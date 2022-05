Gonzalo Terra, gerente de Telenoche: "Los noticieros siguen siendo importantes"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

-Montevideo ha sido en los últimos días sede de la asamblea de la Alianza Informativa Latinoamericana, con Telenoche como anfitrión. ¿En qué consiste este acuerdo?



-Es una organización que tiene 17 años. Nació como una plataforma de colaboración de contenido entre noticieros y ha ido madurando en el tiempo, generando cosas muy interesantes. Gracias a la Alianza, vemos en Telenoche a un periodista en Ucrania o cubriendo la reunión de (Vladimir) Putin con (Joe) Biden hace un año, o en la firma del acuerdo entre el gobierno colombiano y las FARC… Se coordinan informes y vivos de cualquier hecho relevante a nivel internacional. Además de los periodistas de los noticieros de 22 países en América Latina, la Alianza contrata a corresponsales freelance en todo el mundo.



-¿Cuál fue la temática de la asamblea en Montevideo?



-Después de tres años sin reuniones por la pandemia, ofrecimos a fines del año pasado a Uruguay como anfitrión y vinieron 62 representantes de 22 noticieros en América Latina, y otras delegaciones internacionales, como de Emiratos Árabes, Estados Unidos e islas Canarias. Hablamos sobre el funcionamiento de la Alianza, nuevos desafíos y formas de mejorar.



-¿Por qué es importante para un noticiero de Uruguay como Telenoche formar parte de esta alianza?



-Porque tenemos aliados en todo el continente y podemos apelar a ellos en cualquier momento y frente a cualquier situación. Cuando prendieron fuego el Congreso de Paraguay, estábamos ahí con un periodista. En todos esos eventos, se coordina rápidamente y se tiene un periodista que puede salir en vivo en el momento. Además, nos nutrimos de una cantidad y de noticias en la región que pueden ser relevantes para Uruguay. Al mismo tiempo, cuando ocurre algo en Uruguay de relevancia, nosotros desde Telenoche hacemos reportes exclusivos para la Alianza, especialmente ante eventos deportivos o noticias políticas importantes, como elecciones nacionales, por ejemplo.



-Hace seis asumiste la gerencia periodística de Telenoche luego de más de 20 años de trabajo en prensa. ¿Cómo fue esa adaptación al lenguaje de TV?



-El periodismo es periodismo en todos lados. O sea, hay pautas que no cambian en cuanto al rigor y al chequeo de la información. Lo que cambia en la televisión es que todo cobra otra velocidad. Hay que aprender a sintonizar con esos códigos de comunicación, pero en definitiva la forma de conseguir la información sigue siendo la misma y para todos los medios: tener buena información, tener primicias y competir.



-Los noticieros duran dos horas, ¿hay contenido interesante como para esa extensión?



-Ese es el gran desafío. Porque la agenda de noticias uruguaya no da muchas veces para tanta duración entonces tenemos que ingeniarnos para buscar otros contenidos, que hoy también son atractivos para la gente, como los informes de salud, ciencia, tecnología, medio ambiente, cultura... Hay un montón de áreas del conocimiento que anteriormente no formaban parte del menú del noticiero, compuesto tradicionalmente por política, deportes y policial, pero ahora son importantes también. Esto implica cambiar el chip y trabajar con una mentalidad abierta.



-La información policial se mira con lupa y suele despertar polémica. Hace unas semanas, Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, consideró que los noticieros le dan menos espacio a esa tipo de información ahora que durante los gobiernos de izquierda. En tu caso, que llevás seis años en la dirección de Telenoche, ¿cuál es la política sobre las policiales?



-Nosotros seguimos un camino que venía trazado y lo hemos profundizado: hacemos una cobertura de la información policial sin mostrar sangre ni gente herida. No mostramos testimonios desgarradores, ni menores de edad, ni gente vulnerable, que en esos momentos puede llegar a decir cualquier cosa a cámara. Pero sí cubrimos los hechos y vamos a todos los que nos parecen relevantes. En materia de audiencia, sigue siendo un contenido atractivo. Así lo marcan los números. Lo que hicimos fue adoptar un manual de trabajo para este tipo de coberturas más apropiado a estos tiempos, sin lugar para el amarillismo ni la sangre. Damos el hecho sin darle más drama del que ya tiene.



-Pero en cuanto a la cantidad de coberturas o el tiempo de las policiales, ¿hay algún cambio?



-Ninguno. Desde hace seis años que estoy e incluso antes, Claudio Romanoff había iniciado este camino. No hubo ningún cambio reciente. Lo hemos medido y no es que han bajado los minutos de policiales, bajó la carga de drama y de detalles que antes Telenoche y la televisión toda, incluía en la crónica policial. Hace 10 o 15 años, de repente los noticieros mostraban sangre o en un plano aparecía un cuerpo tendido en la calle. Hoy eso no pasa.



-¿Cómo tomás las críticas desde el espectro político?



-Está muy bien las críticas. No nos tenemos que molestar porque haya opiniones sobre lo que hacemos. Al contrario, si nuestro trabajo es público, está sujeto a la evaluación pública. No tengo problemas con que nos critiquen mientras haya buena fe.



-Como formato, el noticiero ha tenido varios cambios, con la incorporación de más móviles y de periodistas presentando informes en estudios...



-La televisión abierta y los noticieros en particular tienen mucho que aportar en el día a día y suelen ser los programas más vistos de los canales. Para mucha gente son su principal fuente de información y en nuestro caso trabajamos para mejorar cada día. Prácticamente todos los años aplicamos renovaciones, cambios e incorporaciones. Sobre el formato, redoblamos la apuesta por el vivo. Tenemos capacidad de tener seis móviles en simultáneo y cada día salen en busca de dar contexto a las noticias.



-¿Cuánto importa el rating a la hora de tomar decisiones de contenido sobre el noticiero?



-En el día a día no tomamos decisión en función del minuto a minuto. Con la película de uno o tres meses, sí podemos aplicar cambios. Pero el minuto a minuto no puede determinar los contenidos del noticiero.