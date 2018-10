Fuego latino

El conductor es el reconocido actor y presentador colombiano, Juan Pablo Llano quien, junto con el exigente jurado conformado por el mexicano Antonio de Regil y el argentino Mariano Gugliotta, tendrá la difícil misión de anunciar las eliminaciones semanales y coronar al ganador del gran premio final de 10 mil dólares. En diálogo con Sábado Show, Llano contó detalles de esta producción original que por primera vez buscará al Mejor Forjador de América Latina.

"Fue una sorpresa para mí", dice Juan Pablo Llano (40 años) cuando se lo consulta sobre su elección como conductor de Desafío sobre fuego Latinoamérica (History Channel, martes, 22 horas). "Hace años había tenido un acercamiento con History para presentar algo que ellos tenían planeado hacer con el aniversario del Titanic. Lastimosamente no se dio por cuestiones logísticas y de tiempo, y años después nació este proyecto de querer hacer Desafío sobre fuego Latinoamérica. Mi nombre llegó a la mesa y todo se dio para que concretáramos y pudiéramos hacer este proyecto".

Fue así que el colombiano, de larga trayectoria como actor, presentador y modelo, será quien guíe a los espectadores en el largo recorrido para encontrar al Mejor Forjador del continente, nombre que se conocerá el martes 4 de diciembre.

-¿Qué te sedujo de la propuesta?

-Soy amante de los formatos diferentes, de las propuestas distintas para el entretenimiento. Desafío sobre fuego tiene eso, es poco convencional. Se trata de meternos en una forja y ver cómo se hacen las armas, además de conocer la referencia histórica de cada una de ellas y el trabajo que tienen estos artesanos para poder hacer lo que hacen… me encantó.

-¿Es tal cual el programa original de los Estados Unidos?

-Es exacto, entras al set y es igual, con algunas modificaciones, pero es el mismo formato.

-¿Cuál es tu rol?

-Soy el conductor; el que lleva el hilo, la interacción de los concursantes con los jueces y todo el desarrollo del programa.

-Además te acompañan dos expertos en cuchillería y forjado.

-Sí, dos compañeros maravillosos con los que estoy feliz de compartir set. Uno es el argentino Mariano Gugliotta, uno de los grandes forjadores de Latinoamérica, que explica con toda la sabiduría el tema. El otro es el mexicano Antonio de Regil, experto en artes marciales y combate medieval, que también sabe de armas. Tengo mi equipo perfecto para poder evaluar a estos forjadores y poder hacer un programa lleno de contenido que les va a gustar mucho.

-¿Cuál era tu vínculo con las armas hasta entonces?

-Soy de la generación de Calabozos y Dragones, El Señor de los Anillos... donde está todo el tema de espadas y eso siempre me ha encantado. También como actor, el manejo de armas es algo necesario y lo quieres aprender porque en algún momento seguramente lo vas a necesitar para un personaje. Entonces estaba como esa conexión. Con Desafío sobre fuego aparece también la parte de mi interés de saber cómo se hacen las armas, cómo funciona el arte de la forja... y la verdad es un mundo maravilloso que quiero que se muestre más en nuestra área latinoamericana.

-¿Era un mundo que te interesaba, leías sobre él, te informabas o empezaste a hacerlo a partir de la convocatoria para este programa?

-Obviamente había leído, conocía algunas cosas, pero cuando me llegó la propuesta para hacer el programa empecé a leer más porque soy ratón de biblioteca. Empecé a empaparme más del tema y cada vez me fascina más. Quiero aprender a forjar, quiero saber más… es un mundo fascinante donde hay muchas cosas por aprender.

-¿El programa ya está todo grabado?

-Sí, estuvimos un mes haciéndolo en México. La verdad quedó espectacular, acabo de ver imágenes y quedó maravilloso. Se grabó todo en un estudio, es toda la temporada en una forja recreada exactamente como el set del formato americano porque History Estados Unidos exige unos estándares de producción.

