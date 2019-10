Fútbol galáctico: Claudio Veiga, Marcelo Sansó y Jorge Sa Silveira 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A pesar de su juventud (lleva tres temporadas al aire), las transmisiones de fútbol de Galaxia FM (105.9) se están imponiendo en el dial uruguayo. El equipo liderado por Marcelo Sansó y Claudio Veiga incorporaron este año a Jorge Da Silveira y de acuerdo a las últimas mediciones de audiencia radial, se colocan entre las tres primeras preferidas por el público a la hora de escuchar fútbol. Y son líderes si se toma solo transmisiones deportivas por FM.



“Fútbol por Galaxia, un equipo de otro planeta” es el título bajo el cual Sansó relata y Veiga y Da Silveira comentan los partidos del fútbol uruguayo.



Todo comenzó en 2017. “El desafío era grande porque llegamos a una radio que nunca había hecho transmisiones de fútbol”, asegura Veiga sobre los comienzos.



Al año siguiente, apostaron a una gran cobertura del mundial de Rusia. Fueron la FM que transmitió mayor cantidad de partidos de la cita mundialista: 36 en total.



En 2019, con Copa América, reforzaron el equipo con Da Silveira. “Cuando a empezó a existir la posibilidad, luego de su salida de Radio Carve, avanzamos en las negociaciones. Siempre hablamos con él directamente de cómo eran las condiciones, le dijimos que podíamos tener algunas carencias desde el punto de vista de la infraestructura, pero resaltamos el grupo humano, que creo fue lo que lo decidió a incorporarse”, cuenta Sansó.



“El mérito es de ellos dos. Yo soy un paracaidista. Tenía posibilidades en otros lados y la decisión no fue económica”, revela Da Silveira. “Vine porque me gustó el grupo y me gustó la idea”, complementa.



Veiga y Da Silveira comentan a dúo los partidos. “Tenemos una máxima; cuando tenemos que discrepar, discrepamos”, dice Da Silveira. Veiga complementa: “Hemos tenido alguna discusión, pero siempre con altura. Porque una misma jugada la hemos visto de forma diferente”.



“A esta altura de mi vida, lo que yo quiero es ir a disfrutar”, dice Da Silveira y cita también su programa en A fondo (1010 AM) como otro de los lugares a los que acude.



El equipo deportivo de Galaxia está compuesto por unos 10 periodistas. “Vamos a sentirnos cómodos. Eso es lo más importante”, dice Da Silveira.



“El Toto no se merecía una salida como la que tuvo. Porque está lúcido y sigue volcando su experiencia, merece una transmisión y seguir comentando fútbol. Por la experiencia que tiene, es un referente en la comunicación”, asegura Marcelo Sansó.



Copa América. Veiga, Sansó y Da Silveira viajaron a Brasil para relatar y comentar los partidos de la Copa América, en especial los de Uruguay.



La convivencia fortaleció al grupo, a pesar de que las condiciones de comodidad no eran las ideales.



“Compartíamos un apartamento y ahí es cuando vos conocés a la gente realmente. No era en Barra de Tijuca. Era acorde a nuestras posibilidades. Sin embargo, nunca hubo un problema”, asegura Da Silveira.



Los tres celebran los buenos resultados de audiencia obtenidos.



Veiga y Sansó también lideran el programa deportivo Fútbol por Galaxia, que va de lunes a viernes de 19:45 a 21:15. Todos los programas de la 105.9 no comienzan a la hora en punto como diferencial frente a otras emisoras.



Veiga y Da Silveira fueron de los más críticos con el DT Óscar Tabárez por el magro resultado obtenido en Copa América. “Lo que hizo Tabárez fue inestimable desde el punto de vista de que imperara la disciplina. Ahora, cómo hace jugar el equipo, a mí no me gusta”, dice Da Silveira.



“Él dejó ir a (Fabián) Coito porque siempre lo vio como un rival. Sabe que con Celso Otero y con Rebollo nunca va a tener un problema porque a todo le van a a decir “sí, maestro”. No hay nadie dispuesto a enfrentarlo y a decirle algo diferente a lo que él piensa”, continúa.



Cabinas. Hacerse de un lugar como transmisión de fútbol también llevó su tiempo. Durante los primeros dos años, Sansó y Veiga no tenían cabina en el Estadio Centenario por lo que trabajaban desde el palco de prensa. En 2019 y como quedaron cabinas libres, obtuvieron una.



“Uno va a todos lados y le gusta. Pero muchas veces las condiciones no son las adecuadas”, asegura Sansó. “Uno entiende muchas veces que los clubes no pueden dar más. Pero a veces se hace muy complicado trabajar en ciertos lugares”, complementa.



Toto Da Silveira cuenta el caso de Belvedere, cuyas cabinas están en una de las tribunas detrás del arco.



En el Parque Viera (Wanderers) hubo una polémica semanas atrás porque las cabinas no eran suficientes para todas las emisoras. Se hizo un sorteo y Galaxia FM quedó sin cabina. Da Silveira llamó al presidente de Wanderers (Gabriel Blanco) para decirle que lamentaba la situación, pero no iba a ir al estadio a comentar el partido para no exponerse a la gripe.



“Yo le dije: “Mire Blanco, el día que ustedes inauguraron las luces del estadio, la única radio que fue a transmitir fue Galaxia. El principio de igualdad no es tratar a todo el mundo de la misma manera; es tratar de forma desigual a quienes son desiguales. A Galaxia no la podés dejar afuera”, dice Da Silveira.



Conferencias. Los tres periodistas se muestran críticos con la distancia cada vez mayor entre los jugadores y la prensa debido a la intermediación de las oficinas de prensa de los clubes, en especial de los grandes.



Asegura Da Silveira: “Para hacer una entrevista con un jugador de cuadro grande hay que ser un curso. Lo que queremos es difundir el fútbol y que el hincha tenga más contacto con los protagonistas. A mí no me agrega nada hacerle una nota a un jugador hoy. Solamente lo hacemos para cumplir con la gente”.



Hasta hace cinco o 10 años, al final de los partidos era habitual que los medios dialogaran con los periodistas sobre las incidencias del partido. Hoy, ese contacto se limita a conferencias de prensa en el mejor de los casos.



Sansó se muestra también crítico. “Los entrenamientos a puerta cerrada son cada vez comunes. En Europa tiene que haber como mínimo dos entrenamientos a puertas abiertas porque en la estática va la publicidad”, dice.



“Si el periodismo deportivo no existiera, no le venden un jugador a nadie. Ellos venden gracias al trabajo periodístico que hacemos y se pondera el trabajo de los futbolistas”, dice Claudio Veiga.