Gustavo Antonini respondió a Paula Echevarría: "Lo que salía al aire era aceptado"

-¿Cuál es tu análisis de lo que está ocurriendo con Tabárez cuya continuidad estuvo en duda?



-A Tabárez por su condición física no se le debió renovar el contrato, Este era el momento menos oportuno para sacarlo. Quien viniera, ¿que cambios podía hacer? No se pueden hacer pruebas en el medio de la correntada. Además, ningún entrenador serio podía agarrar, sin tiempo para trabajar, sin entrenar. El fútbol es eminentemente práctico, los trabajos hay que hacerlos en cancha, no en un pizarrón o por teléfono. Hubiese sido una tremenda insensatez sacar a Tabárez en este momento, si lo aguantaron hasta ahora, tienen que dejarlo terminar la eliminatoria.

-¿Qué visión tenés de cómo se manejó el caso a nivel político en la AUF, con idas y venidas?



-Los dirigentes armaron un circo gratuito, innecesario. Podrían haber ido una mañana al Complejo tomando mate a hablar con Tabárez, sin la difusión mundial que tuvo el tema. Era el momento para bancar, apoyar al técnico, a los jugadores, el objetivo es clasificar,

-¿Cómo se puede ganar a Argentina en noviembre?



-Tenemos que armar un mediocampo raspador para no dejarlos jugar: hay que cortar, marcar, raspar, estar bien parados y tapar todos los agujeros. Si tuviéramos más equipo que Argentina está bien jugar con todos de buen pie, Contra los argentinos y los brasileños hay que poner otras cosas porque jugando al fútbol no les ganamos, Uruguay tiene que ser el Uruguay de toda la vida, Garra y corazón, meter pata y jugar con el cuchillo entre los dientes.

-En tu opinión, ¿quién sería el sucesor de Tabárez?



-No hay ningún nombre cantado para hacerse cargo de la selección. Se habló de Aguirre, que es un “tecniquito”. No ganó nada nunca como entrenador y lo echaron de todos lados. Debe tener una bruja muy poderosa porque consigue equipos para dirigir, pero enseguida se dan cuenta que es un fiasco y lo echan. Es bastante probable que el ex zaguero de la selección, caudillo, rubio, de ojos claros haya querido meter a su amigo. Ya lo llevó al San Pablo y no pasó nada.

-Años atrás fuiste uno de los primeros críticos a la gestión del DT y recibiste críticas, ¿Cómo recordás esos momentos?



-En mi audición en Radio Continente calificaba el proceso de selección comandado por Tabárez como el proyecto del “verso” y la “mentira”. Lo hice cuando nadie se animaba a decir nada de Tabárez. De hecho la empresa de televisión Tenfield me mandó una carta para que desmienta mis dichos porque le estaba provocando un grave perjuicio económico teniendo en cuenta la cantidad de oyentes del programa. De no hacerlo me amenazaron con un litigio por daños y perjuicios. No ocurrió y yo seguí dando mis opiniones libremente.

-¿Estás al frente de TNT radio y TV desde hace más de 25 años, ¿cuál es el sello distintivo del programa?



-La originalidad del conductor. No imitamos a nadie, tenemos nuestro propio estilo. La personalidad del individuo comienza en el punto preciso donde se diferencia de los demás. En este mundo de los relatores y comentaristas abundan los imitadores, el original tiende a diferenciarse de los demás.

El nuevo Juego limpio.

-¿Por qué últimamente no has sumado colaboradoras mujeres?



-Por nada en especial, me gusta que haya siempre una voz femenina en el programa.

-Hace unos días en Canal 4 (programa PH: Podemos hablar), Paula Echevarría habló de la “mala experiencia” de TNT. Se refirió al “machismo” en el programa. ¿Qué te generaron esos comentarios?



-No los escuché. Éramos muy amigos y teníamos amigos en común. Ella nunca expresó ninguna incomodidad. Jamás me echó en cara nada ni expresó una disconformidad por nada. Todo lo que salía al aire y fuera del mismo era convalidado y aceptado por los dos. Nunca tuvimos ningún problema. El día que renuncio me pregunto durante la tanda si Ana Laura (Santana) que la cubrió cuando se tomó unos días de licencia iba a seguir viniendo. Le dije que sí. Luego se prendieron las cámaras, se paró y renunció al aire. Eso fue lo que pasó.

-¿Cómo recordás el pasaje de ella por el programa?



-La recuerdo como una excelente compañera de trabajo. Mandaba más que yo y hacia todo lo que quería. Le encantaba trabajar en los medios, era vocacional, laburadora, responsable, emprendedora, buena persona, muy querida por todos los compañeros. Era mi amiga.

-También dijo en PH que nunca cobró por su labor en TNT.



-Ella tenía una coproducción. Cobraba el 50 por ciento de los avisos que traía. A su vez tenía unos 25 canjes, había un bloque para que ella sola pasara sus chivos. Si dijo que no percibía nada, era ella la que cobraba los avisos. Era un poco distraída: perdía los cheques o se olvidaba de hacer la liquidación. Jamás le reclamé nada: le pido disculpas si esto también fue un acto de machismo.

-Cecilia Faccio, quien también trabajó contigo, te ha defendido. ¿Mantenés vínculo con ella?



-Sí, claro. Es mi amiga, como Ana Laura Santana que quedó en el lugar de Paula. Seguimos siendo amigos.

-¿Qué mensaje darías a la gente que está disconforme con el técnico?



-Que Uruguay no está jugando para salir campeón de las Eliminatorias, va por la clasificación al mundial y las chances están intactas. Diría que no se ponga nerviosa, que no se amargue, que no se caliente. No quedamos afuera del Mundial: perdimos 2 partidos contra 2 selecciones que fueron superiores y que son potencias mundiales. Brasil nos goleó, porque es superior colectiva e individualmente. Ganó porque jugó mejor, no porque el técnico se haya equivocado. Tenemos que ser hinchas de los brasileños y argentinos para que les ganen a todos. Esto no es para salir campeón sino para entrar entre los 4 primeros. El objetivo principal es ir al Mundial y esto se define en marzo del año que viene. No está nada perdido.