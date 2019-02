Una guerrera y dos animadas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Battle Angel: La última guerrera.

Es el año 2563. Han pasado 300 años de “La Caída”, que es el nombre que se le da a la guerra que determinó que en Iron City se viva en situación post apocalíptica. Por eso la mayoría aspira a llegar a Zalem, la ciudad flotante en la que viven los humanos privilegiados. No es el caso del cibercirujano Ido, que coloca prótesis a los humanos y casi no cobra por ello dada la situación económica de sus pacientes. Es Ido quien en medio de un basural tecnológico descubre la cabeza y torso de una cyborg adolescente, a la que decide colocarle el cuerpo que tenía destinado para su difunta hija. Alita –así la llama- vuelve a la vida, pero sin recordar nada de su pasado, cosa que se irá descubriendo a medida que el film avance y cada personaje vaya aportando su historia. Porque hay muchos: cazadores de cyborgs rebeldes, la ex de Ido, el director de un juego violento, y Hugo, el joven que se convertirá en mejor amigo e interés romántico de la protagonista. Con ellos se cubrirá todo lo que una película necesita para captar varios públicos: acción, aventura, romance y drama. Los atractivos se completan con el hecho de que Robert Rodríguez es quien dirige, James Cameron escribe y los efectos especiales son de última generación en cuanto a la técnica de captura de movimiento. Porque Alita es un personaje animado conviviendo con personajes de carne y hueso, y parece una humana más por el detalle de sus gestos y movimientos. Punto alto para una historia que, basada en un famoso manga, desnuda que tuvo mucho para abarcar y que eso quizás le jugó en contra. De todas formas consigue enfocarse en un hilo conductor central que traerá respuestas y dejará el escenario listo para que Edward Norton sea el villano estrella del próximo film.

Título original: Alita: Battle Angel | Director: Robert Rodríguez | Elenco: Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly, Jackie Earle Haley, Ed Skrein, Mahershala Ali | Género: Ciencia ficción/Acción | Origen: Estados Unidos | Duración: 121’ | ****

Cómo entrenar a tu dragón 3.

Tercera aventura de Hippo y su dragón Chimuelo, un furia nocturna que se convirtió en el alpha del grupo de dragones que convive en perfecta armonía con los vikingos. Esa paz se altera cuando aparece un experiente cazador de esa raza de dragones y, utilizando una furia luminosa, es decir la dragón hembra, intentará terminar con el mejor amigo del vikingo protagonista. La historia, como en toda animación de este tipo, busca dejar mensajes que tienen que ver con crecer, independizarse, dejar que los amigos hagan su camino y luchar como sea para defender a los propios. Por supuesto contado todo con adecuados toques de humor y un guión que atrapa a toda la familia, aunque ya viene decayendo en encanto.

Título original: How to train your dragon: The Hidden World | Director: Dean DeBlois | Guión: Dean DeBlois (Libros: Cressida Cowell) | Género: Animación/Aventura | Origen: Estados Unidos | Duración: 104’ | ***

La gran aventura Lego 2.

En 2014, La gran aventura Lego causó sensación con su humor cínico, y los gags vinculados a distintos personajes del cómic y demás. Repetir es siempre complicado y, por lo general, reservado a pocos casos. Por eso el regreso del siempre feliz Emmet no provoca el mismo efecto, pero sigue teniendo lo suyo. En esta oportunidad le toca sobresalir en un mundo post apocalíptico en el que es el único que mantiene el buen humor y la alegría, pero el problema mayor ocurrirá cuando cinco de sus amigos sean secuestrados y deba ir en su búsqueda. La necesidad de madurar y crecer será el mensaje principal de una historia que, si bien conserva el estilo de guiños y gags de su antecesora, no provoca la misma gracia. Acá hay interacción con personajes de carne y hueso (poca), lo cual no cambia mucho el resultado final. Divertida.

Título original: The LEGO Movie 2: The Second Part | Directores: Mike Mitchell, Trisha Gum | Guión: Raphael Bob-Waksberg, Phil Lord, Christopher Miller, Matthew Fogel | Género: Animación /Comedia | Origen: Estados Unidos | Duración: 93’ | ***