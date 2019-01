Giannina Silva y su debut musical: "Me asusta la forma en la que me va a recibir la gente"

Ya no solo es comunicadora, actriz y top model. Giannina Silva sumó otra faceta al dar el primer paso de su carrera musical. Lanzó el explosivo videoclip Si esta casa hablara y en menos de una semana superó las 25.000 reproducciones. La artista admite que todavía le asusta la respuesta del público frente a su nuevo rol, pero está convencida de avanzar en este camino: “Quiero seguir porque lo amo y lo disfruto”. Con motivo de su debut en la música, Giannina habla de todo con Sábado Show en una charla llena de pasión y sin pudores.



Make up: Geraldine Meira. Pestañas: Natalia Sastre. Uñas: Natalia Jaimes. Extensiones: Adriana Mieres. Agradecimientos: Vaic Harmony y Beauty Planet.



-¿Por qué decidiste dar el paso definitivo a iniciar una carrera de cantante con el videoclip Si esta cama hablara?



-Yo canto desde que soy chiquita, pero lo hacía para mí y para mi círculo íntimo. Animarme a hacerlo para afuera fue resultado de un cúmulo de cosas. Mucha gente que me escuchaba cantar me insistía en que lo tenía que hacer profesionalmente. La aparición del programa La Voz también hizo que viera mucha gente que había soñado toda la vida con cantar y se animaba a hacerlo. Eso me llevó a darme cuenta de que yo también me tenía que animar. Un día iba manejando en el auto y de la nada me bajó una idea, que fue lo que plasmé después en el video.



-¿Cómo fue el proceso una vez que tuviste la idea?



-El proyecto lo empecé a pensar en marzo. Me imaginé “qué lindo sería hacer un video con este actor, con estos bailarines, en este lugar”, y me di cuenta de que tenía los contactos para hacerlo. Se lo propuse a la gente de mi alrededor, y la respuesta fue sumamente positiva.



-¿Cómo fue tu preparación artística de cara al videoclip?



-Laburé mucho. Ensayé baile todas las noches hasta la madrugada e hicimos muchas horas en el estudio de Max (Capote, el productor musical). Jorge Cruz estuvo cosiendo desde mucho tiempo antes porque la mayoría de los vestuarios son de él. Todo el equipo puso mucho de sí.



-¿Cómo fue el rodaje?



-Nos instalamos en Punta del Este cuatro días concentrados únicamente en el video. Los coach de baile viajaron conmigo y también vino especialmente el actor Axel Neri desde Buenos Aires. Fue difícil, fueron muchas horas de rodaje. Los chicos de RQM Media laburan a nivel cinematográfico y lograron un producto maravilloso que yo jamás hubiera imaginado.



-¿Cuándo viste el producto terminado?



-Los chicos de la productora trajeron su laptop a casa y vi una primera muestra con mi amiga María Inés Suárez, que fue la organizadora general de la producción. Ellos querían saber si yo estaba de acuerdo con todas las escenas, y yo pedí alguna mínima modificación. Después no lo volví a ver hasta el día que hicimos una reunión en Complejo Arena 5 con mi equipo y mis mejores amigos. Lo vimos proyectado en una pared gigante y no lo podía creer. El lanzamiento oficial fue en Algo Contigo al otro día.



-¿Te reconociste en ese video?



-Todavía no me reconozco en ese rol. No me sale decir que soy cantante. Es un proceso interno que todavía tengo que atravesar, y lo voy a ir haciendo a medida que la gente me conozca en esa faceta.

Giannina Silva. Foto: Daniel Ayala

-¿Cuáles fueron las primeras repercusiones?



-Me escribieron de la embajada de República Dominicana para hacerme una entrevista porque les encantó la forma de la que interpreté la bachata. Me llenó de orgullo. También me empezaron a llamar de lugares para ir a cantar algunos temas.



-¿Ya tenés un show para presentar?



-Estoy armando un pequeño show acústico de covers junto al músico Luciano Gallardo, como para hacer en estos lugares. Voy a hacer baladas y algún reguetón.



-¿Cómo sigue tu carrera musical?



-Quiero seguir porque lo amo y lo disfruto. Estoy enfocada en esto en cada tiempo libre que tengo, quiero que siga creciendo. Ahora estoy trabajando con Max Capote y Santino en mi próximo tema. Es una canción inédita. Estaba esperando ver la repercusión del primer tema para evaluar si seguía, y me di cuenta de que vale la pena.



-¿Qué era lo que te frenaba para decidirte a dar este paso?



-Uno labura con el alma, es profesional, perfeccionista y pone todo de sí, pero nunca sabe cómo lo va a recibir la gente. Mi mayor miedo de empezar a cantar era la reacción del público. A mí me tienen en diferentes roles como comunicadora, reina de belleza, modelo, y todavía tengo el chucho de pensar de qué forma me van a tomar en este nuevo rol. Tengo mucho miedo, pero si seguía pensando en eso no me iba a animar nunca.



-¿Cómo procesás los comentarios negativos en las redes sociales, por ejemplo?



-La negatividad que reina en el país es brutal: subo una foto en una piscina y ya me critican porque estoy mostrando mucho. Intento no hacer foco en la negatividad, porque también hay muchos comentarios lindos. El tema es que a veces una ve críticas con mucha violencia.



-Al momento de grabar las escenas jugadas del videoclip, o de tomarte fotos con poca ropa para las producciones, ¿tenés algún pudor?



-No, yo lo hago sin pudor. Como también soy actriz, cuando me pongo en ese rol no tengo tapujos. Si me llaman para una película y me dicen que tengo que hacer un desnudo, lo hago sin problema. Como actriz haría todo, porque me tengo que dar en cuerpo y alma al personaje.



-Y cuando no interpretás ningún personaje, ¿te dan pudor algunas situaciones o temas de conversación?



-No, yo soy re suelta. Hablo de todo sin problema. Fui a (la playa nudista) Chihuahua varias veces, me encanta. Había gente desnuda alrededor mío y no me importaba. Yo no practiqué el nudismo por miedo a que me saquen una foto, pero en el exterior lo haría tranquilamente.



-¿Cuál fue el rol de Algo Contigo en tu debut musical?



-El hecho de que el video se haya lanzado en Algo Contigo tuvo muchísimo que ver con la cantidad de gente que lo vio. Si yo no trabajara en Algo Contigo, la gente no me conocería y no hubiera comprado el producto. Estoy muy feliz del apoyo que recibí de mis compañeros del programa.



-¿Cómo te afectó la situación adversa de salud que atravesó Luis Alberto Carballo este año?



-Me pegó muchísimo. Además de ser mi compañero de trabajo, es un amigo que adoro. Su mujer es una de mis mejores amigas, vi crecer esa familia y adoro a su hijo. Yo no lo supe desde el principio. Él se tomó su tiempo para procesarlo en su intimidad, lo que me pareció perfecto. Cuando nos enteramos, todo estaba encaminado, entonces después fueron todas buenas noticias. El momento que lo supe lo viví con mucho dolor, pero enseguida apareció la felicidad al ver que iba sorteando todos los obstáculos que se le ponían en el camino.



-¿Cómo fue hacer el programa sin él?



-Muy difícil. Él es el alma de Algo Contigo. Claramente faltaba algo.



-Sorprendiste hace unos días en Algo Contigo al declarar que no te seducen los hombres mayores que vos, ¿es tan así?



-No me gustan. Me gustan los hombres de mi edad, un poco más chicos o un poco más grandes, pero nunca me fijé en alguien mayor de 40 años. La mayor diferencia de edad con un chico que salí fue con uno siete años menor y con otro siete años mayor.