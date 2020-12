Ignacio González: "El día de la entrevista a Tabaré fue uno de los más emocionantes de mi vida"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

—¿Cómo surgió la idea de El legado?



—Venía dando vueltas en mi hacía tiempo la idea y toma fuerza este año tan especial para todos. Cuando explota la pandemia todos nuestros proyectos estaban fuera del país y se vieron postergados. Entonces fue el momento ideal para llevar a cabo algo que hace mucho tiempo teníamos ganas de hacer: homenajear a los máximos iconos del Uruguay. Tenía en la cabeza esta idea de formato, de hacer un recorrido por la vida de las personalidades a través de un viaje por un lugar emblemático de nuestro país. La primera opción era el Palacio Legislativo, ese lugar icónico que siempre vemos de afuera pero al que la mayoría de los uruguayos nunca entramos. Se lo planteamos a la vicepresidenta, a quien le encantó la idea de poder llevar parte de nuestro patrimonio histórico a la casa de todos los uruguayos y nos dio todo su apoyo desde el primer momento. Encontramos en Canal 10 el aliado ideal, con esa ambición sana que te hace crecer y con la que nos sentimos identificados, el canal está siempre buscando innovar y llevar la TV uruguaya al siguiente nivel, con producciones de clase mundial. Para la realización fuimos a buscar al equipo de Pardelion Films y con Alfonso Guerrero y Marcos Hecht terminamos de bajar el formato y hacer realidad esta locura. Aprendimos juntos, nos complementamos y hoy son grandes amigos.

—¿En qué momento crees que nació en ti el interés por las historias de vida?



—Desde que tengo uso de razón tengo esa curiosidad de querer saber y aprender sobre la vida del otro. Alguien me dijo una vez que la vida es demasiado corta para cometer todos los errores nosotros mismos. Siempre se puede aprender algo del otro, aunque nos parezca a priori que no tenemos nada en común, cuando miramos bien algo te podes llevar, sea quien sea.



—Has dicho que el programa es una especie de continuación de tu labor al frente de America Business Forum. ¿En qué sentido lo valoras de esa forma?



—America Business Forum impacta con historias de vida a líderes que manejan gobiernos, empresas u ONGs que son quienes asisten. Hace unos años tomamos la decisión de democratizar el foro y abrirlo mediante el streaming y liberar las charlas on demand para todo el mundo. No queríamos mensajes tan importantes quedaran a puertas cerradas para unos pocos, cuando se podía inspirar todos con estas historias. El legado es un paso más en esa dirección, la TV abierta tiene la magia de poder meterte en la casa de la gente a lo largo y ancho del país y el desafío era llevarle esos “legados” de nuestros principales íconos uruguayos.

—Para el programa, Tabaré Vázquez dio su última entrevista. ¿Cómo recordás esa jornada?



—Voy a recordar ese día como uno de los más emocionantes de mi vida. Tabaré se encontraba ya en un estado de salud muy delicado. El día antes de la grabación tuvo una complicación importante, por lo que la recomendación de los médicos era la de hacer reposo y no grabar bajo ningún concepto. Producto de una enorme entereza humana, fuerza de voluntad, y la ayuda de su hijo Álvaro que lo acompañó durante todo el proceso, quiso venir a grabar igual. Dicen que no hubo forma de pararlo. La entrevista que nos emocionó a todos no solamente fue la última, fue la más larga, duró algo más de una hora, para lo que grabamos durante casi dos horas. El expresidente se encendió y nos regaló un testimonio donde habló desde su vínculo con líderes mundiales, recibió el mensaje sorpresa del presidente Alberto Fernández, nos contó sobre la transición ejemplar con Lacalle Pou y el ejemplo de ambos que recorrió el mundo y nos dejó un mensaje final de unidad a todos los Uruguayos. Después de esa maratón donde recorrió su historia, se nos unió en el set el expresidente Lacalle Herrera, que se estaba preparando para comenzar a grabar. “Luisito”, le dijo Tabaré con gran alegría, y se saludaron y conversaron como dos viejos amigos. Estas imágenes que no se ven todos los días, en Uruguay son moneda corriente. Es un pequeño lujo que nos damos. Para mí estos gestos son muy importantes, porque si los de arriba se unen, es más probable que el pueblo esté unido y al final del día somos todos uruguayos.

—¿Qué tan complejas fueron las gestiones para la entrevista?



—La entrevista la gestamos con Álvaro Vázquez, su hijo mayor. Según me contó Tabaré había visto todos los programas anteriores y le parecía muy serio y respetuoso el formato. El nombre también iba en sintonía con lo que buscaba dejar en su última entrevista. Álvaro nos hizo todo muy fácil, con enorme humildad y calidez fue el gran responsable de que pudiéramos hacer esto. Cuando terminamos de grabar y luego cuando se emitió nos emocionamos juntos más de una vez. Se portó como un caballero siendo el vocero de la familia en un momento tan difícil. Se nota que heredó la nobleza del viejo.

—¿Hubo algún diálogo previo respecto a qué preguntas hacer o cuáles no?



