Jane, sus padres y el ex

Rogelio y Xiomara. La tercera temporada de Jane the Virgin mostró a los padres de Jane (Gina Rodríguez), Rogelio (Jaime Camil) y Xiomara (Andrea Navedo), nuevamente juntos. Pero algo pasó que hará que la relación entre ambos se complique un poco: Darci (Justina Machado), ex pareja de Rogelio, quedó embarazada, por lo que éste cumplirá su sueño de ser padre, pero no con la mujer que ama y con la que ha decidido compartir su vida.



-¿A qué desafíos se enfrentan Rogelio y Xiomara como recién casados en el comienzo de la cuarta temporada?



Jaime Camil: Darci dará a luz una bella niña. Y, por supuesto, Rogelio tendrá muchos momentos de comedia con Xiomara, con Jane, con muchas de las personas involucradas en esto. No es un triángulo, es como un trapecio o un octágono de muchos lados y cosas que suceden alrededor de la vida de Rogelio. Él se enfrenta al hecho de que va a ser papá y eso será llevado a su relación con Xiomara.



Andrea Navedo: Bueno, es una telenovela, un programa de televisión; Rogelio y Xiomara no pueden mantenerse felices por mucho tiempo. Xiomara tiene que lidiar con el embarazo de Darci.



-¿Qué hace que Rogelio y Xiomara sean una gran pareja?



JC: Creo que ellos realmente se aman y eso es amor verdadero. Comenzó hace muchos, muchos años, y la gente lo sabe. Rogelio está muy interesado en su familia y la ama mucho. Y él repite en cada episodio que Xiomara es el amor de su vida. Entonces, a la gente le gusta que el amor conquiste todo. Rogelio y Xiomara están destinados a estar juntos.



AN: Son una gran pareja porque se conocen desde que eran adolescentes. Es increíble verlos juntos porque creo que Xiomara es la que defiende a Rogelio y lo mantiene con los pies sobre la tierra. Es lo que Jane necesita. ¿Quién no quiere a los dos padres juntos, verdad?



-¿La relación de Rogelio con Darci mejorará ahora que tienen una hija juntos?



JC: En esta temporada entenderán que necesitan ser padres y que tienen que ser civilizados el uno con el otro, así que eso va a funcionar. Pero va a llevar algo de tiempo para que lo resuelvan.



-¿Cómo se siente Xiomara sobre el hecho de que Darci vaya a estar siempre en la vida de Rogelio?



AN: Tengo que decir que me quito el sombrero ante Xiomara. Ella se vuelve más madura, definitivamente es diferente a la que vimos en la primera temporada y es la que anima a Rogelio a llevarse bien con Darci. Incluso pone a Darci en su lugar. Es como: “Mira, no vamos a rechazar al bebé. Y eso va a ser parte de nuestras vidas”.



-¿Por qué es importante para Rogelio ser un buen padre?



JC: Él es un buen padre, pero creo que ahora está entusiasmado con el hecho de poder estar en la vida de este bebé desde el principio, porque no tuvo la misma oportunidad con Jane. Está muy emocionado porque será parte de todo lo que se perdió con Jane.



-¿Cómo describirían el desarrollo de sus personajes en la cuarta temporada?



JC: Rogelio siempre será Rogelio. Eso es lo divertido de él. Es un alivio cómico de la serie. Significa que no es un personaje bien equilibrado. Rogelio te hará reír, pero también te hará llorar de vez en cuando, cuando tenga esas sinceras escenas con Jane y Xiomara donde habla de su familia y de cómo ama mucho a su hija. Y creo que eso es lo que amo de Rogelio. Es un personaje bien escrito, bien equilibrado. Tiene las cosas de comedia y también las cosas muy sentidas.



AN: Amo a Jennie Urman (creadora de la serie) porque ella me cuidó tan bien como actriz y al personaje de Xiomara. Al principio, pensé que iba a ir solo de chica sexy, de mujer que usa su apariencia y eso es todo lo que hace. Es como hemos visto retratado a menudo el estereotipo de mujer latina. Pero eso no es lo que Jennie hizo. Siempre está cuidando a Xiomara, mi personaje realmente evoluciona sobre la última mitad de la tercera temporada, y se ha vuelto más iluminado, más seguro y valiente. Me encanta eso.



