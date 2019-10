Hugo Soca estrena documental y habla de sus planes a futuro y las aplicaciones de citas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hugo Soca está terminando un gran año. Recibió el premio Gourmand por libro Hugo Soca Cocina (Aguaclara, 1.200 pesos) al mejor libro de cocina latinoamericana, también logró el tercer lugar como el mejor chef del mundo. Su programa en Canal 4, De la tierra al plato creció mucho este año y siempre está entre lo más visto de la televisión. Además de todo esto, Soca dice disfrutar de dar charlas, “disfruto comunicar, me encanta, y puedo estar horas hablando. Por eso, Hugo Soca dice que quiere “seguir haciendo esto siempre, porque me encanta todo lo que sea transmitir y ayudar a la gente a mejorar su calidad de vida”. Sobre el documental Criollo, sus planes y la soltería habló Soca con Sábado Show.

—Tu programa, De la tierra al plato, siempre está entre lo más visto de la televisión. ¿Cómo te deja tener un programa de cocina como lo más visto?



—Decís “wow, qué increíble”. El fin de semana pasado, por ejemplo, fuimos el programa más visto de la televisión. Superamos a los informativos y a toda la programación de tres canales. Es muy loco y a la vez lindo, porque es el trabajo que me gusta y sobre todo por poder apoyar a los productores y la gente en general, eso está bueno.

Hugo Soca. Foto: Francisco Flores

—También llegás al cine con Criollo, un documental que se estrena el mes próximo y más adelante está planeado que llegue a servicios de streaming.



—Criollo es el gran proyecto como para cerrar el año. Es el primer documental de cocina uruguaya, por eso se llama Criollo: el alma de la cocina uruguaya. Está dirigido por Pablo Banchero y la producción es de Karen Jawetz, Banchero y yo. Pablo Banchero es fenomenal, como cabeza de la producción es un genio, al igual que Karen. Hacemos un equipo bárbaro, porque todos somos muy exigentes. Imaginate que solo para la foto del afiche nos fuimos hasta Maldonado y nos llevó un día entero lograr la foto. Lo mismo nos pasó cuando fuimos a Tacuarembó o Paysandú, estuvimos como 18 horas en ruta y locaciones por 30 segundos del documental.

—Pero eso también habla de la exigencia de ustedes por hacer un producto de calidad.



—Tal cual, porque fueron muchísimas jornadas y horas de rodaje que se resumen en 70 minutos. Hubo mucho pienso, mucha cabeza, pero creo que el resultado va a estar interesante.

Hugo Soca. Foto: Francisco Flores

—Así que lo importante es que el producto te guste a vos y a quienes hicieron el documental.



—Sí, todo lo que hago me tiene que gustar. No hago nada que no me guste. Eso hace que me den ganas de generar cosas nuevas todo el tiempo. Además, no me considero una persona dejada. Soy soñador y ambicioso conmigo, ambiciono cosas y siempre voy a ir por más. Por ejemplo, saber que tengo proyectos para el año próximo me da tranquilidad, porque además son nuevos desafíos. Planificar me da una adrenalina que me gusta. Y no te miento, hay momentos que digo no puedo más, pero sigo y sigo.

—¿Cuánto llevó realizar este documental?



—Nos llevó un año y medio trabajar en este proyecto que muestra un Uruguay que creo que ningún uruguayo conoce. Porque muchos uruguayos no saben la riqueza que tiene nuestro país con respecto al producto y al país en sí. Muchos no conocen el interior del Uruguay, y el montevideano que la vea se va a llevar una sorpresa, porque va a descubrir parte de la cultura del país que desconocen. Y los extranjeros que lo vean, van a conocer al Uruguay no a través de la carne, que es lo que siempre conocen. Porque Uruguay está visto, en el exterior, a través de la carne o el fútbol. Entonces creo que quien vea la película, va a ver un Uruguay muy casero. Un país donde hay una gran pasión por la tierra, por la cocina de la casa, donde se muestra la identidad y la cultura de un país de inmigrantes que creó su cultura y costumbres y su forma de vivir. Sobre todo mostrar los fuegos de la cocina uruguaya que es la cocina a leña, la cocina del campo. Eso también nos da una identidad gastronómica: nuestra cocina reflejada a través de la cocina a leña.

