Giannina Silva y su historia con un actor español: "Me invitó a viajar y fui a conocerlo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.

-¿Cómo estás viviendo este febrero sin Carnaval ni Desfile de Llamadas?



-Extraño mucho el Carnaval, en especial el Desfile de Llamadas que desde que tengo memoria nunca faltó en mi vida. Siento que hay una parte de mí que no está. No solo por el desfile de Montevideo que hago con mi familia sino también por las giras que hacía por los carnavales del interior. Extraño mucho conectar con la gente linda del interior, que siempre me recibe de manera divina.



-A este año difícil se le sumó hace un mes la pérdida de tu tío Cachila Silva, un referente del Carnaval, ¿cómo te impactó la noticia?



-Fue algo que impactó mucho en la familia. Fue una pérdida súper importante de alguien que para nosotros siempre fue un referente. Los tambores y el carnaval hubieran ayudado a canalizar el duelo a través de la cultura. Cuando uno pertenece a una familia tan ligada al candombe, tocar el tambor a modo de homenaje hubiera sido una forma de sanar. Pero no se puede hacer por la pandemia, entonces no solo tenemos la falta sino la sensación de que no podemos hacer nada al respecto. Es un golpe por partida doble. Mis primos le están poniendo toda esa energía a las Llamadas del próximo año que las van a hacer dedicadas a su papá, así como yo desde que faltó mi papá las hice dedicadas al mío.



-¿Recordás cuál fue tu última charla con él?



-Sí, fue el 30 de diciembre. Me acuerdo como si hubiera sido ayer. Fui con mi primo hasta su casa y nos saludamos. Me preguntó por mi mamá, le deseé feliz año y le pedí que se cuidara y se portara bien. Él se rió. Nunca imaginé que esa sería la última vez que lo vería. El 6 de enero lo internaron y el 10 falleció. Fue todo muy rápido, como pasa con esta enfermedad tan horrible del covid.

-¿Qué te provoca el hecho de que el fallecimiento haya sido producto de la pandemia de coronavirus?



-Para nuestra familia esta pandemia se llevó una vida y espero que esto pare acá porque fue más que suficiente. Yo siempre me tomé en serio el tema del coronavirus, pero cuando a uno lo toca tan de cerca con un caso en su familia termina de entender que esta pesadilla es real. Mis primos se cuidaron y no salieron con los tambores desde agosto, pero les tocó igual. Es muy ingrato este tema.

Foto: Andrés Restano. Look: Adriana Mieres. Backstage: Joaquín Tolosana, Alejando Alonso. Bikinis: Plavky, La Diabla

-Meses antes de que se suspendiera el Carnaval se hicieron públicas varias denuncias de acoso y abuso sexual en este ámbito, ¿te sorprendieron?



-Me sorprendieron. Yo vivo el Carnaval dentro del conjunto de mi familia, por lo que soy una especie de niña mimada. Al estar rodeada de mi familia, nadie se mete conmigo. Entonces yo no pasé por las experiencias de las mujeres que denunciaron. Cuando empezaron a aparecer nombres y empecé a leer ciertas situaciones quedé sorprendida. Me entristecieron, pero a su vez me pareció que estuvo bien que se hicieran públicas para que de una vez por todas se corte con las situaciones de acoso y de abuso de poder.



-Hay muchas figuras conocidas que están acusadas, ¿considerás que deberían poder volver al Carnaval?



-Hay que analizar cada caso. Hay algunos que son irrecuperables, sobre todo los que tienen que ver con menores. Y hay otros que pueden tener otro desenlace y tal vez puedan deconstruirse, aprender e integrarse a una sociedad desde otro lugar que no sea el machista.



-Tuviste un fuerte cruce al aire con el entonces intendente Christian Di Candia a raíz de esta situación...



-El cruce tenía que ver con la decisión que había tomado la Intendencia para proceder después de las denuncias en el Carnaval de las Promesas. Me enojó bastante que se suspendiera el concurso y pasara a ser solo una muestra porque me parecía que afectaba a las víctimas y no a los victimarios. Siento que en el intercambio con Di Candia fui la voz de varios niños y padres que querían que el concurso continuara. El diálogo fue siempre desde el lugar del respeto.