-¿Por qué el estudio de danza es tan importante para Xiomara?



AN: Creo que el baile es un ejemplo de lo que ella quiere, madurar como bailarina y como persona. Quiere ser su propia mujer de negocios.



-¿Cómo es la relación de Rogelio con Jane en esta temporada?



JC: La relación madurará y Jane dirá: “escucha, papá, no tienes que darme una compensación excesiva porque no estuviste cerca cuando yo era una niña. Estamos en un buen lugar. Nos amamos y hagamos la paz”. Eso será un gran cambio en la relación.



-¿Qué ha aportado Gina Rodríguez a la serie?



AN: Lo pensé antes de que termináramos de filmar. [Gina Rodriguez ha] realmente madurado como persona. Ha aprovechado la plataforma que se le ha dado y ha sido muy inteligente al respecto. Me impresiona todo el tiempo.



JC: Gina es una actriz muy talentosa. Es un ser humano hermoso. Escuchas esas historias de horror en Hollywood sobre cómo los actores no pueden soportarse entre ellos y nosotros no tenemos eso. Solo tener una líder con sus características es simplemente brillante y hermoso, porque sabes que eso va a impregnar a todo el equipo.



Rafael y Petra. Su pareja se rompió cuando la hermana de Rafael inseminó accidentalmente a Jane. A partir de ahí, Rafael (Justin Baldoni) y Petra (Yael Grobglas) han tenido sus idas y vueltas, incluyendo ser padres de dos gemelas. En el final de la cuarta temporada parecían muy cerca de recomponer su vínculo.



-¿Cómo es estar de vuelta con Jane the Virgin?



Justin Baldoni: Estaba diciéndole a Gina [Rodríguez] el otro día: ¿te das cuenta de que hemos estado haciendo esta serie el mismo tiempo que si hubiéramos cursado juntos la Secundaria? Es el equivalente a ganar la lotería. Hay cantidad de programas que se graban y no se emite la temporada completa; mucho menos dos, tres o cuatro temporadas. Y mantener la integridad del espectáculo sigue siendo innovador. Quiero decir que es una hermosa bendición.



-¿Dónde encontramos a Rafael al inicio de la cuarta temporada?



JB: Está confundido sobre sus sentimientos por Jane. Al final de la tercera temporada le cayó esta bomba de que Jane puede o no tener sentimientos por él. Así que volvemos con esta confusión de los triángulos amorosos y no hay más Jane y Michael; ahora es Jane, Rafael y Petra. Se vuelve confuso porque Rafael pierde todo y no tiene hogar, está durmiendo en un colchón de aire en la habitación de su hijo. Ni siquiera puede volver al hotel que él construyó y fundó. Es una especie de crisis de identidad, lo que significa ser un hombre y un proveedor. Es algo con lo que muchos de nosotros podemos relacionarnos.



-¿Cómo ha evolucionado Petra en cuatro temporadas?



Yael Grobglas: Viendo tan solo uno de los episodios de la primera temporada, quedé impresionada por lo mucho que ha cambiado. Ella es una empresaria, una mujer de negocios maravillosa y puede pararse sola. Se descubrió a sí misma como madre, comenzando con la depresión posparto luego de un embarazo que la asustó por completo. Y luego descubrió lo que es como madre y aprendió a ser buena en eso también. Ha pasado por tantas fases diferentes en su vida.



-En cuatro temporadas, ¿qué tan satisfactorio es tener cada uno de los principales personajes completamente desarrollados?



