Iris online: Yao Cabrera y Cami Rajchman

La mesa de Viral fue de las más animadas de la noche. El equipo que integran Yao Cabrera, Fabri Lemus y Javi Ayul no paró de realizar videos y publicaciones en las redes, fiel al labor que les permitió llegar a la nominación. También estuvieron atentos al desarrollo de la transmisión y expectantes al anuncio de la categoría Influencer del año, premio que se entregó pasada la una de la mañana.

En el rubro competían Cabrera y Lemus contra Agus Padilla, Fede Puñales, Fede Vigevani y Mathías Sellanes. Cami Rajchman fue la encargada de abrir el sobre y anunciar que el ganador finalmente era Yao Cabrera, y al instante la mesa Viral pasó de los nervios a la máxima expresión de euforia.

"Es un placer compartir este premio con todos ustedes, unos grandes de los medios", expresó Yao como elogio a los comunicadores presentes.

Una hora antes, Cami había también había sido galardonada por su desempeño en las redes. La cantante compitió con Andy Vila, Ana Inés Martínez, Orlando Petinatti y Patricia Wolf, y fue ella la que logró quedarse con la estatuilla.

La ganadora agradeció a la música, como expresión artística que le abrió las puertas a los medios de comunicación, y a Teledoce, el canal del que forma parte al realizar los móviles de Desayunos Informales.

Luego llegó el saludo más importante en alusión a la categoría en la que competía: "Gracias a todas las

personas que me siguen en las redes sociales, que me apoyan, me acompañan y me hacen crecer todos los días con sus comentarios".

Tanto Yao como Camila lograron el Iris como Influencer y Comunicadora en Redes de la mano del voto del público en la encuesta online. El youtuber se impuso con el 67% de los votos entre seis nominados, mientras que la cantante ganó en su categoría con el 27% de los votos entre cinco candidatos.