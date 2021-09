Jorge Lenoble: "Aprendí que los hombres tenemos que estar con chicas jóvenes"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Tras una fallida participación en Masterchef Celebrity, el popular contador Jorge Lenoble viajó hasta Ibiza en busca de relax. Si bien es un gusto que se da cada año, esta temporada tiene la particularidad de que llegó soltero luego estar en pareja por cuatro años. “Disfruto de la buena vida”, se enorgullece quien fue bautizado hace unos años como el “Don Juan” de la farándula oriental.

En un diálogo telefónico desde la isla europea, asegura que su breve paso por el reality de cocina implica su gran regreso a los medios de comunicación después de seis años. Es que el multifacético profesional se había alejado del ruido mediático en 2015, cuando fue acusado por el futbolista Alexis Viera de quedarse con dinero de un evento. “Puse 13 mil dólares de mi bolsillo para cubrir los gastos”, se defiende.

-¿Cómo estás pasando tus primeras vacaciones soltero en Ibiza luego de estar cuatro años en pareja?



-Como todos saben, cada año yo paso el verano en Punta del Este y un mes del invierno en Europa. Esta es la decimosexta vez que visito Ibiza. Es una temporada hermosa para hacer playa, llena de fiestas y eventos. Y ahora que estoy soltero apuesto a la diversión. Estoy contento viviendo la buena vida.



-¿Por qué se terminó tu relación con Caren, la joven modelo de 22 años?



-Estuve cuatro años de novio. Nunca había estado tanto tiempo en pareja. Se terminó porque había pasado mucho tiempo. Yo no quería seguir en pareja y ella tenía que seguir con su vida. Preferimos dejar antes de que hubiera algún problema.



-¿Qué te dejaron los años de relación con ella?



-Muchas satisfacciones. Ella tiene belleza física, simpatía y alegría. Ahora me visualizan como un hombre al que le gustan las mujeres jóvenes así que se me acercan más chicas.



-¿Te gustan las chicas más jóvenes?



-Sí, de 22 o 23 años. Si me escribe una de 26 ni le respondo (risas). Aprendí que el hombre tiene que estar con una mujer joven, y más en mi caso que casi tengo 48 pero soy joven de espíritu. Hago deporte y llevo una vida saludable.



-¿Hay momentos en los que te hubiera gustado formar una familia?



-No. Siempre viví la vida que quise vivir. Nunca molesté a nadie ni me comprometí a cosas que no podía dar. Eso tiene que ver con no tener hijos. Conozco mucha gente a la que le gustaría hacer la vida que hago yo, pero tiene hijos y no puede. Veo casos en los que las parejas se aburren rápido, todo el amor que hubo al principio se deja de lado y queda una familia por el camino.



-¿Volviste a tener algún otro vínculo afectivo luego de tu última separación en marzo de este año?



-Sí, ¡desde el primer día! Estoy conociendo, pero todavía no me enganché.

Jorge Lenoble en Ibiza por 16° vez: "Es una temporada hermosa para hacer playa e ir a fiestas"

-¿Qué te dejó tu paso por Masterchef Celebrity este año, donde fuiste eliminado en tu primera participación?



-Me dolió mucho el criterio del jurado para mi eliminación. Mi plato fue elogiado por mis compañeros, los que trabajan detrás de cámara y hasta el propio Sergio Puglia, que es el máximo referente de la gastronomía en nuestro país y me dio el voto positivo. Quedé angustiado luego de que Ximena (Torres) y Laurent (Lainé) no valoren la calidad de mi preparación, que cumplía con todos los requisitos que habían planteado. Yo tengo mucho criterio en la cocina, y más para la elaboración de una sopa de arvejas que era algo muy fácil de hacer. Lo hice con 236 arvejas como me recomendó Laurent, pero después me dijo que no le sentía gusto. Me pareció muy injusto, sobre todo teniendo en cuenta que el plato de Lali Sonsol tenía una cantidad de sal desproporcionada, el de Denis (Ramos) no era sobresaliente y a Mónica (Navarro) se le rompió la licuadora.



-¿Tenías expectativa de avanzar en la competencia?



-Sí, yo era el candidato de mucha gente. Me encanta cocinar y tengo una vasta experiencia en la gastronomía. Fui el novio de la empresaria gastronómica Elena Tejeira durante varios años. Además, el resto de participantes es medio pelo. No es lo mismo probar un plato mío que uno de Marcelo Capalbo o de Robert Moré con esa barba espantosa que usa ahora.



-¿Te sentiste atraído por alguna de las participantes?



-Sí, me encanta Patricia Madrid. También estoy muy en contacto con Jose Damiani. ¡Qué bella que es! Hablamos mucho, veremos qué nos depara el destino.



-¿Masterchef puede haber sido un impulso para tu vuelta definitiva a los medios?



-Sí, haber sido protagonista de uno de los programas de Masterchef fue un gran paso para volver a los medios. Yo estuve en todos los canales, pasé por el 4, el 5, el 10, el 12 y VTV.

