Indias Film, la productora detrás del corto "Viaje al interior del Ministerio"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Alejandro Dubé es uno de los directivos de Indias Film, la productora que se encargó del aviso para la policía. “La productora está trabajando para el gobierno desde hace 30 años”, dice Dubé. Por tratarse de la policía, que “no es una tarea agradable”, la productora comenzó a buscar material que valiera la pena para “rendirle tributo a la policía, a la gente, al ciudadano, a mi colega”, dice Dubé quien se considera un anarco y siente que izquierda y derecha son términos “anacrónicos y primitivo”, dice. “Creo más en la camiseta del ciudadano, de la selección”, agrega el productor audiovisual.

—¿Cómo fue hacer una publicidad que buscaba reclutas para que se sumaran a la policía?



—Anduvo bien. El Ministerio necesitaba levantar el nivel de las imágenes y tomamos el contacto porque el Ministerio se estaba postulando para poder ser sede, en 2020 del encuentro internacional de Interpol que se postulaba en Dubai. Y anduvo muy bien porque Uruguay quedó elegido como la sede para el encuentro. Y eso habla bien del Uruguay, son 194 países, la sede está en Lyon. La idea era hacer un banco de imágenes para hacer distintos productos que pudieran servir a la imagen de la policía que tenía carencias a nivel de comunicación.

—¿Cómo fue la recepción de parte del Ministerio del Interior?



—Nos abrieron las puertas para empezar a filmar y entrevistar gente de la policía. Fue todo con mucha libertad y le dimos un toque de documental y tuvimos la libertad para hacer lo que fuéramos sintiendo. Y la verdad que nos llevamos una grata sorpresa porque nos encontramos con una imagen que no pensamos. Por eso el producto y el trabajo es lo que es. Hubo un operativo que fuimos a filmar, y las entrevistas, todo es real. Hasta el que canta es un oficial de la policía. No hay nada inventado.

—¿Cuál fue tu sensación con respecto a la policía?



—La policía está muy bien equipada, hay buena educación y gente que vale la pena. Y le terminás agarrando cariño. Para nosotros fue un baño de realidad, porque es gente como uno, son padres de familia, madres, gente que van a laburar todos los días y tienen un hándicap que es dar la vida por los demás, y creo que está bastante vilipendiada la imagen de la policía en todo este entorno de las elecciones. También descubrimos en el camino que el Ministerio del Interior es mucho más que atender a la rapiña. Son 30.000 personas que se activan todo el año en todos lados y uno no tiene ni idea. Porque van desde el ciberdelito a la trata de blancas, identificación civil, bomberos, tránsito, accidentes.

—Y no estamos tan mal en seguridad, con respecto a nuestros vecinos.



—Haber estado por dentro del ministerio y la policía, ves que en el marco global la escalada de la violencia. América latina tiene casi el 9 por ciento de la población mundial y el 38 por ciento de homicidios, y no es por Uruguay. De las 50 ciudades más violentas del mundo, 25 están en Brasil. O sea, Uruguay es una perla democrática y a nivel de seguridad.

—Como publicista, ¿cómo se puede cambiar la imagen de la policía?



—Publicista no, soy documentalista, me he dejado llevar por el mercado, pero estamos yendo como empresa por el contenido. Y la seguridad ciudadana es uno de los temas a desarrollar. Y esta gimnasia con el Ministerio fue rica. El producto estuvo bueno porque se hizo con libertad, se hicieron los guiones, la banda, la idea, todo se hizo acá. Y quedamos con una bolsa de imágenes para muchas pautas más.

—Esta publicidad que se lanzó, era puntualmente para captar nuevos reclutas.



—Sí, y creo que lo logramos. La máxima inscripción que se había hecho antes había sido de 7.000 y ahora estamos en las 30.000 personas. También eso muestra el poder del audiovisual y de un buen discurso audiovisual.

Alejandro Dubé durante la filmación de la publicidad "Viaje al interior del Ministerio". Foto: Indias Film

—Y sin mentir, engañar o tergiversar la realidad, porque todo lo que se ve en el aviso, existe.



—Es lo que es. Esa gente es real, no hablaron con guiones, no hay nada. Todo se hizo después de lo que uno fue a buscar. Llegamos, preguntamos a la gente vos qué hacés, policía científica, migraciones, las cárceles, no hay nada más lindo que llegar con libertad y hacer lo que uno quiere. Eso fue lo más cerca del documental que he hecho en los últimos años.