—Además son distintos a los conocidos fuegos del chef Francis Mallmann, por ejemplo, que son más del sur argentino.



—Exacto. Por eso, la cocina a leña es el fuego que caracteriza al uruguayo. Por eso también la foto del afiche soy yo con esmaltados frente a una cocina a leña. Obviamente es como se hacía en casa. Por eso creo que Criollo va a ser un antes y un después de cómo se ve la gastronomía uruguaya. Es un gran desafío y puede gustar o no gustar, pero lo importante es que quedemos conformes quienes hacemos ese producto.

—¿Va a llegar a Netflix este documental?



—Por ahora no puedo decir ni que sí ni que no, pero se está trabajando para eso. Netflix y otras plataformas a nivel mundial. Porque si bien se va a pasar en cines, no es una película que pueda estar en cartelera como Guasón, porque no es lo mismo. Es otra cosa, es otro producto, pero los uruguayos que quieran ir a verla, van a descubrir cosas, así te pueda gustar o no la cocina, porque no se van a pasar recetas, se va a mostrar la identidad gastronómica de un país.

"Hugo Soca Cocina", premiado este año en los Gourmand. Foto: Difusión

—La identidad gastronómica está en el debe de nuestra sociedad. Y tú siempre la has mostrado en tus libros y programas de televisión. Se podría decir que es tu insignia en la cocina, ¿no te parece?



—Vengo trabajando en eso desde hace muchos años. En realidad vengo con esto desde que nací sin saberlo, y ahora creo que he logrado mostrarle al uruguayo lo que tenemos y les he cambiado la forma de alimentarse, no solo yo, somos un grupo de cocineros que trabajamos en una cocina más saludable, sana y con cuidado al producto y cuidar lo que llevamos a la mesa. Somos muchos los cocineros que estamos en esa línea. Por ahí capaz que la línea de mostrar más el origen del campo, de lo nuestro, la muestro yo porque me crié con eso. Ese es el plus que tengo para mostrar más una identidad nuestra. Ser del interior, haberme criado en el campo, haber plantado el producto, haberlo trabajado, venderlo, cocinarlo, eso me dio otra manera de ver y por eso he creado programas como De la tierra al plato o libros de las formas que los creó, con esas recetas. También Criollo, eso tiene que ver con de dónde vengo.

—¿Sentís que la gente te encasilló como el cocinero de la tele?



—Me gusta que la gente conozca otra faceta mía y que te encasillen como el cocinero. Está bueno que la gente empiece a saber que también me gusta la comunicación.

Hugo Soca junto a la autora de "La tierra en los pies",, Alva Sueiras en Tona. Foto: Marcelo Bonjour

—Pero a la gente le interesa saber quién es este chico que del campo llega a Netflix, así lo demuestran las ventas de tu biografía La tierra en los pies que escribió Alva Sueiras (Ed. Planeta, 590 pesos).



—Hoy pensaba en eso. Parece que no, pero he hecho cosas e hice cosas que no se habían hecho en Uruguay. No caigo todavía.

—¿Te cuesta aceptar tu popularidad?



—No me la creo. Sigo siendo el mismo, voy afuera a lo de mi vieja y soy el mismo. Los amigos que me conocen de antes, para ellos me veo igual y eso me encanta. También me gusta conocer a alguien y que no sepan quien soy. Salí con un chico por seis meses que era de Argentino, y no tenía ni idea, y para mí fue genial. Cuando se enteró casi le viene un surmenage. Ahí es otra historia, cuando se enteran tengo que saber remarla. Porque cuando salís a comer a algún lado te piden fotos o te saludan, y no a todos les gusta que su intimidad esté tan expuesta.

—Entre tanto programa, libro y documental, ¿dónde queda tu restaurante Tona?



—Tona es mi columna vertebral y muestra el producto y la cocina casera. Puede haber gente que no le guste, como todo, pero eso va en gustos también.

Hugo Soca. Foto: Marcelo Bonjour

—¿Así que ya hay planes para el 2020?



—Sí, empiezo con un nuevo programa de televisión que se llama Recomiendo, donde salgo a recomendar lugares para comer en la ciudad y a mostrar esos rinconcitos que muchos desconocen, y también recorrer los clásicos de Montevideo. Esos lugares tan clásicos que tienen historia y muchos fuimos, así que va a ser una mezcla entre lo nuevo y lo clásico. Mostrar al público lo que tenemos hoy, mostrar esos lugares donde no ha pasado el tiempo y esos otros lugares actualizados que están buenos conocer. También regreso con De la tierra al plato y voy a hacer radio, aunque todavía prefiero no decir en cuál va a ser.

