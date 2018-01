Dos ganadoras del Globo de Oro y Clooney

The Disaster Artist: Obra Maestra (****)

The Room se convirtió en una de las peores películas de la historia. Pero como a veces las cosas generan reacciones opuestas a las esperadas, terminó ganando fama por su mala fama. Se volvió un fenómeno de culto y en Estados Unidos convoca espectadores en funciones de trasnoche. Su historia fue recopilada en un libro, que es en el que se basa esta película producida, dirigida y protagonizada por James Franco (ganador del Globo de Oro a Mejor Actor de Comedia). El inquieto actor eligió para sí el papel de Tommy Wiseau, ese hombre excéntrico, de acento extraño, edad indefinida y fortuna de origen desconocido que destinó 6 millones de dólares a filmar su propia película. La única forma de poder llevar adelante un proyecto para el que no tenía ningún conocimiento, empezando por ignorar la extensión de un guión. Igual logró convencer a un joven actor, que aceptó el trabajo, por un lado maravillado por la personalidad de Wiseau y, por otro, a sabiendas de que era la única forma de protagonizar un film ya que también era malo en lo suyo. Este último papel, Franco se lo reservó a su hermano Dave, y ambos son los que se podría decir que interpretan en serio sus papeles, luego hay una legión de actores conocidos que hace parodias de personajes imposibles. Y se divierten, como se divierte Franco, un actor impredecible que bien hace un drama como una comedia escatológica insoportable. La película parece un largo y ridículo chiste, pero cuenta una historia muy real, y lo hace de manera muy acertada y entretenida. Si aún le quedan dudas de que The Room existió, quédese a los créditos y, además de comprobarlo, se reirá un poco más. Película protagonista de la actual temporada de premios.

Título original: The Disaster Artist | Director: James Franco | Elenco: James Franco, Dave Franco, Alison Brie, Josh Hutcherson, Seth Rogen, Zac Efron, Sharon Stone, Bryan Cranston | Género: Comedia | Origen: Estados Unidos | Duración: 104'

Coco (****)

Abandonada por su marido músico, la tatarabuela de Miguel se las arregló para sobrevivir haciendo zapatos, oficio que inculcó a sus descendientes con la misma fuerza que el no permitir la música en su casa. Pero Miguel la lleva en la sangre y quiere tocar la guitarra, lo que lo lleva a hacer algo que determina que reciba un hechizo. Termina en el mundo de los muertos y solo puede regresar si consigue la bendición de un familiar. La historia tiene muchas vueltas que más vale no adelantar, pero que demuestran que sigue un guión pensado y original. La colorida tradición mexicana del Día de los Muertos guía este relato y, por momentos, hace acordar a El cadáver de la novia, de Tim Burton. No es lo mismo, este film tiene su propia estética y no llega al humor negro de aquel. Hay ternura, música, mucho color y valores para aprender. Los adultos hasta olvidan que están ante una animación porque funciona muy bien para todas las edades. Muy recomendable.

Título original: Coco | Directores: Lee Unkrich, Adrián Molina | Guión: Lee Unkrich, Jason Katz | Género: Animación/ Comedia | Origen: Estados Unidos | Duración: 105'

Suburbicon (***)

Suburbicon es, en 1959, uno de esos barrios americanos perfectos: familias felices, casas iguales, jardines arreglados y lugar para estacionar el auto. La armonía se interrumpe cuando llega una familia de raza negra, nadie la quiere en el barrio. Pero no es ese el principal tema de esta película que dirige George Clooney y que escriben los hermanos Coen, sino lo que ocurre con la familia Lodge (una pareja, su hijo y la hermana gemela de la esposa). Un ataque que termina con una muerte abre la cancha para que con mordacidad y humor negro (menos del que se esperaría de los Coen) se plantee una crítica a la sociedad americana, que pasa por el racismo, la violencia, las apariencias, el individualismo. Un retrato que molestaría mucho si fuera un drama, la comedia lo aligera pero nunca lo disfraza.

Título original: Suburbicon | Director: George Clooney | Elenco: Matt Damon, Julianne Moore, Óscar Isaac, Glenn Fleshler | Género: Drama/ Comedia /Crimen | Origen: Estados Unidos | Duración: 105'