¿El Gucci debería mantener su candidatura a Diputados por una lista del Frente Amplio?

Jorge Lenoble

Comunicador



Es importante que referentes de diferentes ámbitos tengan una injerencia en la actividad política. El caso de El Gucci me parece una buena oportunidad para los jóvenes que se sientan identificados con él tengan su representación. Él es un reconocido artista muy querido dentro del ambiente, y seguro tiene muchas cosas para aportar por su calidez humana, don de gente, gran carisma, la forma de relacionarse con sus pares y por tener un conocimiento de la sociedad. Ha sido víctima de difamaciones que se comprobaron en la justicia que fueron injustas con él. Le damos un voto de confianza y esperamos que esa candidatura prospere.

Leonor Svarcas

Actriz y conductora



Me sorprendió mucho. Creo que sumar como representante a alguien que ha estado asociado a denuncias de abuso dista mucho del discurso frentista en cuanto a temáticas de género. Es difícil expedirse sobre su real conducta, ya que no hay denuncias penales. También es cierto que este tipo de cosas son difíciles de probar y esa es una de las aristas más vidriosas que dificultan avanzar en estos temas tan duros. Me parece inconcebible que Martínez no estuviera asesorado sobre esto y la esperable resistencia que iba a tener lugar. Esa incorporación sin más y a pura risa, sacudió. También, la elección de El Gucci de evidenciar partes de la conversación privada que sostuvo con Martínez hace pensar que no le interesa que al Frente le vaya bien, que pensó más que nada en si mismo y quizás no sea el más apropiado para representar al resto.

Alessandra Moncalvo

Actriz



No tengo nada personal en contra de El Gucci. Me enteré de su candidatura y pienso que si estuvo involucrado en temas de acoso y abuso, por más que fueron resueltos a su favor, debería bajarse. Me parece que si un partido tiene en agenda los derechos de las mujeres, por más que él no haya efectivizado eso, la sospecha ya debería ser suficiente para que no esté. Repito: no tengo nada en contra de él, pero no está bueno que figure como candidato.

Nery Pinatto

Analista



Habría que ver cuál es la decisión interna del Frente Amplio respecto a candidatos a diputados, si alguien que no participó de las internas igual puede serlo. En cuanto al derecho personal, creo que lo avala la libertad inalienable de todo individuo de poder ser candidato, independiente de este muchacho que no sé ni lo que piensa ni mucho menos lo que canta. Ahora, si su candidatura fue censurada por presión de las feminazis ello ya es síntoma de la grave enfermedad de intolerancia que está sufriendo nuestro país.