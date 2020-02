Giulietta Iguini, la miss internacional: "Desde chica me encanta el modelaje"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nació en España, vivió en Bélgica y tiene madre italiana. Giulietta Iguini llegó a Uruguay cuando tenía 7 años y hoy está instalada con su familia en La Barra (Maldonado). Siempre le gustó el modelaje y el año pasado se animó a postularse a una beca para la Escuela de Modelos de Bethel Spa. La consiguió, pero su consagración fue a comienzos de mes cuando logró la corona de Miss Bethel Model Glam. La modelo de 16 años obtuvo la banda entre 23 postulantes de todo el país y de la región, un título que no se esperaba. Ahora quiere seguir por el camino de la pasarela. “Me encanta y me pellizco. No puedo creer lo que está sucediendo”, asegura la joven en entrevista con Sábado Show.



-¿Desde cuándo y cómo se despertó tu interés por la moda y la pasarela?



-Siempre me gustó. Desde chiquita. Era de probarme la ropa y “desfilar” en el espejo. Hace un año y medio vi que había una convocatoria para participar por una beca para la Escuela de Modelos de Bethel Spa. A mí madre nunca le gustaron mucho mis sueños de modelo porque desconfiaba del ambiente. Otros personas me insistieron para que me presentara y tras hablar con mi madre, me presenté y obtuve la beca. Así comenzó todo.



-¿Sos de Maldonado?



-Sí y no. Yo nací en España. Luego vivimos un tiempo en Bélgica por razones laborales de mi familia. Desde que tengo 7 años nos instalamos en Uruguay. Ahora vivimos en La Barra.



-Pero Giulietta es un nombre italiano...



-Sí. Mi mamá tiene nacionalidad italiana.



-A principios de mes lograste la corona de Bethel Model Glam Internacional, ¿lo esperabas?



-No, para nada. Era la primera vez que me presentaba a un certamen tan importante. De hecho, en mi mente tenía otras candidatas. Una no se da cuenta. Yo iba al certamen con el objetivo de disfrutar en la pasarela. No pensaba en si tenía chances o no. Cuando me enteré del resultado, me sentí feliz, radiante.



-¿Qué planes tenés?



-Quiero seguir explorando el mundo del modelaje. Además estudio. Estoy en quinto de liceo orientación biológico. Voy al liceo aquí en Maldonado.



-¿Tu madre qué dice ahora del ambiente del modelaje?



-Ella está feliz. Entendió que no todo es blanco ni negro. La Escuela nos da seguridad además, está disfrutando junto conmigo de este camino.



-¿Te gusta más La Barra en verano o en invierno?



-Me gusta más el verano, cuando todo está iluminado y hay más personas. Me encanta ir a la playa y caminar con amigos.



-¿Ya estás graduada de la Escuela?



-Sí, fue un año intenso, de mucho aprendizaje. Tanto Martina (Graf, la coordinadora de la Escuela) como la docente que tuvimos en Maldonado fueron fundamentales para nosotras.

Giulietta Iguini. Foto: NetUruguay

Certamen. Giulietta Iguini consiguió la corona en la 6ta. edición de Bethel Model Glam Internacional.



El certamen se desarrolló en el Centro de Convenciones de Solanas bajo la dirección de Lourdes Rapalín y la coordinación de Luis Millán.



Las concursantes fueron 23, con representantes de todo el país y de México, Venezuela y Colombia.



La final del concurso se desarrolló ante más de 300 invitados. Hubo pasadas de vestidos de diseñador y también en traje de baño. Los zapatos fueron de L. Rapalini.



La segunda princesa fue Karen Villar (de Artigas) y la primera princesa Melina Anzardo (Paysandú).