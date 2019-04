Una historia real, una animada y una romántica

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luchando con mi familia.

Es de esas historias de la vida real que son perfectas para trasladar al cine, aunque luego pareciera que es un cliché tras otro. Los británicos aportan ese toque especial que hace que se le encuentren cosas diferentes. Por ejemplo, el retrato de la clase trabajadora a la que pertenece Paige, la joven integrante de una familia dedicada a la lucha libre, que logró triunfar en la WWE (World Wrestling Entertainment), el mundo de las peleas coreografiadas y guionadas que reúne tantos fans. Es su historia la que se cuenta, desde su ingreso “por accidente” a la lucha libre luego de que a su padre le faltara un luchador, hasta su consagración en Estados Unidos. En el medio está la competencia que, sin quererlo, tiene con su hermano, que también se candidatea a la WWE pero no lo logra, así como el período de preparación en suelo americano, donde es discriminada y tratada con rigor por su entrenador. Hasta su llegada, las luchadoras eran ex modelos o ex porristas, y Paige no seguía esos estándares (rubias, bronceadas). La película tiene todo lo que los relatos de sacrificios, lucha por un objetivo, discriminación o bullying, y triunfo inesperado presentan, pero encarada con el toque de sarcasmo inglés. El elenco tiene mucho que ver, desde la revelación de su actriz protagonista –Florence Pugh-, pasando por rostros más conocidos, como el de Nick Frost, el padre expreso por violencia, o el de Lena Headey (Cercei Lannister en Game of Thrones), la madre a la que el amor rescató del suicidio. Pero todo esto contado con humor: cero dramatismo, mucha comedia. Detrás de cámara está Merchant, responsable de éxitos de la TV como The Office. Un combo en el que tiene participación Dwayne “La Roca” Johnson, estrella de la WWE muchos años, que hace de sí mismo para aportar la voz de la experiencia. Muy buen divertimento que deja con ganas de saber más de Paige y compañía. La luchadora se retiró a los 26 años por una dura lesión, momento al que el film no llega.

Título original: Fighting with my family | Director: Stephen Merchant | Elenco: Florence Pugh, Vince Vaughn, Dwayne Johnson, Lena Headey, Nick Frost, Jack Lowden | Género: Biografía/ Comedia/Drama | Origen: Reino Unido | Duración: 108’ | ****

Parque Mágico.

June y su madre han jugado desde siempre a crear un Parque Mágico, un lugar de diversiones en el que los peluches de la niña cobran vida y administran el lugar. Pero la madre enferma, debe dejar la casa para rehabilitarse y eso hace que la niña se sumerja en la oscuridad. En la dimensión del parque, se traduce en que los muñecos que se entregan como souvenirs se rebelen y destruyan el lugar. June y sus amigos deberán ir al rescate, en una clara y bastante básica metáfora sobre cómo sobreponerse a las adversidades y demás. Por el lado del guión, la cosa deja bastante que desear; funciona más en su aspecto visual y de aventura, lo que seguramente valorarán los niños más chicos, a los cuales sin duda apunta esta aventura animada.

Título original: Wonder Park | Director: Dylan Brown | Guión: Josh Appelbaum, André Nemec | Género: Animación/ Aventura/ Comedia | Origen: Estados Unidos | Duración: 85’ | **

After: Aquí empezó todo.

Nada hay de nuevo en esta historia dirigida fundamentalmente a adolescentes. Lo bueno es que, contrariamente a lo que viene ocurriendo últimamente en los libros y películas dedicados a ellos, acá no hay enfermedades terminales o extrañas que no permitan que los protagonistas se toquen. Hay obstáculos sí para que la relación se concrete, como que ella es una jovencita educada a la antigua que llega a la Universidad solo pensando en estudiar y seguir con su novio de siempre, mientras él es un chico rebelde, de oscuro pasado, al que no le interesa tener pareja. Opuestos para que las leyes de la atracción sean más fuertes y se tarde más en concretar lo que todos en la platea esperan. Si lograrán finalmente sortear lo que los separa, algo que surgirá en el correr del film, lo tendrán que averiguar ustedes porque sabemos que a los adolescentes les gusta sufrir un poco y acá no se los privará de ello.

Título original: After | Directora: Jenny Gage | Elenco: Josephine Langford, Hero Fiennes-Tiffin, Selma Blair, Jennifer Beals, Peter Gallagher | Género: Drama/Romance | Origen: Estados Unidos | Duración: 111’ | ***