—¿De qué va a ser el programa de radio?



—Voy a hablar de cocina en radio. Es algo que se dejó de hacer.

—También es algo complicado de hacer por radio.



—Sí, porque hay que saber comunicar la cocina para entretener a la gente. Porque no es lo mismo que en la televisión que mientras hablás, se ve la receta, acá es diferente. En la radio tenés que estar entreteniéndolos durante una hora, igual es un lindo proyecto y me encanta hacerlo.

Portada del libro "Hugo Soca Cocina", el mejor libro de gastronomía de América Latina en los Gourmand. Foto: Difusión

—Y me imagino que también sacarás algún libro nuevo.



—Sí, voy a seguir sacando.

—Entre tanto proyecto y trabajo, ¿dónde queda la vida privada?



—Nada, sigo soltero. Disfruto lo que hago también, y si disfrutás, no te complicás mucho por tu vida privada, la dejás un poco de lado. Obvio que también está bueno conocer a alguien y estar con alguien y no hay dudas que quiero conocer a alguien. Pero no te olvides que es más difícil cuando sos público. No es lo mismo porque no todo el mundo se banca salir con alguien que está en los medios, y si bien no estoy en el cholulaje o la farándula, porque para mí los medios son un trabajo, eso hace que no todo el mundo se anime a encararte, o que se asusten a hablarte. No es nada fácil.

—¿Qué hacés para bajar la pelota al piso?



—Para tranquilizarme generalmente me gusta estar en mi casa, también me gusta salir a comer, tomar algo, tomarme un vino, disfruto de esas cosas. Disfruto del silencio de mi casa, mirar una película y también salir con mis amigos. Ir al teatro, disfruto del mar, también estar un fin de semana con un vino y una picada, soy muy variado en gustos, soy amplio. No es que me defina por algo. Es lo que sienta en el momento, no planifico, no tengo la vida armada. No tengo la agenda de mi vida programada con lo que voy a hacer en la semana. En lo laboral sí, en lo personal no.

Hugo Soca. Foto: cortesía Hugo Soca

—Sos más intuitivo.



—Sí, porque por ahí planifico una salida y llega el día y estoy cansado o no tengo ganas, y por ahí no planifiqué y salgo solo.

—Decías que es complicado salir con alguien público, ¿no te ayudan las redes sociales o las aplicaciones para encontrar pareja?



—No, las aplicaciones no están buenas, por eso no ando por ahí, porque te exponés demasiado, es complicado. Imaginate poner en Tinder tu foto, es complicado porque te pueden hacer capturas. En definitiva sos un ser humano que también quiere estar bien con alguien, punto. Pero la gente no lo ve así, y si me llegan a ver en Tinder me pueden sacar capturas y mandarlo a sus amigos, y esa exposición no está buena. Para mí no es la forma que busco conocer a alguien. Tampoco frecuento ambientes gay ni voy a boliches, entonces se me hace más difícil todavía. Y tampoco voy a andar en la calle con un cartel diciendo que estoy soltero. Pasa que estuve en una relación por 13 años y todo cambió. Antes no era conocido, y entonces no importaba, podía estar en cualquier aplicación y no habría problema, pero ahora hay cuidados que hay que tener. Y puedo estar en una aplicación para buscar algo serio, posiblemente no todos estén para algo serio, y piensen que estoy para el levante o lo que sea, y nada que ver, voy en otra línea. Como todo llega en la vida y si alguien te quiere escribir lo va a hacer.

Diego Velazco, Hugo Soca y Carlos Penadés en los Gourmand. Foto: Aguaclara

—¿Te escriben a través de las redes sociales?



—Sí, me escriben por Instagram bastante, pero hay cada desubicado que no podés creer. No existe las cosas que te escriben. Y tampoco voy a seguir un juego de ellos, porque no está bueno, para nada.

—Entonces, por lo pronto estás abocado al trabajo.



—Tal cual, abocado al trabajo y cuando tenga que llegar el caballero que llegue, no tengo dudas de eso. Cuando tenga que llegar, va a llegar.