—No hubo pedidos de tratamientos especiales, ni de querer marcarnos las preguntas en el caso de Vázquez, tampoco los hubo en el Lacalle Herrera, ni con Beatriz Argimón. Es otro de los elementos a destacar de nuestros líderes políticos, el gran respeto a la libertad de prensa.

—¿Qué impresión quedó en ti luego de la entrevista?



—Para todos fue un honor poder participar de esto y al margen del rating y la repercusión, lo que más nos llena de orgullo es poder haber acompañado a un gran ser humano de 80 años, en un viaje a través del tiempo y la emoción para dejarnos un legado a todos. La muerte me genera mucho respeto. Te diría que es uno de mis pocos miedos pero de las pocas cosas buenas que tiene, es que nos recuerda que estamos de paso. Nos ayuda a valorar un poco más lo que tenemos y a vivir en el presente.



—¿Él era consciente de que era su último testimonio público?



—Absolutamente, tanto nosotros como él sabíamos que era el último. Esto supuso para todos una dosis de emoción tremenda, pero también de una gran responsabilidad. Sabíamos que este era un día especial. Ya no estábamos trabajando para salir al aire el próximo domingo, estábamos trabajando para la posteridad. Lo que pasó ese día nos va a quedar a todos marcado a fuego en la memoria.

—¿Cómo evalúas las repercusiones que tuvo?



—El programa tuvo una repercusión inédita. Fue el programa más visto del canal en Uruguay y la transmisión en vivo por Infobae hizo que lo vieran en el mundo entero. Una semana después nos levantamos con la triste noticia del fallecimiento, y la repercusión fue aún mucho mayor al ser la última entrevista. Fue levantada por todas las cadenas y medios internacionales. Pero lo más importante se generó con el tremendo apoyo y cariño de la gente en las redes sociales: miles y miles de comentarios llenos de emoción y buena energía que hacen que todo valga la pena.



—Más allá del capítulo de Tabaré Vázquez, ¿qué otras historias de El legado te impresionaron?



—Todas fueron especiales de distinta forma, y de todas me llevo cosas. Emiliano (Brancciari), me sorprendió con la sensibilidad que esconde debajo de su timidez. María (Riccetto) con esa mezcla de fragilidad, fortaleza y dulzura que tiene. Nando (Parrado) reveló el corazón enorme que esconde atrás de ese hombre duro que todo lo puede. Beatriz (Argimón) es un ejemplo viviente de que si uno es fiel a sus convicciones e ideales y lucha incansablemente la vida te premia. (Diego) Forlán deja un legado de profesionalismo y es el mejor exponente de la nueva era de la selección que nos llenó de gloria. Agustín (Casanova) es la muestra para todos los jóvenes de que sí se puede y es ese triunfador que no se olvida de los orígenes, la familia y los amigos. Y de los que aún no salieron al aire, (Orlando) Petinatti me mostró el lado humano que se esconde detrás de la coraza que tiene de tipo duro, con esa inteligencia intimidante y humor ácido, para mi en algún punto es su mecanismo de protección y adentro se esconde un tipo sensible que está dejando salir cada vez más. Lacalle Herrera impresiona con su inteligencia, es de esos hombres que nacieron para gobernar y aparte tiene un gran sentido del humor y el flaco Castro fue pura poesía. Me voy a permitir un spoiler, al final de su episodio que va a ser el último le digo, Si Uruguay fuera una metáfora cuál sería... piensa unos segundos, se le iluminan los ojos y dice... “Uruguay es un gol en la hora”.



—¿Cómo sigue el ciclo de ahora en más?



—Tenemos planes para una segunda temporada, hay muchos uruguayos que merecen su legado. Hubo varios que querían formar parte y no se pudo dar por cuestiones de agenda, otros que no viven todo el año en Uruguay.... Aparte de la TV abierta no descartamos que El legado pueda vivir en otros soportes, quizás dentro de una plataforma de streaming, quizás fuera de fronteras, e incluso estamos pensando en nuevos formatos, pero siempre el eje central van a ser las historias.

—¿Cómo te sentiste en un estreno de rol para ti, como conductor de TV?



—Me sentí muy cómodo, siento que en el programa hubo mucha verdad, hubo respeto y espacio para que cada protagonista compartiera su historia, su visión del mundo y nos dejara ese legado que estábamos buscando. Le tenía un poco de miedo a las redes sociales porque me habían advertido de lo agresivas que eran las críticas en general en verdad ocurrió todo lo contrario. Estoy muy agradecido con todos los comentarios y el afecto de la gente. Si el día de mañana vienen críticas, siempre y cuando sean bien intencionadas las voy a tomar para mejorar, tengo mucho que aprender, y la vida es una obra en construcción.



—¿Cuáles son tus planes para el año entrante?



—Aparte de la temporada dos de El legado, estamos produciendo una docu serie en Madridcon el Campeón de Boxeo Sergio Maravilla Martínez, y trabajando en varios eventos presenciales para la nueva era post pandemia que ojalá llegue pronto. Entre ellos, América Business Forum 2021, que va a ser la edición más grande hasta la fecha con transmisión en vivo al mundo desde Uruguay, y a diferencia de otros años está previsto para octubre en lugar de febrero dada la situación actual de la pandemia.