-¿Te molestó que dijera que “todo el mundo podía tener opinión” pero él escuchaba a “los que estudian de esos temas hace años”?



-Sí, me molestó porque me pareció pobre, y yo tengo mucho carnaval arriba. Igualmente en la discrepancia está la riqueza y no tengo dudas de que él no tendría problema en volver a tener un intercambio conmigo como ese, con humildad y respeto. Hoy nos llevamos muy bien, de hecho entrenamos juntos en el mismo gimnasio y a la misma hora. Tenemos una muy buena relación.



-¿Él entrena mucho?



-Entrena una hora por día todos los días como yo. Hacemos pesas con personal trainer. Anda muy bien.



-¿Te gusta como hombre?



-No, para nada. No es mi estilo.

"Con Christian Di Candia entrenamos juntos en el mismo gimnasio. Hacemos pesas con un personal trainer, y él anda muy bien", dice. Foto: Andrés Restano

-Esta temporada de verano también fue distinta para vos porque no hiciste la tradicional cobertura de Punta del Este para Canal 4, ¿te hizo falta?



-Es la primera vez que no cubro la temporada de Punta del Este para el canal. De todos modos viajé los fines de semana y disfruté el balneario descansando, lo cual no hacía desde hace muchos veranos. Encontré el balneario con menos gente y menos actividades por motivo de la pandemia, y extrañé la energía que vibra en Punta del Este cuando está llena. Pero es lo que pasa con todo: se extraña la vida normal antes de la pandemia.



-En enero hiciste la suplencia de Andy Vila en la conducción de Vamo Arriba, ¿qué te dejó esa experiencia?



-Fue una experiencia en la que me sentí estupenda. Todos los compañeros me hicieron sentir muy bien. Incluso Andy fue muy amorosa y me escribía todo el tiempo para saber si necesitaba algo. Esta suplencia me permitió mostrarme haciendo algo distinto. Yo quedé conforme con el resultado y tengo entendido que el canal también. Eso me deja muy contenta.



-¿Te quedaste con las ganas de seguir en un rol como ese?



-No en ese porque siempre se supo que era una suplencia, y el equipo de ese programa ya está armado. Lo que me gustaría sería seguir probándome en roles distintos para desafiarme y aprender. Me encantaría sumar un proyecto nuevo, aparte del lugar que ocupo en Algo Contigo, que me encanta.



-¿Por ejemplo?



-Me gustaría volver a la conducción, como hice cuando estaba en Sé lo que viste. También me gustaría probar hacer radio.



-En Algo Contigo han hablado en las últimas semanas del enfrentamiento entre Claudia Fernández y Karina Vignola a partir de un posteo enigmático que hizo la primera, ¿cuál es tu opinión?



-Yo me llevo muy bien con las dos. Ellas siempre han sido divinas conmigo. El mensaje en el que Claudia supuestamente habla sobre Karina ella no está nombrada así que cabe la posibilidad de que no sea dirigido a ella.



-En la respuesta de Karina a Claudia la acusa de haberse burlado de otras comunicadoras en situaciones de vulnerabilidad, ¿a vos te consta?



-A mí no me consta y nunca me lo hizo sentir. No tengo nada malo para decir de ninguna de las dos. Lo que sí deseo es que Karina vuelva pronto a la televisión.



-Contaste que viajaste a Madrid para conocer a un chico con el que habías hablado a través de Instagram, ¿cómo surgió esa historia?



-Yo lo vi en una serie de Netflix, me encantó como actor y como hombre así que lo seguí en Instagram. Inmediatamente después él me siguió a mí y me empezó a hablar. A partir de ese momento empezamos a charlar todos los santos días y me invitó a viajar a conocerlo.



-¿Cómo estuvo el viaje?



-Pasé divino. Fueron días preciosos, justo antes de que cayera la tormenta de nieve histórica que hubo.



-¿Estás enamorada?



-Yo estoy enamorada del amor, prefiero no manejar títulos. En este momento me encuentro esperando ver qué me depara el destino. La realidad es que las fronteras están cerradas y eso hace que no se pueda vivir una relación a distancia porque nunca puede haber un acercamiento. Estoy dejando fluir mi vida para ver para qué lado va.



-¿Se puede saber quién es el actor en cuestión?



-No.