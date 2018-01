No todas las mujeres eligieron seguir a la multitud. Algunas optaron por renunciar al código de vestimenta totalmente negro, entre ellas, Meher Tatna, presidenta de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood.

En una entrevista exclusiva con Meher, sostuvo, "ya es hora de que se escuchen las voces de las mujeres, que se sientan envalentonadas para hablar, y tal vez sea un cambio fundamental en Hollywood como resultado, y aún más en otras industrias. Somos 60% mujeres en el HFPA y tenemos nuestras historias."

Sin embargo, mencionó que no quería que eso desvirtuara la importancia de este 75 ° aniversario. Explicó que el espectáculo ha recorrido una larga trayectoria desde sus comienzos humildes, y espera que la gente se focalice en el mérito de los actores y su arte. "Somos una asociación de periodistas, y creemos en la libertad de expresión. Cualquiera puede decir lo que quiera. Pero seguirá siendo una celebración de lo mejor del cine y la televisión del año, así que la atención debe centrarse ahí".

Señaló que la Asociación de Prensa Extranjera está encabezada por dos mujeres, ella como presidenta y Anke Hoffmann como vice. A veces las acciones hablan más que las palabras. En una entrevista con ET, Meher explicó que "es una cuestión cultural, en un festejo no te vistes de negro." La aplaudo por haberse adherido a sus raíces y hacer una declaración propia de su estilo… única.

También aplaudo al equipo detrás de los Globos de Oro y la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, por romper grandes barreras en la industria al nominar mujeres fuertes, capacitadas y decididas, y por otorgar premios a personas de diversos orígenes.

Barbara Meier también explicó por qué optó por no usar negro: "Si de verdad queremos que estos sean los Globos de Oro de las mujeres fuertes, que defienden sus derechos, pues está mal que no podamos usar ropa sexy y colorida, ya que nos sentimos complacidas de poder mostrar nuestra individualidad a través de la moda. No deberíamos tener que usar ropa negra para ser tomadas en serio. También quiero dejar claro que estoy de acuerdo en que ¡muchas cosas malas sucedieron y no deberían repetirse!"

Aplaudo a estas mujeres por tomar una decisión que no fue la opción popular. No debemos dejarnos llevar por la mentalidad de la multitud y todas las mujeres deberían poder expresarse como mejor les parezca. No necesitamos que nos digan cómo pensar, sentir, vestir o actuar. Somos capaces de tomar estas decisiones por nosotras mismas; si otras mujeres no están de acuerdo, entonces no están realmente interesadas en nuestra libertad y autonomía, sino en impulsar una agenda política para su propia conveniencia. Los verdaderos líderes permiten a las personas la libertad de desarrollarse y ser lo mejor de sí mismas.