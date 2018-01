¿Cuáles fueron los hechos más importantes del año 2017?

Enrique Hanania - Periodista

En lo deportivo, que Peñarol haya sido campeón fue lo más importante para el país y para los peñarolenses, por supuesto. En lo político, la caída de Sendic marca un poder de la prensa y del pueblo como para que los gobernantes hagan los deberes. Aunque no parezca, el pueblo mira y vigila. También me preocupa la alta violencia que hay, los femicidios y la agresión a los niños. Tenemos un gobierno que debate mucho pero hace poco. A nivel internacional, me parece muy significado que Trump haya reconocido la realidad, que Jerusalén es la capital de Israel. Eso no debería generar violencia. Feliz 2018.

Fata Delgado - Músico

En lo personal, tuve un año con buena salud, tanto mi familia como yo. Eso es lo más importante. En lo laboral, agotamos la sala Zitarrosa en octubre e hicimos otra vez con mucho éxito la gira de Fatales para niños por todo el país. Recibí el premio Graffiti al mejor álbum de música tropical, presentándolo en Argentina Chile y Perú. Que Cavani haya festejado sus goles haciendo referencia al tema Bicho Bicho, me dio una enorme alegría. Y lo más importante: la inyección de energía que me dio la gente al querer verme en el Solís haciendo explotar las redes con #FataAlSolís. El próximo 15 de Mayo se va a hacer realidad ese sueño. También el primer Montevideo Tropical. Estuve en la producción con Bocha Pintos y fue un hito del año.

Carolina Villalba - Sexóloga

Fue un buen año. En lo personal todo bien. A nivel social y político no puedo decir lo mismo: pienso que hubo muchos conflictos en diversas áreas. En lo profesional, alcancé varios logros: pude dar cursos de neurociencias y política en algunas ciudades del Interior. En lo artístico, muy buen año porque tuvimos mucho éxito con los proyectos teatrales.

Sergio Gorzy - periodista

La más importante de la cosas menos importantes para los uruguayos fue clasificar al Mundial otra vez. En lo personal haber actuado con mi hija en Gorzy versus Gorzy y por si fuera poco con entradas agotadas en todas las funciones. Eso fue gracias a la Vieja farmacia Solis, al director Carlos Muñoz y a Fernando Schmidt.