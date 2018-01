Gastón Soffritti: un galán soltero en Punta del Este

Tomar sol en la playa, nadar en la piscina, comer o tomar algo en el parador Ovo Beach, jugar el golf y salir con amigos por la noche. Esas son las actividades de Gastón Soffritti en sus vacaciones, luego de hacer una pausa a largas jornadas de rodaje y viajar a Punta del Este como cada verano.

—¿Cómo viene Simona, la nueva tira que protagonizás con Ángela Torres y que se estrena en breve?



—Estoy muy contento con el elenco y con la historia. Tenemos un material poderoso que va a andar muy bien. Es una comedia, y hacer reír a la gente con todo lo que está pasando es sumamente importante. Además hay una buena historia de amor. Ángela (Torres) es una compañera espectacular.

—Compartís elenco con Agustín Casanova, ¿cómo es tu relación con él?

—Agustín interpreta a mi hermano. Es un genio. Compartimos camarín y nos llevamos muy bien. Es un pibe humilde, sencillo y muy laburante.

—Tienen en común que los dos renunciaron a Bailando por un Sueño. ¿En tu caso cuál fue el detonante para que tomes esa decisión en la mitad del certamen?

—Yo sabía que tenía mucho trabajo por delante y precisaba parar la pelota antes de arrancar a grabar, que es algo que consume mucho tiempo. Necesitaba irme 15 días de vacaciones porque al toque empezaban las grabaciones. Para poder hacer eso tuve que dejar el Bailando. Fue una buena experiencia. Aprendí de baile y me divertí.

—Participaste del certamen bailando con quien era tu novia, Agustina Aggazzani. ¿Le recomendarías a otra pareja que hiciera lo mismo?

—No recomendaría hacer lo que hice yo. Por eso dije que no es para cualquiera. Compartir las 24 horas con tu pareja en el mismo lugar es difícil, sea en el Bailando o en una oficina. En el Bailando se le suma que es todo más difícil porque la pareja está muy expuesta. De todos modos, no fue eso lo que determinó la separación, sino otros temas. Hoy tenemos una buena relación.

—Empezaste trabajando muy joven, ¿cuál es la clave para mantenerse en el medio habiendo debutado en televisión de niño?

—Hay que ser paciente y no desesperarse. Es una profesión para la que hay mucha gente y poco laburo. Es lógico que por momentos uno no esté en un proyecto. También es importante intentar perfeccionarse permanentemente. Hay que estudiar teatro, canto, baile. Mientras más completo seas más posibilidades tenés de laburar.

—¿Recordás cómo fue el casting para Patito Feo, tu protagónico que catapultó tu carrera en 2007?

—Me acuerdo. Venía de Chiquititas e hice un casting para un producto que no sabía bien qué iba a ser. Había quedado seleccionado para otro personaje que era mucho más chiquito pero un día antes de empezar a grabar cambiaron todos los personajes y quedé yo en ese rol de novio de Patito. Fue una locura. Yo tenía que hacer de tartamudo y ese día me dijeron "olvidate de lo que estuviste practicando hasta ahora". Fue en una puesta general en la que estaba Tinelli, los hermanos Stoessel y todos los que hacían ese producto para ver dónde encajaba mejor cada uno de los actores. Se ve que les gustó que yo haga el personaje de novio de Patito y Antonella.

—¿Cómo es tu relación con Juan Darthés, con quien trabajabas en Patito Feo y volvés a trabajar en Simona?

—Lo conozco hace mucho tiempo. No soy amigo porque tenemos edades distintas pero conozco a los hijos, hice música con ellos mucho tiempo. Tiene una muy linda familia.

—¿Te sorprenden las acusaciones de acoso que tuvo por parte de Calu Rivero?

—Es un tema muy delicado. Hay mucha gente opinando que no debería opinar. Hay muchas versiones. Cuando hay grises, es difícil ponerse a hablar. Ojalá se resuelva de la mejor manera posible y no perjudique a nadie. Tanto la postura de uno como de otro es complicada y no es lindo estar en ninguno de los dos lugares.

SUS HITS EN TV

Pese a sus 26 años, Soffritti ostenta una larga galería de ficciones en su trayectoria. Chiquititas, Patito Feo, Graduados y Vecinos en Guerra son algunos de ellas.