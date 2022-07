Grandes amores extintos de la TV: ¿cómo terminaron y cómo se llevan hoy?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La reciente separación de Karina Vignola y Gaspar Valverde luego de 15 años de relación trajo a la memoria otros casos de amores televisivos que quedaron por el camino.

¿Cómo empezaron y cómo terminaron? ¿Qué vínculo tienen actualmente, si es que existe?

A continuación, un repaso de 12 hostrias de amor extinto en la pantalla.



Laura Martínez y Cacho de la Cruz: dos décadas de amor

Santiago nació en agosto de 2001, fruto de la relación de Cacho De la Cruz y Laura Martínez, que duro hasta 2009. Foto: R. Giménez.

Fueron la pareja más famosa de la televisión por casi 20 años. Laura Martínez llegó a “El show del mediodía” como modelo en los años ‘80 y poco tiempo después creció el vínculo con su líder y conductor, Cacho de la Cruz.

La relación se oficializó en 1989. Ella tenía 25 años y él, 52.

Se casaron poco después y el dato curioso de esta boda es que el juez que los unió se llamaba Jorge Echevarría, padre de Paula Echevarría, comunicadora y actualmente en Canal 5 con El living. De la Cruz y el letrado eran amigos de la época en que el magistrado había sido director de cámaras de Teledoce.



La gran lucha de la relación entre Cacho de la Cruz y Laura Martínez fue la paternidad. El conductor tenía tres hijos de su matrimonio anterior (Maxi, Rodrigo y Daniella) pero buscaba el hijo con Laura.



Finalmente y luego de varios tratamientos de fertilidad, llegó Santiago. Nació en agosto de 2000.



La relación se extendió por nueve años más.

En 2009 y fruto del desgaste, Laura Martínez anunció que el vínculo amoroso se había terminado, más allá de que seguían siendo compañeros de trabajo, en especial en Cacho Bochinche.



En la actualidad, tienen un trato cordial y amable.

Humberto De Vargas y Laura Daners: paz y tormenta

Humberto De Vargas y Laura Daners en 1993. Foto: Archivo.

A comienzos de los ‘90 fueron la “pareja del momento”. Estrellas cada uno en su canal (él en Saeta y ella en Teledoce), se casaron y tuvieron una hija: Josefina.

La separación entre Humberto De Vargas y Laura Daners tuvo ribetes de escándalo pero nunca se comprobó a nivel judicial un supuesto maltrato, como se rumoreó. En 2010 falleció Daners luego de padecer ELA.

Hoy, Humberto y Josefina tienen un vínculo muy fluido.

Carolina García y Gerardo Sotelo: periodismo e incompatibilidad

Carolina García y Gerardo Sotelo. Foto: Archivo.

Estuvieron juntos casi cuatro años a comienzos de los 2000. Trabajaban en Canal 10 y compartían la conducción de la edición dominical de Subrayado.

Gerardo Sotelo y Carolina García son padres de un hijo: Mateo.

La incompatibilidad de caracteres empezó a hacer mella en la relación y en el final, el vínculo pasó por los peores momentos. Él dejó Subrayado luego de la separación.

Prácticamente no mantienen vínculo, aunque ella por ejemplo fue parte del especial aniversario de Canal 5, medio dirigido actualmente por Sotelo.

Marisa Montana y Ruben Castillo: pareja pionera

Marisa Montana junto a Ruben Castillo. Foto: Archivo El País.

Una de las primeras parejas mediáticas de la TV. Estuvieron juntos seis años entre 1960 y 1966. No tuvieron hijos pero convivían con Rosario Castillo, hija de él de su matrimonio anterior con Alba Medina.



Ruben Castillo falleció en 2002. Marisa Montana (86) vive en España. Recuerda a su exmarido con cariño, aunque el vínculo no terminó en los mejores términos.

Victoria Zangaro y Daniel Javier: el fin de la magia

Victoria Zangaro y Daniel Javier. Foto: Archivo.

Fue una de las parejas más duraderas de la TV. Victoria Zangaro y Daniel Javier estuvieron 21 años juntos, 7 de novios y 14 como marido y mujer. Acudían mucho a eventos y reuniones sociales.

El desgaste hizo que se perdiera la magia, pero la separación (en 2009) fue en los mejores términos posibles.

“Fue una vida. Pero todo brillante. Para mí es una persona maravillosa. Me alegré cuando supe que había rehecho su vida amorosa (con Martín Sarthou). Pero no es una persona con la que tenga vínculo en la actualidad. Si tenemos que conversar por algún tema, lo hacemos, pero no se da a menudo. De repente tengo más trato con su hermano que con ella. Porque se ha dado así. No estuve en el país muchos años ni en los medios, así que prácticamente no nos cruzamos. Las veces que nos encontramos en casa de algún amigo en común, nos saludamos”, declaró Javier en una entrevista para Sábado Show en 2018.

