El "Informativo Sarandí" suma nuevas voces, pero manteniendo su esencia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



Con el inminente arribo de Aldo Silva a Informativo Sarandí se termina de conformar el equipo que estará al frente del noticiero radial con mayor audiencia. La salida de Raúl Ponce de León implicó hacer un cambio al informativo dirigido por Sergio Silvestri, quien decidió sumar una voz conocida de la radio como Valeria Superchi, una voz que vuelve luego de de años de ausencia en Sarandí. Ella estará acompañada por Gabriel Pereyra, quien se mantiene en el programa y suma a Aldo Silva, quien pasa de Radio Universal a Sarandí.. Los tres le pondrán su impronta al nuevo Informativo Sarandí (7:00 a 9:00), y sobre las novedades y los desafíos de renovar un programa consolidado charlaron con Sábado Show.

“Como responsable del informativo, esta es como la segunda reinvención que se hace”, dice Sergio Silvestri. La primera había sido cuando Gerardo Sotelo se fue a Radio Carve y al Informativo Sarandí se sumó Gabriel Pereyra, cuyo arribo venía con expectativas porque era un cambio muy grande de perfil que, a juicio de Silvestri, fue “mágico”.

Aldo Silva, Valeria Superchi y Garbriel Pereyra, las voces de Informativo Sarandí. Foto: Leonardo Mainé

“Porque la audiencia lo absorbió de inmediato al punto que a los seis meses parecía que estaba de toda la vida”, recuerda Silvestri, quien agrega que ahora están en una situación similar. “Se fue un referente como Raúl Ponce de León y la estrategia fue sumar más voces. Se incorpora Aldo Silva que tiene una gran trayectoria y también Valeria Superchi que es una voz referencial de Sarandí, porque si bien hace dos años que se había ido, mucha gente pensaba que seguía estando en la radio. Era increíble, la gente preguntaba a qué hora sale Valeria. Por eso es como una reinvención y a la audiencia le va a generar mayor expectativa”, agrega.

Esta vuelta a la radio, Superchi la vive con mucha alegría “y con el desafío de integrarnos ahora a este nuevo integrante”, dice en relación a Silva.

Aldo Silva, Valeria Superchi y Garbriel Pereyra, las voces de Informativo Sarandí. Foto: Leonardo Mainé

Por su parte, el conductor de Telemundo asegura también estar integrándose en esta etapa de transición.

“Me estoy familiarizando con ellos, su sistema de trabajo y es muy emocionante. Me sumo a un equipo al que le va muy bien. Es un reto muy fuerte porque entro a formar parte de un engranaje que si bien tiene una impronta muy fuerte de uno de sus integrantes, es una marca registrada, es un sistema informativo al que me sumo con mucho gusto. Y con el paso de los días me voy entusiasmando más”, agrega.

—¿Habías nervios por el pase?



—(Silva): Expectativa. Sigo trabajando en Universal donde había echado raíces, entonces estoy en una etapa de desprendimiento y lo que estoy encontrando acá me entusiasma, estoy cómodo con este equipo. Es gente muy bien y que sabe mucho, entonces tengo 53 años, una carrera hecha y me queda mucho por delante, pero veo que voy a tener la oportunidad de aprender, reinventarme, trabajar con gente con la que nunca trabajé pese a que nos conocemos todos. Me gusta mucho lo que está pasando.

Valeria Superchi regresó a Informativo Sarandí. Foto: Leonardo Mainé

Pereyra agrega que en muchas cosas hay una continuidad, en “el estilo, el prestigio de la radio, los códigos, pero en lo otro, esto es otra cosa”, señala. “Aldo no viene a sustituir a Ponce, no viene a hacer de Ponce ni Valeria viene a sustituirlo. No es así, es una cosa nueva y la gente no lo entiende y compara: porque Ponce esto o aquello, y Ponce no está más, esto es una etapa nueva con nuevas características, nuevos personajes donde nadie viene a sustituir a nadie. Hubo alguien que se fue y hay gente que viene a hacer una cosa nueva en la que se mantiene el formato, la estructura, la seriedad, etc, pero lo demás es todo nuevo.

—(Silva): Qué poder de síntesis.

—(Superchi): Y cada uno con su estilo propio y su forma de trabajar y la idea es también encontrar una forma de acoplarnos respetando como trabaja y es cada uno, porque nadie viene a hacer un papel que no es. Eso es un desafío para todos. Cuando me fui, Gabriel había entrado hacía poco y coincidimos pocos meses si bien lo conocía en el medio, nunca llegué a trabajar al aire con él; lo mismo con Aldo”.

Aunque Superchi entiende que hay algo en común que los mueve a los tres: “tenemos esa noción de trabajar en equipo, nos gusta y creemos que entre los tres, como decía Gabriel se va a hacer algo diferente”.

Silvestri agrega que los nombres elegidos tienen que ver con el relacionamiento profesional que se da y se nota al aire, “porque Informativo Sarandí no es un informativo típico de lectura de noticias donde no sabés quién la está leyendo. Acá está Gabriel Pereyra, Aldo Silva, Valeria Superchi, cada uno tienen un camino recorrido y la gente te capta el perfil de cada uno. Eso también hace que el producto tenga un arraigo mayor y no sea solo escuchar el informativo”.

Silva agrega que desde que empezaron a trabajar juntarnos “hay un sentimiento de equipo. Porque cada uno tiene su protagonismo muy marcado, y acá vamos a ser tres al aire, no voy a ser yo con dos más, que en otros ámbitos puede ser así”.

