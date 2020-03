Fusión reggae: Somos, el nuevo trabajo de Don Godie

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

-Está listo tu segundo disco, Somos, ¿qué cronograma de subida a las plataformas como Spotify están manejando?



-Ya lanzamos el tema Hoy no sale el sol, con su videoclip, aunque no es el corte de difusión. La idea es subir en estos días la canción Somos y de aquí a dos meses completar la subida de todos los temas, que son diez en total.



-¿Cómo fue el proceso?



-Fue producido por Pedro Alemany. La batería y el bajo fueron grabado en Vivace Music, y el resto de los instrumentos y la voz en Manzana solar. El master se hizo en Massachusetts, a cargo de Tony Montain.



-¿Hay invitados?



-Sí, tenemos una gran cantidad de invitados. Participan Julieta Rada, Nicolás Arnicho, los coros de Martina Serra, Álvaro Fenocchi, Coco García, Galemire, Mandrake Wolf... En las letras nos ayudó mucho Javier Buhomo, que es como el Dolina uruguayo. Tiene una poesía un poco oscura que me gusta mucho. Todos los invitados le pusieron un toque muy especial. Estamos muy contentos con el resultado



-¿Por qué sacarlo de forma independiente?



-Íbamos a salir con algún sello pero decidimos salir de forma independiente. Es lo que más rinde en estos momentos, en especial para la música reggae que tiene un público más específico y es difícil que las discográficas se la jueguen.



-¿Dirías que es reggae fusionado?



-Sí, hay mucho rock, un poco de dancehall, hay un reggae que no es tan reggae, sino más bien pop. También el tema donde está Mandrake, que se titula Brújula, es un ska que no parece uruguayo, sino internacional. El disco tiene muchas influencias internacionales. Alemany ha producido millones de cosas y te das cuenta de que hay una mano de él porque es muy internacional.



-¿Qué dirías sobre Somos en función de lo que fue tu primer trabajo, Don Godie and The Rockers?



-Te das cuenta de que hay un crecimiento musical muy grande, tanto mío como de Pedro. Si bien en el anterior, el productor había sido Chole Gianotti, Alemany había participado en dos temas. Él creció una enormidad también. Yo dejé Kimia Na Mokili para dedicarme a mi carrera solista porque creo que en ella. Me parece que eso se ve reflejado en las canciones. Me lo han dicho amigos músicos con quienes compartí algunos temas. Espero que la gente lo reciba de la misma forma.



-¿Qué preferís? ¿Sacar temas o dar shows?



-Soy más del estudio. Aunque obviamente que uno hace canciones y después las quiere tocar en vivo. Pero me copa grabar. Incluso, el otro día charlaba con Pedro de que no sé si va a hacer mi último disco. Porque después me gustaría sacar de una o dos canciones con un videoclip. Hoy en día no es sencillo dedicarse al reggae en Uruguay. Se necesitan siete u ocho músicos para un show y no es fácil coordinar los ensayos. Entonces se vuelve complicado hacer discos y también ir a tocar, sin contar que tampoco hay muchos sitios para hacerlo. Por más difícil que sea, es lo que amamos y lo vamos a seguir haciendo.



-¿Desde cuándo lo amás?



-Yo comencé con Shanghilá Reagge en 1998. Después, con Kimia en 2000. Estuvimos trabajando mucho tiempo en Estados Unidos. Nos llevó una marca de cerveza y teníamos uno o dos shows por semana, en especial en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut. Luego volvimos a Uruguay, donde seguimos dando shows pero yo andaba con ganas de la carrera solista y así surgió el primero y ahora el segundo disco. Con el primero, sonamos muy bien en muchas radios y ahora estamos de nuevo haciendo una ronda por radios para dar difusión a los temas. Creo que este disco tiene temas súper radiales. Esperemos que a la gente le guste.



-Decías que ya hay un primer videoclip...



-Sí, se titula Hoy no sale el sol como la canción. Se hizo con mucho amor. Invitamos a mucha gente a participar, entre ellos a niños de la familia. Salió muy bien y muy espontáneo. Ahora estamos produciendo el video de Somos, que es el corte del disco. Se trata de una producción más ambiciosa y estrenaremos en abril o mayo.



-Sos de Shangrilá, al igual que otros músicos de reggae. ¿Dirías que es como la segunda capital del género después de Jamaica?



-Sí. Ahí nació El Gongo, Kimia y otras bandas. Creo que el tema de la playa y el verde influyó... Yo tenía 16 años y a los rastas del barrio le decíamos “Los Chacales”. Eran 10 o 12 que se juntaban en la plaza. Ellos difundieron el reggae. Tenían una cantidad de cassettes, que pusieron a circular. Eso fue como la semilla que se plantó en un montón de jóvenes que transitamos esos momentos.



-Las rastas te las sacaste, ¿por qué?



-Son etapas. Tuve 20 años rastas y la imagen de solista también me fue llevando a un cambio. Yo lo precisaba.



-Hay una canción del disco Somos dedicada a las rastas...



-Sí, “Soy rastaman/ Me lavo la cabeza/ igual que los demás”, dice en un fragmento. En realidad, más que de las rastas, habla de los prejuicios.