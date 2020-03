José Ángel Tuana: El favorito llega a FM

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“El Favorito” José Ángel Tuana (72 años), por años encargado de la información de turf en Telemundo, sigue despuntando dos de sus vicios: la quiniela y la comunicación.



Junto a Gonzalo López Tuana (locutor y su sobrino) y a Marcelo Trías, están al frente de El show de la quiniela, un programa histórico de animación de los sorteos de cada día pero que en este 2020 ha vuelto con una novedad: inició su ciclo en una emisora de Frecuencia Modulada como La Ley FM (106.7).



Con dos platos diarios (a las 15:00 y a las 21:00), el programa coincide con los sorteos de quiniela vespertina y nocturna y los comunicadores comparten su desarrollo con todo tipo de comentarios y análisis de los números que van saliendo. También hay versiones extendidas los miércoles y los domingos durante el sorteo del 5 de Oro.



“Estoy jubilado y vengo a divertirme. Esto es la sangre de mi vida. Soy quinielero desde que nací, igual que carrerista. Y atorrante también”, asegura José Ángel Tuana.



Gonzalo López Tuana explica el por qué del pase del programa que comenzó en Radio Clarín, tuvo un pasaje por Radio Universal y en 2020 recaló en La Ley.



“El proyecto empieza a tomar forma cuando con miras a 2020 se veía mucho fútbol en el horizonte. Y a como Universal es una radio muy deportiva, se complicaba muchas veces nuestra salida al aire. A partir de ahí hubo que buscar un nuevo horizonte y ese horizonte fue La Ley FM”, cuenta López Tuana.



“Ahí se generó el gran desafío de empezar en una FM. Por un lado está bueno porque nos trae un público más joven y diferente. Y al mismo tiempo, nos plantea el reto de engancharlo y hacerlo “jugador” en el buen sentido”, agrega.



“Es un gran paso porque llegó la quiniela a la FM, donde seguramente tendremos competencia dentro de poco”, acota José Ángel Tuana.



“Ahora ellos tienen la obligación de seguir adelante. Como dijo Gardel, la quiniela es industria nacional”, complementa.



Juego. El Favorito es una asiduo jugador de los juegos de azar. ¿Se declara como una persona con suerte?



“Suerte tiene todo el mundo desde el momento en que uno vive. Es como un viejo dicho, el que anda en el agua aprende a nadar”, responde con evasivas.



¿Gana con frecuencia o no? “La quiniela es una cajita de ahorros. No te enloquecés, no te pelás. no te enviciás”, asegura.



El Favorito pondera los juegos históricos en contra de los divertimentos electrónicos de la era digital.



“Se ha perdido el juego sano en la juventud porque con esto de las selfies y los celulares tienen otros juegos que son gratis pero no dan ningún dividendo y te dejan medio tarado también”, añade.



Lo más curioso que le sucedió a Gonzalo López Tuana durante El show de la Quiniela ocurrió el año pasado. Mientras animaba un sorteo del 5 de Oro vio que salían sus números, uno atrás del otro hasta el cuarto. Solo le faltó uno para obtener el pozo.



“Al borde de una ataque de nervios, no sabía que hacer... si saltar de la silla en el estudio o quedarme callado sin decir nada”, revela.



El programa incluye mucha dinámica con la audiencia, que va contando sus experiencias con el juego o con las temáticas que se van desarrollando a la largo del sorteo. “Se toca todo tipo de temas”, aseguro Marcelo Trías, el otro de los conductores.



“Es una animación del sorteo y mucha interacción con la gente. A través de WhatsApp hay mensajes. Abrimos para que la gente envíe números. Es divertido. Invitamos a los que nunca lo escucharon a que se prendan”, complementa López Tuana.



Además de ellos tres, el programa cuenta con los aportes de Julio Romano, un especialista en estadísticas de los juegos de La Banca.



“Sale el número a la grande y al instante, Julio manda las estadísticas: cuándo fue la última vez que salió y con qué frecuencia aparece en el historial”, revela López Tuana.



De hecho, el servicio de estadísticas de Romano se presta para preguntas de la audiencia. “Hay gente que manda mensajes consultando cuándo fue la última vez que salieron sus números y Julio responde”. En su rol de locutor comercial, Gonzalo López Tuana sigue trabajando en Radio Universal. Participa de las transmisiones de los partidos del equipo liderado por Alberto Kesman.



Marcelo Trías, además, se desempeña como conductor del programa Música a dos orillas, de Emisora del Sur (94.7 FM, Sodre).



Esta es una experiencia totalmente diferente. Estoy aprendiendo mucho”, asegura. Trías se sumó a El show de la Quiniela en 2020 y es el más nuevo del equipo.



¿Ellos sí ganaron buenos pozos?



“A la suerte hay que ayudarla y orientarla. Si viene veine y si no, hay revancha de noche”, responde López Tuana.