Jorge Lenoble tuvo un fallido paso por Masterchef. "El resto de participantes es medio pelo", dispara. Foto: prensa Canal 10

-¿Qué fue lo que te alejó de los medios hace seis años?, ¿incidió la polémica por el evento que organizaste a beneficio del futbolista Alexis Viera, que te acusó de haberte quedado con dinero?



-Lo de Alexis Viera generó una polémica muy desagradable que no se iba. Por suerte ya pasaron seis años. Mi alejamiento no se lo atribuyo solo eso sino a que había cumplido un ciclo en varios espacios mediáticos en los que trabajaba y quise dedicarme a lo mío, que es ser contador. Me fue muy bien. Hoy volvería a los medios, pero no a todo lo otro que implicaba conducir desfiles tres veces por semana, eventos y fiestas. Eso desgasta mucho y económicamente no repercute.



-¿Cómo quedó tu vínculo con Viera y su familia después de aquellas acusaciones?



-Yo tenía relación con sus hermanos y su familia. Con ellos la relación quedó muy mal. Él tendría que estar agradecido de que le hayan dado 50 mil dólares en dinero, además de toda la repercusión que tuvo el evento. Él decía que mucha gente iba a dejar de hacer eventos por la magnitud de lo que yo había hecho. La prueba fue que nadie más hizo nada por él, así que la equivocación era suya y no mía. Yo me quedo con el lindo recuerdo de ese partido de fútbol en el que jugaron juntos Tony Pacheco con Chino Recoba e Iván Alonso con Diego Forlán.



-¿Pusiste plata de tu bolsillo para cubrir lo que había faltado?



-Sí, puse 13 mil dólares de mi bolsillo para terminar de cubrir gastos. Él salía a hacer notas todos los días a atacarnos y decir que nos habíamos quedado con dinero de él cuando no solo no pasó eso sino que tuvimos que poner plata. No me gustó que él no reconociera el esfuerzo y el trabajo de tanta gente. Unos meses antes habíamos organizado otro evento precioso a beneficio de Máximo Gambaro en el que habían tocado El Gucci y Rombai. En ese quedó todo el mundo contento y en el siguiente salió Viera a decir que faltaba dinero. Me quitó entusiasmo para seguir haciendo cosas.



-Siempre te caracterizaste por tener un ojo muy crítico hacia la televisión, ¿cómo estás viendo actualmente la producción nacional?



-En la noche, Masterchef es el mejor programa. No se compara con lo que quisieron hacer en Canal 12. Fuego Sagrado terminó siendo una burda imitación y por eso la gente no se enganchó. Quisieron inventar con el tema del asado, y el jurado era muy malo. No sabían de cocina y tampoco eran graciosos. El jurado tiene que estar conformado por gente que esté por encima de la media. A la tarde, Algo Contigo mejoró mucho. Luis (Carballo) está muy bien. El que no tiene rumbo es el de Canal 10. El Show de la Tarde es una mezcla muy rara. Se fue (María Inés) Obaldía y no supieron qué hacer. Todavía les queda Humberto (De Vargas) de mañana, pero está quedando flaco de todo lo que lo exprimen. ¡Cada vez le pagan menos y lo hacen trabajar más! Uno que me gusta es Nacho Álvarez, es el que tiene más cancha. El resto le tendría que copiar a él.



-¿Cómo viste la carrera política de Daniel Martínez, luego de asesorarlo y quedar desvinculado en 2015?



-Él me llamó para ayudarlo cuando empezó su carrera política hacia la Intendencia de Montevideo. Trabajamos juntos hasta que me dijo que su grupo cercano había puesto objeciones respecto a mi presencia. Después de eso se fue enterrando. No tenía una estrategia, y la gente que lo rodeaba no lo ayudó. Se equivocó una y otra vez. Lo llamaron a él porque no había nadie, pero él tenía que tener la autocrítica para darse cuenta de que no estaba preparado para ser presidente. Es que sin carisma no se llega a presidente. Yo se lo dije en su momento. Y ahora no tiene ningún futuro en la política. Le recomendaría que se guarde al menos 15 años. Le diría “por favor no te vuelvas a quemar”.



-¿Te gusta Lacalle Pou como presidente?



-Es fantástico. Lo veo con una solvencia impactante. Los índices de popularidad le dan bien, el gobierno anda bien y el país va a andar bien. Y su equipo está muy bien.



-¿Te gustaría retomar la idea que tuviste en un momento de incursionar en la actividad política?



-Sí, me gusta la política. Pero me imagino dentro del gobierno de coalición. Yo soy como Graciela Bianchi, me fui del Frente Amplio y no vuelvo más. También podría ser alcalde de Punta del Este. (Enrique) Antía está haciendo un gran trabajo en Maldonado, pero al rol de alcalde de Punta del Este le falta un protagonismo internacional. Alfredo Etchegaray podría hacerlo, pero cuando se postuló le fue mal porque lo hizo con la gente equivocada.