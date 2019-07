La historia de amor de Juan Carlos Paullier yLola Peverelli

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Después de dos años de relación, Juan Carlos Paullier y Lola Peverelli dio el sí quiero en una ceremonia intima desarrollada en Caffetto en Atlántida.



El comunicador y creador de Calidad de vida (Teledoce), selló así su amor con la médica nefróloga, a quien conoció justamente por su labor en el programa.



Si bien no le realizó una nota, se la presentó un colega de Peverelli y la conexión fue “a primera vista”, según revela el conductor a Sábado Show.



“Ella me confesó que me sigue en el programa desde hace casi 20 años”, añade.



Peverelli es una espectadora calificada del trabajo de su flamante esposa. “Siempre me comenta el programa y da su visión desde el punto de vista médico”, amplía Paullier.



La diferencia de edad (de algunos años sin precisar) no es impedimento para una fluida comunicación.



Ambos tienen hijos de matrimonios anteriores (él dos varones y dos mujeres y ella un varón) y ahora resolvieron profundizar el vínculo con el casamiento. “Lo hicimos para afianzar la relación”, dice Paullier. Por motivos profesionales, la luna de miel debe esperar.



Los hijos de él (Juan y Agustín) están dedicados a la comunicación. Uno de ellos se desempeña en una agencia de noticias y vive en Los Angeles (Estados Unidos) mientras que el otro trabajó en la BBC de Londres. En cuanto a las hijas, una es abogada y la otra se está formando como psicóloga. En cuanto al hijo varón de Peverelli, está estudiando medicina como la madre.



“Los hijos ya están grandes y nos pareció bueno dar este paso de casarnos”, asegura el comunicador.



Calidad de vida está celebrando en 2019 25 años de permanencia en la pantalla. “En Uruguay no hay ni hubo otro programa de televisión dedicado exclusivamente a temas de salud con esa continuidad”, asegura Paullier. Algunos “amigos”, según cuenta, están investigando si al comunicador no le cabe un récord guiness porque al parecer tampoco en otro país del mundo existe una ciclo de esas características con la permanencia del programa de Teledoce.



Calidad de vida va todas las mañanas como micro en el magazine Desayunos informales y los domingos de 9:00 a 10:00 AM como programa independiente.



Cambio radical. Juan Carlos Paullier, abogado de profesión, se inició en los medios como comentarista deportivo. En los ‘80 hacía dupla con Víctor Hugo Morales en las transmisiones de fútbol del fin de semana.



Pero un accidente de tránsito que sufrió el 1 de noviembre de 1993 cambió su vida personal y laboral.



“El 1ro. de noviembre de 1993 sufrí un accidente de tránsito que cambió mi vida. Iba en el asiento del acompañante y al cruzar la rambla, a la altura del Parque Rodó, un auto nos impactó a 130 kilómetros por hora. Todo el golpe fue de mi lado. Sufrí fractura de cadera, femur y pelvis. Me operaron y a los pocos días se agravó mi cuadro con una infección en la pierna derecha. Severísima. Entré en coma, CTI y una condición al borde de la muerte. Por suerte, y cuando se debatía si había que amputarme la pierna o no, los antibióticos hicieron efecto y comencé a mejorar. De todos modos, la rehabilitación me llevó años y estuve meses en silla de ruedas. En todo ese tiempo yo pensaba que debía reencausar mi carrera como comunicador y que debía dedicarme a lo que me salvó la vida: la medicina y la ciencia”, aseguró Paullier en una entrevista para Sábado Show en ocasión del 20 aniversario de Calidad de vida.



Ahora, el comunicador observa en perspectiva aquel episodio y lo valora como una experiencia que le permitió la oportunidad de hacer un cambio en su carrera y en su vida.



“El abogado quedó atrás. El periodista deportivo quedó atrás para dedicarme a la comunicación de contenidos de salud”, asegura.



“Hoy mis mejores amigos son médicos, son oncólogos, cardiólogos o pediatras”, dice Paullier y ahora habría que agregar una esposa negróloga.



El profesional valora la importancia de la divulgación de información de calidad en materia de salud. En tiempos de Internet, es importante conocer el origen del conocimiento referido a las enfermedades y sus tratamientos.



“En Internet hay mucha información científica y de salud, alguna de gran calidad, pero también se encuentra una gran cantidad de datos de dudosa procedencia. Por eso, son importantes productos como Calidad de vida, donde en un medio masivo contamos con el aporte de profesionales de primerísimo nivel”, dice Paullier.



El conductor cuenta con un equipo de panelistas frecuentes que son docentes de alto grado en la Universidad de la República. Menciona por ejemplo a Henry Cohen, que fue reconocido recientemente como el mejor gastroenterólogo del mundo. “Henry es un distinguido amigo y viene al programa casi desde el comienzo”, dice Paullier.



El comunicador también resalta el valor de la TV abierta, aun en tiempos de plataformas y múltiples opciones de entretenimiento para el público.