“A veces las relaciones mejoran con el tiempo y a veces se estancan y se pierde la magia. Eso fue lo que pasó. Con respeto, cuidado y cariño tratamos de resolverlo”, añadió Daniel Javier.



El comunicador residió varios años en Europa y regresó siendo padre. Se casó con Carolina y tiene una hija de cinco años.

Mariano López y Manuela Da Silveira: cinco años de pareja "joven"

Mariano López y Manuela Da Silveira. Foto: Archivo.

Eran “la pareja joven” de la televisión. Se conocieron en 2008 en los preparativos del programa Telemental (Teledoce), cuyo elenco inicial integraron. Estuvieron cinco años juntos y la separación fue armoniosa. “Se terminó el amor, uno busca otra cosa para cada uno”, declaró ella en 2014.

En 2020 volvieron a ser compañeros en Teledoce cuando ella conducía Quedate en casa, programa que iba después de Telemundo, informativo del que es parte el periodista.

Apagado el fuego, el vínculo es cordial.

Karen Todoroff y Rodrigo Romano: amor y fútbol

Karen Todoroff y Rodrigo Romano

La periodista deportiva y el relator estuvieron juntos más de tres años. Se separaron en 2014 y lo adjudicaron al desgaste en el vínculo.



Se conocieron porque ella trabajó varios años en Gol TV, cadena hermana de Tenfield, donde Romano se desempeñó como relator durante 20 años.



No tuvieron hijos.

Eunice Castro y Martín Sarthou: tormentoso final

Eunice Castro y Martín Sarthou

La relación duró poco más de un año y terminó en malos términos. Eunice Castro y Martín Sarthou se conocieron en Teledoce donde ambos trabajaban, en el año 2007. A su pesar, ella venía de una separación mediática con Jorge Rama, quien iniciaba un vínculo con Susana Giménez.

En 2008, Eunice fue convocada para el Bailando por un sueño, lo que, según la versión que daría Sarthou, complicó el vínculo.



Para mediados de ese año, terminaron.

“La decisión de separarnos la tomamos en conjunto porque no daba para más. Teníamos problemas de pareja graves e importantes, que no da para contarlos”, declaró Eunice en su momento al programa Bien de verano. “Siento que no funcionó, pero no creo que sea un fracaso. Uno en la vida va aprendiendo y aprende también a conocer a la gente”, agregó.



El periodista había dado una entrevista al diario El País donde dio su versión.



“Hay cosas puntuales que me dieron mucha bronca en su momento, y no fue por el show (por el Bailando), o por su participación, y ni siquiera por los problemas de pareja. Yo pasé un momento muy delicado este año y ella no estuvo conmigo”, dijo.

Patricia Wolf y Dany Puig: amor de verano

Patricia Wolf y Dany Puig.

Se conocieron en Verano del... (Teledoce) donde ambos se desempeñaban como noteros en la temporada 1999 - 2000. Luego de una intensa relación de dos años, tuvieron un hijo, Dani.

El vínculo se mantuvo vinculado a la crianza del niño, quien vivió muchos años con el padre, en Punta del Este.



En la actualidad, ella está de novia con Nacho Conti y él, recientemente separado.

Lucía Etchegaray y Roberto Moar: dos décadas juntos

Roberto Moar y Lucía Etchegaray.

El relator y la comunicadora estuvieron más de 15 años juntos. Se separaron en 2018 y son padres de dos hijos: Francisco y Dominique.



“La familia nunca se rompe y ese tipo de vínculos son para toda la vida. La separación fue en buenos términos. Somos padres y nuestra meta es que nuestros hijos sean felices y que encuentren un camino”, declaró él en entrevista en 2018.



Adriana Da Silva y Álvaro Ahunchain: amor y escena

Adriana Da Silva y Álvaro Ahunchain

Son padres de tres hijos. Estuvieron más de 10 años juntos hasta la separación en 2012. Ella es actriz y comunicadora, él director y autor teatral. Se conocieron en los escenarios y su vínculo ha continuado en ese ámbito. Luego de la separación, trabajaron juntos en varios proyectos.

La relación, como padres y expareja, se mantuvo siempre en la absoluta cordialidad.

Karina Vignola y Gaspar Valverde: amor y amistad

Karina Vignola y Gaspar Valverde junto a sus hijas.

Fueron pareja 15 años. Se conocieron en Canal 4, donde eran compañeros de trabajo. Son padres de Luana y Alina.

La separación fue en buenos términos. “Claro que no todo fue color de rosa, porque si no estaríamos juntos”, declaró Vignola en Sábado Show.

Valverde descartó estar de novio nuevamente. “He salido con alguna amiga, pero estoy solo. No estoy todavía para una relación”, comentó.