Gonzalo Valenzuela en Punta del Este: "No tengo televisor en mi casa"

-¿Cómo surge tu vínculo con el póquer?



-Juego al póquer desde hace ocho años. Me invitaron a jugar en un torneo a beneficio después del terremoto de 2010 en la ciudad de Pucón en Chile. Acepté ir a jugar porque era una buena acción y me embalé. Me gustó mucho y empecé a conocer más acerca del póquer. Jugué unos torneos de poker stars en los que me fue bastante bien, y terminé haciendo un programa para Fox que se llamaba Somos poker en el que viajaba por torneos de póquer por Latinoamérica. Tengo un vínculo bastante fuerte con este juego.



-¿Qué es lo que te atrapó del juego?



-Es un deporte de la mente. Descubrir el juego es un trabajo, no es algo simple. La adrenalina que uno vive jugando al póquer es impresionante. Y a medida que uno lo practica va mejorando su juego. No hay tanto azar.



-¿Tenés cábalas?



-En general no. A veces traigo unos muñequitos de mis hijos.



-Se cumplieron 15 años de Machos, la telenovela por la que saltaste a la fama internacional. ¿Qué recordás de aquel programa?



-Fue una muy buena teleserie en Chile que tuvo mucha repercusión por varios países: España, Argentina, Uruguay. Era muy entretenida y planteaba una problemática muy interesante. Es un recuerdo muy bonito porque fue como un inicio, fue mi primera serie que tuvo mucha acogida.



-Después de aquel programa, la ficción chilena empezó a crecer en la región, ¿cómo has visto esa evolución?



-Eso es genial, ojalá siga pasando. Es muy bueno que las ficciones no queden solamente en un público local. Sirve para que se den a conocer los actores y los lugares. Machos, por ejemplo, se filmaba en Viña y después de que se emitió todos querían conocer Viña. Eso trae muchas cosas.



-¿Cuál creés que es el impacto que puede tener la aparición de nuevas plataformas sobre la producción televisiva?



-Hay un cambio muy grande en la televisión debido a las plataformas. Yo pienso que eso lleva a que la televisión se exija más para tener mayor calidad y nivel. Eso es positivo.



-¿Vos mirás televisión?



-Yo no miro mucho. Soy como “en casa de herrero...”, así que no miro televisión.



-¿Tenés televisión en tu casa?



-No...



-¿Cómo organizás tu tiempo entre tus trabajos en Chile y ver a tus hijos en Argentina?



-Trabajo en Chile, pero cada vez que puedo tener libre me voy a Argentina. Ahora, por ejemplo, estoy en Argentina hace seis meses.



-¿Qué tan futbolero sos?



-Más o menos. Antes era más futbolero, pero ahora estoy muy viejo. Colgué los botines.



-¿Entrás en la rivalidad futbolística que se genera entre los países como Chile, Argentina y Uruguay cuando hay campeonatos mundiales?



-Yo no siento que haya rivalidad entre Chile y Uruguay, somos países hermanos. La veo más con Argentina. Siento que hay más rivalidad entre Argentina y Chile, Argentina y Brasil, Argentina y Uruguay, pero yo no entro para nada en eso. Siempre que juega Argentina quiero que le vaya bien porque es mi segunda casa.



-¿Cómo definirías la relación con Benjamín Vicuña, otro chileno que ha hecho carrera en Argentina y con quien tenés negocios en común?



-La relación es pésima (risas). Somos como hermanos, nos une toda la vida. Tenemos juntos el Centro Cultural Mori.



-¿Qué sensación te provocó la denuncia hacia Juan Darthés, un caso que conmueve a todo el ambiente artístico?



-Es un tema muy delicado. Yo soy de los que piensan que hay que dejar que la justicia resuelva estos casos. Yo prefiero guardar silencio por respeto a la gente involucrada. Para actuar está la justicia, no nosotros.



-¿Cuáles son los planes para el 2019?



-Estoy lleno de proyectos. Me tomo unas vacaciones en enero y después empiezo a trabajar. En febrero estreno una película que hice en Argentina, y después vuelvo a grabar a Chile. Aparte sigo con mi club de box.



El actor enfrentó a varios referentes en una mesa de póquer vip en Ovo Beach. La instancia formó parte del lanzamiento del calendario de torneos de Enjoy Punta del Este.