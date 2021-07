Johana Riva, la chica Playboy uruguaya: "Es un honor trabajar para esa organización"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

-Sos una chica Playboy ¿Cuáles han sido tus producciones para esa compañía?



-Sí, lo soy. Para mí es un honor trabajar para una organización tan importante a nivel mundial como Playboy. Estoy muy feliz de formar parte. Trabajo fundamentalmente en las producciones con base en México y se pueden ver en la revista.



-Tu perfil ha ganado voltaje últimamente con producciones cada vez más sexies. ¿Cómo se fue dando ese proceso?



-En realidad publico lo que me nace en el momento. Me encanta mostrar mi lado sexy como también tengo fotos casuales bastante tapada. No debemos juzgar por lo que vemos en redes. Sacarte una foto toda tapada no te hace ser una santa o mejor persona. Yo amo mi cuerpo, me acepto y me quiero como soy.



-¿Tuviste más pudor o vergüenza en los comienzos?



-No para nada, siempre me mostré como quise, no me fijo en el que dirán. Soy una mujer libre y vivo como quiero, ya hoy por hoy es muy normal subir fotos sexy sin pasarse para lo vulgar. Tampoco son tan atrevidas mis fotos.



-¿Recibiste propuestas indecentes? ¿Cuál es tu respuesta al enfrentarte a esa situación?



-En todo rubro te pueden hacer propuestas turbias. Mi respuesta es ignorar, estoy enfocada en mi carrera no le ando prestando importancia a ninguna propuesta fuera de lo profesional.



-¿Cómo recordás tus tiempos como Miss Uruguay 2014?



-Hermosa época. Una divina etapa que disfruté muchísimo. Aún sigo en contacto con mis compañeras. Me llevé amigas increíbles con quienes siempre permanecemos en contacto y con algunas me he vuelto a reencontrar.



-¿En Uruguay se valora poco a las misses y a la belleza en general?



-No sé si es por un tema de “valorar”. En realidad, creo que Uruguay es un país con un mercado muy pequeño para cualquier trabajo vinculado a lo artístico. Por eso desde chiquita decidí irme a probar suerte a otros lugares. Amo mi país igualmente y siempre estoy viniendo. Soy muy familiera



-Sos muy activa en redes sociales, ¿cómo definirías la interacción con los seguidores?



-Sí, siempre estoy en comunicación con mis seguidores mediante mis redes y publicaciones. Intento devolverles un poquito del amor que me demuestran día a día. Cada mensaje y tiempo que invierten en escribirme me emociona mucho y lo súper valoro, me motivan un montón a seguir creciendo, así que trato siempre de estar pendiente y devolverles el cariño que me brindan a mí.



-¿Cuál es tu situación sentimental?



-Enfocada en mí, no puedo adelantarte más de momento...



-¿Los hombres son temerosos al acercarse a una chica con perfil alto y sensual?



-Creo que si me tienen un poquito de miedo (broma).. Cuando se dan la oportunidad de conocer realmente a la Johana de la vida diaria, fuera del mundo artístico y de redes esa perspectiva cambia. Soy una mujer muy segura de mí misma, la actitud que tengas frente a la vida en general influye mucho en lo que generás en la otra persona.



-¿Cuáles son tus próximos proyectos?



-Actualmente estoy organizando con las marcas que tenía contrato trabajar y se canceló debido a la pandemia. Gracias a Dios poco a poco va retomando con naturalidad así que estoy muy enfocada en mi carrera, en breve tendrán novedades.