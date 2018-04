La ganadora del Goya y dos comedias

La librería.

En un pequeño pueblo de Inglaterra, a mediados del siglo XX, una viuda de guerra decide cumplir el sueño que tenía con su esposo: dejar Londres y abrir una librería fuera de la capital inglesa. Elige hacerlo en Old House, un viejo edificio de Hardborough, pueblo donde impensadamente encontrará más enemigos que amigos. Comenzando por una aristócrata que tiene otros planes para el lugar: un centro para las artes. Pero también le pondrán piedras en el camino el gerente del banco que debe darle el dinero para el emprendimiento, su propio abogado y una celebridad local. Claro que también habrá aliados, como un viejo viudo que, desde la muerte de su esposa, no sale de su casa y lo único que hace es pasarse leyendo, y una niña, que dice no gustarle leer y que trabajará como asistente en la librería. La historia está planteada de manera muy convencional, sin tomar demasiados riesgos y a través de personajes muy esquemáticos. Quizás por ello la directora haya elegido salirse de lo previsible en un solo momento del relato, que más vale no adelantar. Emily Mortimer, Billy Nighy y la pequeña Honor Kneafsey destacan en el bando de "los buenos" componiendo personajes entrañables, y la siempre efectiva Patricia Clarkson hace lo suyo como "la bruja" del cuento. Es una película que se saborea de a poco, en la que está claro que lo que se quiere rescatar es el valor de la lectura enviando también un mensaje contra la discriminación a los forasteros. Ganadora de tres Goya de peso -Película, Dirección (Isabel Coixet) y Guión Adaptado (en base a la novela de Penelope Fitzgerald)-, quien escribe esperaba más de una película que, si bien es muy recomendable, deja con la sensación de que le faltó algo más.

Título original: The Bookshop | Directora: Isabel Coixet | Elenco: Emily Mortimer, Patricia Clarkson, Bill Nighy, Honor Kneafsey, James Lance, Harvey Bennett, Michael Fitzgerald | Género: Drama | Origen: España | Duración: 115' | ***

Madame.

Un matrimonio americano vive en una mansión en París. Él está tapado en deudas, pero no le dice nada a ella, que sigue organizando lujosas cenas como las de esa noche. El problema es que aparece de improviso el hijo de él y los comensales pasan a ser trece, número de la mala suerte que ella no tolera. ¿Solución? Le ordena a su más fiel criada, una española, que simule ser su amiga, sin imaginar que terminará encandilando a uno de los comensales. Una típica comedia de enredos que rinde por el oficio de sus protagonistas, con las geniales Rossy de Palma y Toni Collette como las más destacadas. La empleada quiere vivir la vida, la "madame" está celosa ¿de su felicidad? Lo más gracioso es la cena, lo que viene después, si bien no cae en lo previsible, no está a la altura del arranque. Para pasar el rato sin pretensiones y lindos paisajes.

Título original: Madame | Directora: Amanda Sthers | Elenco: Harvey Keitel, Toni Collette, Rossy de Palma, Michael Smiley, Tom Hughes | Género: Comedia/Drama | Origen: Francia | Duración: 91' | ***

Yo soy Simón.

Basada en la novela Simon vs. the Homo Sapiens Agenda, de Becky Albertalli, cuenta la historia de un joven de 17 años que vive en los suburbios de Atlanta con sus adorables padres y una hermana menor que ama cocinar. Simon tiene tres amigos con los que forma un cuarteto inseparable y comparte las cosas propias de su edad. Pero el chico guarda un gran secreto desde hace cuatro años: es gay. Recién cuando entabla amistad vía correo electrónico con alguien al que le sucede lo mismo y un accidente hace que el intercambio caiga en las manos equivocadas, se dará cuenta de que es hora de enfrentar una realidad que necesita sacar a la luz. Presentada como una película adolescente, es mucho más que eso. Por su abordaje cuidado y lleno de dulzura, con gran labor del protagonista, conquista a un público más amplio. No es previsible, y sí muy real y adulta a la hora de mostrar un tema que sigue siendo delicado para muchos.

Título original: Love, Simon | Director: Greg Berlanti | Elenco: Nick Robinson, Jennifer Garner, Josh Duhamel, Katherine Langford, Alexandra Shipp, Logan Miller | Género: Comedia/ Drama | Origen: Estados Unidos | Duración: 110' | ****