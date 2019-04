La historia de Alexis Viera, la otra cara de Bonnie y Clyde, y un diccionario

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Alexis Viera: Una historia de superación.

La historia es conocida. En 2015, el golero uruguayo Alexis Viera fue asaltado en Cali (Colombia), donde estaba viviendo como jugador del Atlético, y recibió dos disparos que comprometieron seriamente su vida. Salió del coma, pero todos los informes médicos indicaban que no volvería a caminar. Las chances de revertir el diagnóstico eran de apenas uno por ciento. El futbolista se aferró a ese ínfimo porcentaje y, tras meses de esfuerzo y trabajo, volvió a caminar. El realizador uruguayo Luis Ara (Jugadores con Patente, Gonchi, Teros: Sueño Mundial) vio que ahí había una historia muy interesante para contar en cine, se lo propuso a Viera y el resultado es este documental que incorpora elementos de ficción. Este último fue el recurso al que se apeló para recrear el asalto, considerando que solo con el relato de sus protagonistas (Viera y su esposa) no alcanzaba para transmitir lo ocurrido. Y la decisión fue acertada, tanto para retratar el incidente como algunos pasajes de la infancia del golero. Con mucha naturalidad, ficción y documental conviven en este film que recoge la palabra del protagonista, su esposa, su familia, uno de los médicos y un periodista colombiano, entre otros. También habla Luis Suárez, contando la vez que como jugador de Nacional enfrentó a Viera, en ese entonces golero de River Plate, y no lo pudo doblegar a pesar de la gran cantidad de chances que tuvo en el partido. Su amor por el Club Nacional de Fooball y por América de Cali son otros elementos destacados, además de su encuentro con el asaltante que le disparó. Quizás estén faltando algunos detalles, como el papel que cumplieron sus hijos en la recuperación (apenas se cuenta una anécdota sobre su hija) y algo más de un proceso que debió tener muchas idas y vueltas. El resultado es satisfactorio, bien presentado y muy bien guionado para dar una idea acabada de quién es Alexis Viera –para quiénes no lo sepan- y por qué hoy es un ejemplo de superación a seguir en situaciones límite.

Título original: Alexis Viera: Una historia de superación | Director: Luis Ara | Género: Documental | Origen: Uruguay | Duración: 70’ | ***

La emboscada final.

La historia de los ladrones veinteañeros Bonnie y Clyde enamoró al cine y a la televisión, y no era para menos, a pesar de ser delincuentes y asesinos se convirtieron en estrellas de la época, con fanáticos que querían que les fuera bien. Esta película de Netflix cuenta el otro lado del asunto, el lado de la ley, protagonizado por dos viejos Texas Rangers que consiguieron atrapar y matar a la pareja. Fueron el último recurso al que apeló, a regañadientes, la gobernadora de la época. Frank Hamer ya estaba retirado y gordo; Maney Gault se la pasaba durmiendo y tratando de evitar caer otra vez en el alcohol. Juntos desafiaron las risas y desconfianza que provocó verlos de nuevo en acción, llevando adelante una persecución silenciosa, cuidada y pensada. Un relato al estilo del viejo Hollywood, por momentos lento, pero efectivo y con excelente reconstrucción de época.

Título original: The Highwaymen | Director: John Lee Hancock | Elenco: Kevin Costner, Woody Harrelson, Kathy Bates | Género: Drama/ Policial | Origen: Estados Unidos | Duración: 120’ | En Netflix | ***

Entre la razón y la locura.



Realizar un diccionario de la lengua inglesa era una tarea que llevaría más de un siglo. Al profesor James Murray se le ocurrió que pidiendo ayuda a gente de todo el mundo, estaría terminado en décadas. Lo que muchos ignoran es que el cirujano W.C. Minor, ex combatiente de la Guerra Civil de los Estados Unidos, aportó más de diez mil palabras desde el asilo para criminales dementes en el que estaba recluido. El film comienza contando las vidas de Murray y Minor poco antes de coincidir en el ambicioso proyecto del diccionario. El primero, un autodidacta que le robó tiempo a su familia para cumplir el proyecto profesional de su vida. El segundo, un hombre que se debatió entre la culpa por matar a un inocente y enamorarse de su viuda. Se hicieron amigos, lo que permite un muy buen duelo actoral, en el que la expresividad de Sean Penn sobresale y a veces es algo histriónica. Mel Gibson está más medido. Para amantes de films en que las palabras son protagonistas y dicen mucho, solas o en frases rimbombantes.

Título original: The Professor and the Madman | Director: Farhad Safinia | Elenco: Mel Gibson, Sean Penn, Natalie Dormer, Ioan Gruffudd, Jeremy Irvine | Género: Drama | Origen: Estados Unidos | Duración: 124’ | ***