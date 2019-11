"Huérfanos de Brooklyn", "Entre navajas y secretos" y Reflejos siniestros" para ir al cine

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Entre navajas y secretos

Tomando el legado de las novelas policiales de Agatha Christie, la nueva película de Rian Johnson (el de Looper: asesinos del futuro y Star Wars: el último Jedi) se ambienta en una enorme mansión en la que vive un excéntrico escritor de novelas policiales, quien a la mañana siguiente de cumplir sus 85 años con su familia, aparece muerto. Y todos los miembros de esa familia parecen ser los sospechosos del crimen que en apariencia, se trató de un suicidio. Todos ellos tienen algo que ocultar y un motivo para terminar con la vida del patriarca de la familia.

Una tarea complicada tiene entre manos el detective Benoit Blanc (Daniel Craig), quien comienza a entrevistarse con los distintos miembros de la familia, intentando sacar algo de verdad entre muchas de las mentiras que se irán contando. La veterana ama de llaves, así como la joven enfermera del viejo escritor también serán investigadas, ya que ellas son quienes conocen los pormenores de la familia y no tienen razones para mentir, ¿o no?

Con un imponente elenco (hasta los actores de reparto con importantes), un genial guion que tiene muchas vueltas de tuerca y una resolución que va cambiando a medida que la historia se desarrolla, así como un precioso diseño de producción (todo se desarrolla en ese caserón lleno de reliquias), son los puntos fuertes de esta película que ya suena como una de las candidatas a la temporada de premios. Tiene todo para integrar la lista de las mejores películas del año esta comedia que por su elenco de estrellas recuerdan las películas de Robert Altman (como Gosford Park), mezclado con las intrigas que tan bien contaba Agatha Christie.



Ficha Entre navajas y secretos [****] Director Rian Johnson Duración 130 minutos Con Jamie Lee Curtis, Daniel Craig, Ana de Armas, Don Johnson, Toni Collette, Michael Shannon, Chris Evans y Christopher Plummer

Huérfanos de Brooklyn

La segunda película que dirige Edward Norton es un policial al ritmo del Jazz que se ambienta en una Nueva York que está cambiando. Las casas obreras dan paso a las autopistas y a los enormes edificios, y entre medio hay un detective con síndrome de Tourette que decide investigar la muerte de su jefe, quien muere sin decirles el trabajo en el que estaba metido. Trabajando a ciegas y sin tener mucha idea del asunto a investigar, Lionel Essrog (Norton), comienza a trabajar, con el olfato de un sabueso, mientras su problema incontrolable le juega alguna mala pasada. Como contrapartida, un urbanista con ideas tan grandes como racistas para Nueva York, solo complican las cosas en este genial policial negro.

Ficha Huérfanos de Brooklyn [****] Director Edward Norton Con Edward Norton, Gugu Mbatha-Raw, Alec Baldwin y Bruce Willis Duración 144 minutos

Reflejos siniestros

El fantasma de la Reina de Picas, una mujer que entregó su alma al diablo a cambio del regreso de su hijo muerto, tiene sed de venganza, y decide cazar a sus víctimas, unos jóvenes alumnos que viven en un internado que se ubica en un viejo caserón, donde esta mujer antes vivía. Una noche, mientras los chicos se cuentan historias de terror, terminan metiéndose en una zona no permitida donde descubren un viejo espejo cubierto por extraños dibujos. Para divertirse, los chicos deciden recitar un conjuro para llamar a la Reina de Picas y así conseguir sus deseos más íntimos. Lo que no esperaban era que el precio que tenían que pagar era entregarle sus almas, que serán cobradas por este espectro que no descansará hasta que las reúna a todas.