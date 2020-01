Héctor "Puchi" García en la previa del Ramírez: "El enemigo es Ajuste fiscal"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

—¿Cómo vivís la fecha del Gran Premio Ramírez, que tendrá lugar el lunes?



—De una manera bastante especial. Voy a relatar la carrera con mucho gusto y mucha pasión. Durante los últimos tres meses ya voy pensando en lo que se puede hacer y divido tareas con El País, con el que vuelvo a sacar mañana Ovación Turf. En La Tele vamos a hacer toda la previa como cada año. Además, este año Maroñas me invitó a ser maestro de ceremonias, así que voy a presentar el Hipódromo y hacer notas a los ganadores. Nunca lo había hecho y me llena de orgullo que me hayan convocado.

—¿Cómo palpitás los días previos?



—En el diario uno empieza a divisar que hay Ramírez porque se empiezan a colocar los días que faltan. Hace unas semanas que estamos con notas al respecto. El 14 de diciembre se hizo la preinscripción y desde entonces se empezó a saber quiénes iban a correr. En La Tele lo voy llevando con informes, y hablo con los que ganaron en las ediciones anteriores. Lo mismo en la radio Sport 890. Es algo que vivo con mucha adrenalina y mucha pasión, le pongo mucho empeño año a año para que cada Ramírez tenga algo extra y la gente vaya o la disfrute por televisión.

—¿Qué particularidad va a tener el evento este año?



—La carrera de este año tiene la particularidad de la presencia de Pablo Falero. Él ganó esta carrera en sus inicios y vuelve tras su retiro. Esta Ramírez tiene el toque especial de ser la última del mejor jockey uruguayo de los últimos tiempos.

—¿Tenés algún pálpito?, ¿hay un “favorito”, “enemigo” y “sorpresa”, como se suele decir?



—El pálpito uno siempre lo tiene. En los últimos años me ha ido bastante bien en los pronósticos, pero yo no le doy tanta importancia a eso como se la da la gente. La de este año es una carrera muy pareja en la que hay cinco o seis caballos que tienen más chances sobre otros. Es una generación muy buena de potrillos y le llevan ventaja a los caballos mayores. Yo diría que el favorito es el que se llama Miltitoplp, el enemigo se llama Ajuste Fiscal y la sorpresa es Olympic Harvard.

—¿Notás que tenés mayor visibilidad mediática cerca de esta fecha?, ¿en qué la ves reflejada?



—Hay más visibilidad porque en los días previos se junta mucho laburo y hay más invitaciones para salir al aire en radio y televisión. Extraño la llamada de Omar Gutiérrez que se comunicaba cada 6 de enero para hablar de la Ramíerz en la radio. La gente en la calle y mis amigos también me preguntan cómo viene la Ramírez. En Navidad la familia ya me dice “se viene tu día”. Y yo trato de cumplir con la responsabilidad sabiendo que es el momento cumbre de las carreras de caballos en Maroñas. Es un día que me reclaman y yo respondo con todo gusto. Mi época es esta e internamente la disfruto mucho.

—¿En qué momento empezaste a seguir las carreras de caballos?



—Vivo la Ramírez desde que era muy chiquito. Iba a las carreras con mi viejo y las disfrutaba con él. Después empecé a ir con mis amigos. Con el tiempo aparecí en los medios y en 2009 tuve mi primera Ramírez en Teledoce.

—¿Hubo alguna edición que te haya marcado?



—Un año me pasó que la transmisión no terminaba más: nota, conferencia de prensa, repetición. Cuando salí del Hipódromo hablé con el gerente de Telemundo y me contó que el rating venía siendo muy bueno y que los otros canales no estaban en la Ramírez, entonces había que seguir. ¡Estuvimos 28 minutos!

—Te caracterizás por apostar a looks jugados tanto en tu programa de turf como en Telemundo, ¿cómo los elegís?



—El look es lo que me marca (Luis) Muto y la vestuarista del canal. Muto me pregunta y yo acepto. Así como una vez fui con un traje color salmón a Mundo Turf, el otro día fui con un pantalón rojo al noticiero. Este atuendo tuvo mucha repercusión en las redes y a nivel interno en WhatsApp. Mis amigos siempre me dicen algo sobre la ropa. A mí me gusta más llevar un look arrojado y no uno negro. Mis trajes tienen mucho de fantasía y tienen un toque distintivo con pañuelos o corbatas. Para el 6 de enero ya tengo elegido uno cuadriculado de muy lindo color.

—¿Qué evaluación hacés de este año de Mundo Turf, que sigue afianzado en la pantalla pese a la gran cantidad de cambios en la televisión?



—Fue un año muy positivo. Mundo Turf lleva cinco años al aire. Es un programa de media hora con un público específico que acompaña todos los domingos. Tenemos el apoyo de todas las áreas del canal.