JB: Es realmente raro que seis o siete actores sientan cómo su personaje tiene su historia. Podría pasar que Petra fuera la villana para siempre o que Rafael fuera el interés amoroso para siempre. En cambio, la creadora de la serie y los escritores han hecho que los personajes de la primera temporada sean diferentes a los que interpretamos hoy. Están evolucionando y creciendo de la misma manera en que crecemos todos los seres humanos. Sabes que Rafael es tan complejo, multidimensional, emocional y confuso, y también muy, muy estereotipo masculino. Ahora tiene la oportunidad de ser alguien diferente y está tratando de serlo. Sabe que es quien es gracias a Jane y esta historia de amor. Está tratando de ser mejor hombre, mejor ser humano, mejor padre, mejor amigo. Creo que es un viaje emocionante porque estoy en un viaje muy similar en mi propia vida.



YG: Es fantástico. Lo mejor que te puede pasar es que tu personaje tenga su propia historia, su propio héroe, su propio mundo. Lo que es realmente interesante es que sigues descubriendo cosas sobre él a medida que avanza la serie. Todavía estoy descubriendo nuevos aspectos de Petra y nuevas cosas de su hermana, Anezka. Entonces, nunca se vuelve aburrido y creo que es una parte fascinante de esto.



-¿Cómo se desarrolla la relación de Petra con Anezka y cuán difícil es interpretar dos personajes?



YG: Ninguna es completamente buena o completamente mala. Anezka comenzó como la dulce cuando Petra fue la perra y luego eso cambió cuando Anezka le robó a Petra su identidad. En las temporadas anteriores, tuve un montón de escenas con Anezka fingiendo ser Petra y ahora hice de Petra haciéndose pasar por Anezka. Ha sido muy divertido. Nunca pensé lo complicado que sería, ya que tienes que hacerlo tú mismo porque no tienes otro compañero para que te devuelva cosas o para improvisar. Es muy interesante.



-Justin, de los muchos lados de Rafael, ¿cuál prefieres?



JB: Prefiero una amalgama de todos. Ahora estamos tratando de averiguar quién es. Él está jugando este papel, este otro y este otro. Si los pones todos juntos, encontrarás al verdadero Rafael. Ese es el viaje en el que está, que es el que en la mayoría de los hombres estamos. Es el viaje en el que estoy. Rafael está recibiendo una oportunidad de enfrentar eso y por suerte tiene una mujer en su vida. La mayoría de nosotros los hombres la necesitamos.



-Yael, ¿te gusta hacer comedia física en el programa?



YG: En realidad, no creo que Petra haya empezado como un personaje muy divertido, pero Jennie [Urman] es buena escribiendo para ella. Y creo que ese tipo de trabajo funcionó. Comenzó en la primera temporada, cuando Magda y Petra accidentalmente secuestran a Evan, lo encierran en un armario y pasan toda una serie de cosas físicas. Pera se lo toma todo muy en serio, sigue enredada y ahí está la comedia.



-Justin, ¿cómo describirías la conexión entre Rafael y Alba, la abuela de Jane?



JB: La conexión es tan dulce y entrañable. Alba da consejos fantásticos y ambos tienen algo para ofrecer al otro. Él es parte de la familia, ella también es la abuela de su hijo. ¿Qué tan dulce es eso? Sabes que Alba es obviamente del equipo de Rafael, es una aliada y él la escucha. Ivonne [Coll] es una actriz tan brillante.



-¿Cómo es tener a Elias Janssen interpretando a Mateo?



JB: Es un amorcito, tan dulce, y es un actor fenomenal. No puedo imaginarme así a su edad. No podías tenerme en una silla por 30 segundos aunque me prometieras helado, no había posibilidad. Y este niño puede sentarse y escuchar a un director. Cuando trabajamos con él, está abierto a la retroalimentación y casi nos recuerda a todos cómo deberíamos ser. Es genial y estamos felices de tenerlo en la serie.



-Yael, ¿dónde esperas que Petra termine para el final de temporada?



YG: Realmente me gustaría que tuviera algunos amigos. Ha tenido relaciones extrañas con su hermana, su madre… nunca son amigos o enemigos. Pero me gustaría que tuviera un amigo.



-¿Tienes algún talento oculto que te gustaría haber incorporado a la serie?



YG: He estado tratando de hacer llegar al oído de Jennie [Urman] que puedo bailar tap.