"Ni fu, ni fa": la comedia en la que un partido de Peñarol es interrumpido por la vida misma

Peñarol llega a la final de la Copa Libertadores. El hincha más fanático se dispone en un sillón frente al televisor para disfrutar del partido y justo en ese momento tocan el timbre de su casa. Su mejor amigo y su expareja interrumpen su momento más anhelado con situaciones que podrán cambiarle la vida. Ese es el planteo inicial de Ni fu ni fa, la nueva comedia que está en cartel los sábados de marzo en el Teatro Stella.



Luciana González, Juan Pablo Brianza y Javier Mas protagonizan esta obra en clave de sitcom, que recurre al humor de diálogo y a un pasaje por situaciones que prometen hacer reflexionar a los espectadores.



El equipo interrumpe un ensayo en el teatro para dialogar con Sábado Show, y la química queda expuesta al instante entre risas cómplices y chistes internos. Es que para lograr la risa de la platea, el elenco hace hincapié en la energía que tiene el elenco entre sí, lo que fluyó desde el primer encuentro.



A poco de comenzar el diálogo, los actores dan cuenta de que el corazón de Ni fu ni fa no está en el encuentro deportivo que da inicio a la historia, sino en temas que van surgiendo a medida que la comedia avanza.



El fútbol, la sexualidad, la amistad, el matrimonio, los hijos y el machismo son apenas algunos de los ingredientes que forman parte del cóctel que estalla sobre el escenario. Son ejes tan polémicos como convocantes, que difícilmente pasen inadvertidos para el público. “También hay mucho de actualidad. Todas son cuestiones que está bueno charlarlas y se prestan para debatir”, comenta el elenco.



La pieza está escrita y dirigida por Diego Soto, que cuenta con experiencia en televisión y ha aportado varios recursos audiovisuales a la puesta en escena. “Hay momentos que te olvidás que estás en el teatro y parece que estás viendo cine”, anticipan.

El desafío de convocar.

“En Uruguay hay más gente haciendo teatro que viendo teatro”, evalúa Javier Mas y abre el debate. El actor sostiene que Montevideo es la ciudad con más obras teatrales per cápita del mundo, y frente a eso hay un público muy reducido.



Ante ese panorama, ¿qué tan difícil es para una obra para todo público efectivamente convocar a todo el público? “No es fácil llegarle a la gente”, advierten.



Luciana González busca una explicación en el hecho de que hay muchas obras conviviendo a la vez “y no todas son buenas. Si alguien va a ver una obra que no lo completa, después no quiere volver”.



Mas aporta otro punto de vista: “Se dice que Uruguay es un público de ver teatro. Es cierto que hay una base de gente viendo, pero pasando esa franja, la cultura se desvanece y aparece afianzada la cultura del cine. El que no está acostumbrado a ver teatro o no viene de una familia teatrera, ni se acerca”. González completa: “Es que en Uruguay no te educan para ver teatro como sí pasa en Buenos Aires, por ejemplo”.



A Mas le sorprende que cuando estrena una nueva propuesta, muchos espectadores le hacen saber que “hace 20 años que no asistía al teatro”. “El teatro no está incorporado como una salida. Salís a comer, al cine, a tomar algo, pero no está 'salir al teatro'. Cuando van dicen ‘cómo no voy más al teatro’, pero después no lo incorporan”, plantea. Sus compañeros asienten y comentan que les suele ocurrir lo mismo en sus respectivas obras.



No obstante, Mas cierra su análisis asignándole parte de la responsabilidad de la magra convocatoria a la propia industria teatral: “Hay un temor del teatro de ser identificado como algo comercial. Ese error ha llevado a quedarse en una elite. El teatro se terminó encerrando en sí mismo”.



Ni fu ni fa aspira a “abrir la cancha” y romper con esos esquemas. Un guión afilado con mucho humor y polémica sumado a un elenco conocido son las armas para llamar la atención tanto de la audiencia “teatrera” como de aquella que suele elegir el cine como salida.



¿Fantasmas?

El emblemático Teatro Stella en el que tiene lugar Ni fu ni fa es protagonista de muchas leyendas urbanas. Por ese escenario han pasado actores que aseguran haber escuchado sonidos extraños tras bambalinas, propios de seres paranormales. El elenco de Ni fu ni fa no es la excepción.

Brianza recuerda que el primer día que asistió a un ensayo se encontraba solo con su compañero Mas y escuchaba sonidos “de pasos” en el segundo piso. Según Mas, los dos estaban en silencio “y en el segundo nivel se sentían movimientos claros”. Los sonidos eran tan evidentes, que al comienzo Brianza no creía que estaban solos, hasta que finalmente se convenció.



“¿Cómo no va haber energía encerrada en un teatro como este?”, se pregunta Mas confirmando el misterio.