de New Amsterdam, la serie que Fox Life estrenará el próximo lunes, y que estará en pantallas de lunes a viernes, a las 20:15.



La historia está inspirada en las memorias del Dr. Eric Manheimer, Doce pacientes: vida y muerte en el hospital Bellevue, y sus quince años como director médico en este hospital cuyo nombre se cambió para el nuevo drama médico.



Además de Eggold, integran el elenco de la serie Freema Agyeman, como la Dra. Helen Sharpe; Janet Montgomery, como la Dra. Lauren Bloom; Jocko Sims, como el Dr. Floyd Reynolds; Tyler Labine, como el Dr. Iggy Frome, y Anupam Kher, como el Dr. Vijay Kapoor.



En los Estados Unidos, New Amsterdam se emite por la cadena NBC (está terminando) y ya tiene confirmada una segunda temporada. Razones no faltaban ya que en octubre pasado se convirtió en la primera ficción del año en confirmar que contaría con una primera temporada completa de veintidós episodios cuando solo llevaba tres en el aire.



El rating fue bajando con el correr de las semanas, pero aun así se la define como un éxito. El capítulo estreno fue visto por 8,4 millones de espectadores, lo cual se traduce en 1,8 puntos en rating. Luego se estabilizó en una media de 6,4 millones de seguidores y 1,2 puntos en el segmento de 18 a 39 años, siendo la segunda nueva serie de NBC más vista, solamente por detrás de The Blacklist (serie que también integra Eggold) Contando a las más antiguas, sería la sexta en número de espectadores y la cuarta en rating.