—Me imagino que ninguna empresa te ha dado la libertad para hacer lo que quieras.



—No. Te violan con una neurosis bárbara.

—Esta publicidad que se lanzó, también tuvo una buena recepción de la gente que le ha dado Me Gusta al video en Youtube.



—Sí, el video tiene más de 30.000 visitas y se triplicaron los suscriptores a la página del Ministerio del Interior. Todo por contar algo. Y en la segunda pieza rinde tributo a eso. Si el cine es un arte grupal, también lo es esto, creo que los que montaron, hicieron la música, todo fue saliendo de ahí. Los coros fueron hechos por la banda de la policía y el freestyle fue hecho en nuestros estudios un día que vino el policía, y quedó recontento. También fuimos al operativo en una boca de pasta base, todo es real. Y nos encontramos con gente muy capacitada y no pensaba eso.

—¿Fuiste con un preconcepto de lo que era la policía?



—Sí, como todos. Además, me han robado varias veces. Más que nadie sé que podria ser el más rebelde, y está bueno saber antes de opinar. Porque cuando la gente se pone a hablar de violencia o casos en el exterior, y hay organizaciones mundiales que están trabajando. Te puedo traer campañas de la policía de 15 países y hasta la gente de Scotland Yard tienen problemas como acá. Y te vas enterando que la policía de Nueva York o Los Angeles dicen que hay cosas en Uruguay que no están tan desarrolladas allá. La gente no tiene idea lo que hay en Uruguay, la gente y la buena voluntad que tienen. Hay que verlo, claro que no todos tienen el tiempo o la oportunidad. Te recalco, soy anarco y me importa poco quién gobierne, en lo que creo es en el ciudadano y en la fuerza social de ser uruguayo. La política va y viene, lo importante es la ciudadanía. Y no es fácil la tarea o quién esté en el lugar del ministro, hay que ponerse en ese lugar. Lidiar con todo lo que pasa a nivel social, y los precursores de la violencia son infinitos.

—Y es gente que trabaja con lo peor de la sociedad.



—Trabajan con todo lo que tiene que ver con el accidente, la violación, el hurto, la rapiña, las malas acciones, la baja moral. Estás lidiando con eso, y como postre la pobre policía recibe insultos. Nada les viene bien y es fácil opinar. También me incluyo en ese paquete porque formé parte de esa gente. Por suerte pude conocer y convivir con esta gente. Porque trabajan con una ética, un esfuerzo y un orgullo por lo que hacen, que emociona. Fue una buena experiencia, por eso el resultado fue así. Y estas dos herramientas audiovisuales movilizaron cosas. Van a salir algunas otras cosas, y también lo de Dubai fue un éxito. Nadie hace un mundial de motocross en un país donde no se juega. No van a juntarse 194 países de la Interpol mundial donde son todos ineptos. No están yendo a Bolivia.

—Indias hace publicidad, pero también el videoclip de Abel Pintos y Kany García. Hay una versatilidad en el mundo audiovisual que han sabido aprovechar.



—Hicimos el primer videoclip en español que se emitió en MTV. El video de “Mayonesa” tuvo 300 millones de visitas en su momento. Ahora esa cifra te la hace Daddy Yankee, pero en su momento pegó fuerte. También hacemos mucho bien público, laburamos para el gobierno de Brasil, muchos servicios para afuera.

—Uruguay se ha convertido en un centro de servicios audiovisuales.



—Sí, igual somos medio outsiders, no tenemos una gran actividad en la web, por ejemplo. No sabemos todavía bien cómo sobrevivimos, somos duros de matar. Todo lo que pasó con la fermentación de los medios y con las redes sociales, la producción audiovisual ha cambiado mucho. Es un momento donde se caen los paradigmas de la comunicación, están migrando y mutando, y todo el mundo es un productor audiovisual con un celular. La viejita de 70 años y un niño de 10 filman, editan y tienen aplicaciones al servicio, y con una camarita de 3.000 dólares haces un corporativo. Todo eso se ha ido modificando y estamos en pleno gran cambio. va a pasar mucha cosa, hasta los medios digitales están cambiando. Hace 30 años se filmaba en 35 milímetros y todo eso se está reformulando. En eso estamos.