-¿También hay exigencias para vos como conductor?

-Hay libertad porque cada quien le pone su estilo, yo no puedo llegar e imitar al conductor americano. Él tiene su estilo y yo tengo el mío. Pero hay unos lineamientos de cosas que puedes decir y cosas que no.

Largo trayecto.

Juan Pablo Llano cuenta con más de quince años de carrera actoral. Es muy recordado su trabajo en Dueños del Paraíso, personificando a un rudo sicario colombiano de los años 80 que tenía contundentes y fuertes escenas con Kate del Castillo (Ingobernable). Fue nominado a los Premios Tu Mundo en las categorías El Malo Más Bueno (2015) y Im sexy and I know it (Soy sexy y lo sé, en 2015 y 2017). Fue el comienzo de una carrera que internacionalmente lo llevó a Venezuela y los Estados Unidos. Hoy se lo puede ver en Netflix en Sin senos sí hay Paraíso.

En cuanto a su carrera como presentador, debutó con Fear Factor Colombia y el reconocido reality de supervivencia El Desafío. Entertainment Tonight lo eligió como uno de los Latinos Más Hot en la televisión hispana.

Su destacado trabajo en el modelaje le significó ser imagen de diferentes marcas en el mercado latino y hoy es la imagen mundial de la ropa interior masculina Único.

-¿Qué es lo que más te gusta: actuar, modelar, conducir?

-Modelar lo hago porque me pagan. Es algo que he hecho toda la vida y que agradezco porque me ha dado el sustento en algunos momentos. Mi pasión está en el trabajo en pantalla. Actuar es mi gran pasión, vibro con eso, y presentar este tipo de formatos es algo que me pone a vibrar mucho también. No me veo como un presentador de farándula, no me siento así, no es mi estilo. Me encantan estos otros formatos.

-Además tenés una marca de productos naturales.

-Es un proyecto que tengo con mi esposa, Catalina Gómez, que es presentadora también. Es un gran emprendimiento familiar, una marca para hombres de fijador, shampoo y más productos que vamos a sacar más adelante. Se llama RCKR y está inspirada en los hombres que quieren buenos productos con ingredientes naturales, y de verdad funciona.

Pero nuestra empresa más grande son nuestros dos hijos, sacarlos adelante. Es nuestro gran proyecto de vida.

-¿Cómo ves la forma como ha evolucionado la TV, con los servicios de streaming y producciones de nivel cinematográfico?

-Es maravilloso, no podemos quedarnos, tenemos que estar abiertos al cambio. Está en nosotros, como partícipes de esa industria del entretenimiento, ser capaces de adaptarnos. A veces se vuelve complicado porque ya no estamos en un lugar, hay que moverse, entender otras culturas y ser capaces de estar ahí a nivel competitivo. Pero eso es bueno, me encanta que pase.

-¿Qué marca tu agenda en lo inmediato?

-Terminé de grabar este programa y he estado de evento en evento en varios países. Empieza la temporada de castings y me han estado pidiendo, hay varias cosas sobre la mesa y estamos definiendo lo que vamos a hacer. No sé si voy a continuar con una nueva temporada de Sin senos sí hay Paraíso. No estoy muy convencido, ya siento que terminó un ciclo y es momento de enfrentar un nuevo reto. Están apareciendo nuevas propuestas y es bueno tenerlas en cuenta.

-¿Quedaron en hacer más cosas con History?

-Tenemos un vínculo maravilloso porque ellos están felices con el trabajo y yo estoy feliz de ser parte de History. Espero que vengan más proyectos, que podamos hacer más temporadas de Desafío sobre fuego. Vale la pena que History Latinoamérica apunte a hacer sus propias producciones y que podamos llenar más el mercado con eso. Somos latinos y estamos haciendo un formato a la altura. Tenemos calidad para dar. Eso es lo que quiero que la gente vea.