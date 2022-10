Jean Paul Bondoux, explosivo tras separarse de Silvia Paiva: "Solo le gusta la fama"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El chef, propietario de uno de los restaurantes más distinguidos de nuestro país tiene motivos para festejar ya que su local, La Bourgogne cumplió 40 años de trayectoria. A Jean Paul Bondoux le gusta la vida, la cocina y el amor, como ha dicho en repetidas oportunidades, y si bien tiene muchos reconocimientos, le gusta el perfil bajo. Igualmente el año pasado fue uno de los personajes de los que se habló al iniciar su relación con Silvia Paiva, a quien conoció durante las filmaciones de Bake Off Uruguay. La relación terminó y Paiva decidió convertirse en modelo erótica para un conocido portal, lo que no le cayó en gracia al chef francés. En esta entrevista con Sábado Show, Bondoux habla de su finalizada relación, su pasión por la cocina y también del nuevo perfil de su expareja.

Jean Paul Bondoux, uno de los cocineros más destacados del país es un apasionado, de la vida, la cocina y el amor. Eso se pudo ver en Bake Off Uruguay, donde fue jurado de la primera temporada y en cada oportunidad pedía a los participantes que le pongan amor a sus preparaciones en la competencia.

Pero más allá de los consejos del experto chef, su participación en el reality también llamó la atención por el romance que inició con Silvia Paiva, una de las participantes de la primera temporada de Bake off. Luego que ella fuera eliminada del certamen, comenzaron su relación y se convirtieron prontamente en la pareja mediática del momento. En el programa final, se comprometieron.

Jean Paul Bondoux y Silvia Paiva. Foto: Leo Mainé

La relación entre Paiva y Bondoux comenzó una fría tarde de invierno, durante la primera grabación del programa que se realizó en el complejo Jacksonville. El jurado conoció las caras de los participantes, y Jean Paul, uno de los expertos, quedó hipnotizado por una de ellas. “Lo primero entró por los ojos”, recordó Bondoux en una entrevista con Sábado Show.

Fue tan así que no se pudo aguantar, se acercó a su compañera de jurado Sofía Muñoz y le confesó: “Me enamoré, quiero a esa chica para mí”. Esa chica era Silvia.

Sin embargo, la relación no prosperó y la vida de los dos continuó por sendas distintas. Bondoux continúa con su restaurante, La Bourgogne en Punta del Este, que este año celebró los 40 años de su inauguración y Paiva comenzó una carrera como modelo para la aplicación Divas Play. En la pasada entrevista con Sábado Show, la ahora modelo erótica dijo que la propuesta para sumarse al portal llegó a través de un amigo. “Lo pensé durante un tiempo y terminé aceptando”, dijo Paiva.

Luego de publicarse las primeras fotos que se difundieron en el pasado número de Sábado Show, Bondoux se refirió al final de la relación, la fama y el nuevo perfil de su expareja.

“No me gusta hablar de mi vida privada, ni de ella”, dice Jean Paul Bondoux en referencia a su relación con Silvia Paiva y su nueva faceta como modelo para Divas play.

“A mí siempre me ha ido bien en la vida y mi amor es la cocina, no es una mujer”, agregó. “Mi vida es la gastronomía, así fue siempre”, dijo Bondoux quien llegó a Uruguay en 1981 y desde hace 40 años es el chef y propietario del reconocido restaurante La Bourgogne, en Maldonado.

Jean Paul Bondoux

“No me gusta quedar mal con ella. Fue una linda relación pero no puede hablar de que estoy mal de salud, de dinero, habló muchas cosas. ¿Cómo va a hablar de mi vida privada cuando nunca habló de su propia vida? No estoy enojado, pero es muy limitada, igual nunca pagó un peso”, agregó.

Jean Paul siempre dice que su primer amor es la cocina. “La cocina siempre activó mi cerebro. A mí una mujer no me importa, me importa encontrar el tiempo para el trabajo. Es algo noble, porque con las manos le das alma a la cocina. La cocina es un acto de amor y si lo haces para la persona que amas, siempre va a salir bien el platillo. En en caso de Silvia no fue así. Silvia fue una chica que participó en Bake Off, fue eliminada, no tiene talento para la cocina y solo le interesa la fama. Ella no tiene barreras para ser famosa porque su misión en la vida es ser famosa”, dijo el cocinero.

—Pero usted tuvo una relación con Silvia.



—Sí, me gustó Silvia y a ella le gustó la idea porque Jean Paul es famoso. A mí no me importa nada, estoy luchando por salir adelante con mi negocio que es muy difícil por la coyuntura después de la pandemia y con Silvia no se podía hablar mucho. Igual, a mí eso no me importa.

—¿Sintió que Silvia lo utilizó?



—Sí que me utilizó. ¿Qué hacía antes ella? Era enfermera y está lleno de trabajo para las enfermeras. También como repostera hay trabajo, pero el tema es que tiene que trabajar más de ocho horas por día. Y ahora hace unas fotos y es distinto, es otra profesión. Por eso siento que lo que me salvó fue la cocina. A mí me equilibra. Incluso tengo un poema antes de cocinar porque me activa el cerebro.

Jean Paul Bondoux y Silvia paiva. Foto: Leo Mainé

—¿Cómo terminó la relación?



—De eso no voy a hablar. Igualmente es un poco desastroso cómo una chica con dos nenas de 20 años hace eso. Ella tiene lindo cuerpo, es fotogénica pero solo le gusta la fama.

—¿Le molesta la exposición que tomó su expareja?



—No, no me importa nada. Me fui a un casamiento en Francia que hace tiempo no iba, y seguí mi vida, con mis cosas. Conozco muchas personas que me quieren y ella fue una historia, nada más. Lo que no sé es qué relación tiene ella con ese canal pornográfico.

—Usted siempre le busca el lado positivo y esta “historia” como dijo fue reencontrarse con su amor por la cocina.



—Nunca perdí el amor por la cocina. Ella se fue porque yo estaba cocinando mucho, muy metido en el negocio y no estaba con ella. Ella necesita una persona permanentemente. Además había una diferencia de edad y yo vivo por mi gastronomía, mi restaurante y mi familia, y toda la vida fue así. Mi defecto puede ser que me guste la mujer joven, pero ¿qué hombre no tiene ese defecto? Además, ella dijo que también amaba la repostería, ¿por qué no trabajaba como repostera? Porque hay que trabajar mucho. Y cómo está Silvia ahora, no la quiero ver porque parecería un viejo verde. Ni me erotiza ni lo necesito. La gente ahora la mira por el sexo y cuando estaba conmigo la miraban por su profesión, por la gastronomía y por ser enfermera. ¿Cómo es ahora? Ella se quemó sola y está en un camino que es muy difícil. Por eso Silvia hoy no es un ejemplo para la sociedad uruguaya.

—¿Le molestó que Silvia hablara de su vida?



—Sí, no puede salir a hablar mal de mí, que estoy mal de salud, de plata, mal con mi hijo, pará un poco, no se dice eso. ¿Te gustaría que hablara así de alguien?