—(Superchi) Y eso es hasta para producir, estamos todos tirando ideas.



—(Silva) Cuando me integro por completo que es lo que estoy haciendo, no signifique una pérdida de tiempo, porque esto es una máquina en movimiento y uno se tiene que adaptar. No voy a esperar que la máquina se adapte a mí, es al revés.

Debut. Los tres integrantes de Informativo Sarandí, se reunirán en los micrófonos recién en febrero. Pereyra dice que va a ser un arranque poco ortodoxo porque Aldo Silva estará de licencia en enero, él también estará unos días de vacaciones y Superchi de licencia maternal. “Creo que para escucharnos a los tres de manera permanente vamos a tener que esperar hasta febrero”, dice.

—¿Qué desafíos hay en hacer un nuevo informativo?



—(Silva): Es el reto diario del periodista. Yo arranco pensando qué es lo que está esperando la gente y no me refiero a ser complaciente sino a la seriedad, el rigor que el oyente está esperando. ¿Qué está pasando?, ¿Qué viene por delante? Esa conjunción que es entre la noticia y la opinión. Ese es el reto que propone este programa en medio de todo el sistema de Informativo Sarandí. El análisis de los temas, porque está pasando mucha cosa en el mundo y en el país que requiere análisis. Lo noto en el día a día, me caracterizo por dar noticias, estoy notando esa exigencia del televidente y oyente que te dice: sí, decime la noticia pero explícame.

—Se precisa un contexto, hoy no se puede presentar a la noticia aislada de su contexto.



—(Silva) Sí, y es un poco el objetivo que tiene este trabajo conjunto que vamos a hacer. El que se viene es un año de gobierno nuevo en un contexto regional nuevo. Constantemente estamos teniendo retos periodísticos, de ser capaces de buscar la noticia, interpretarla y brindársela al oyente con el equilibrio adecuado. Son tiempos, desde el punto de vista periodístico, maravillosos por todo lo que hay por delante. Creo que hay de todo un poco.

—(Pereyra) Creo que cada uno tiene expectativas a la altura de las circunstancias de cada uno. Valoro mucho poder elegir donde trabajo y trabajar con libertad. Siempre tuve la suerte de poder trabajar con libertad, trabajé en empresas que me permitieron eso, y ahora tengo además la suerte de elegir con quién trabajo, que no es menor. Y trabajar con personas que son buena gente, para mí es fundamental. No laburo más con gente que no soporto, antes no tenía otro remedio, pero desde que puedo elegir valoro eso. Porque uno intenta ser serio, tener cosas nuevas, cosas propias, poder ayudar a la gente a tomar decisiones, pero lo otro que es una cosa interna de entre casa, termina siendo el producto que hacés para afuera. Porque si estás en un lugar desconforme, donde se apagan los micrófonos y se putean entre todos, eso se trasunta para afuera, es inevitable. Se nota más que cualquier otra cosa. Por eso, trabajar con libertad y dentro de la responsabilidad porque mientras más libertad te dan más responsable tenés que ser, y poder trabajar con gente buena como persona, para mí es determinante.

—(Superchi): Totalmente. Para mí es un doble desafío, porque volver a la radio, a esta radio que es mi casa significa un placer absoluto. Estoy súper contenta y es un desafío el trabajar con ellos dos y acoplarnos como equipo. Les comentaba en la primera reunión que tuvimos pensando en el programa, era que para mí era un desafío correrme del lugar de no ser: la mujer del grupo. Lo que quiero es estar acá por mi trabajo como periodista. Se dio que pudiera volver, quería volver y me recibieron en mi casa de vuelta.

—(Pereyra): Nunca estuvo la discusión. Nunca se planteó que había que tener una voz femenina.



—(Superchi): Pero es difícil hoy en día que a veces el tema de género está como muy arriba de la mesa, a mí me gusta ganarme mi lugar por cómo trabajo no por un tema de darle palabra a una mujer porque tiene que haber una. En eso pensamos muy parecido todos los del equipo.

Este nuevo Informativo Sarandí no es el primer equipo que dirige Silvestri quien por nueve años trabajó en Canal 4 y antes en radio. “Una cosa que me siempre me pongo como fundamental es el buen relacionamiento. Rara vez, más allá de alguna calentura, tuve un enfrentamiento con un integrante de mi equipo. Capaz que mano a mano me pongo más complicado, pero el equipo es primordial. Después quiero tener la primera entrevista porque soy enfermo de esas cosas, no me descanso. Quiero tener la mejor entrevista y la mejor noticia y ser el primero. Hay casos donde pasa que tenés un jefe medio loco que tira tres o cuatro gritos, yo rara vez levanto el tono, y cuando lo hago es para decir un chiste y que nos riamos todos juntos.

—(Pereyra): Hay un componente que es casi inmanente a esto, que es el ego. Porque en la medida que sos una persona pública, tu nombre está ahí, te dicen que te gusta la cámara, y te tiene que gustar un poco eso. También hay que creérsela un poco en la vida, el tema es el ego. Cuando empieza a agredir a los compañeros que tenés al lado… Para mí, haber estado con Raúl que es un número uno, y que venga una persona como Aldo y que él sea el referente, para mí es importante. Siempre digo que es mejor ser el dos que ser el uno, porque cuando sos el uno no tenés para dónde moverte más que para abajo, y cuando sos el dos podes. Me encanta recibirlo a Aldo en ese lugar.