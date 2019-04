Una francesa, la despedida de Robert Redford y una española con Oscar Martínez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La guerra silenciosa.

Una fábrica alemana dedicada a la industria automotriz tiene decidido cerrar su filial francesa. El problema es que hace un par de años había firmado un acuerdo con sus 1.100 empleados en el que estos aceptaban un recorte salarial y de beneficios a cambio de que la empresa mantuviera los puestos de trabajo durante cinco años. Pero la situación económica se hace insostenible y el cierre se adelanta. La película se centra en el grupo de trabajadores, liderados por Laurent, que lucharán por hacer todo lo posible para evitarlo, desde lo más pacífico hasta lo más violento. En principio, están en huelga, por lo cual la producción está parada. Esa es su arma de negociación para exigir tanto reuniones con los directivos y accionistas de la empresa, como la intervención de representantes del gobierno francés (cosa que ocurre). El relato está armado mezclando lo que reseñan los medios, con distintas coberturas televisivas, con el día a día de ese conflicto, mostrado con una cámara inquieta que sigue todos los pasos de los involucrados como si se tratara de un documental. Vincent Lindon (excelente) es el único actor profesional de esta historia que, si bien es de ficción, toma muchos datos de la realidad y podría estar ocurriendo en cualquier país del mundo. La intención de Stephane Brizé –quien estuvo en Uruguay presentando el film- no es tomar partido ni hacer ideología con el tema, sino exponer una situación que parece no tener solución. Viendo la película uno siente eso, que no hay salida posible y que a todas las partes les asiste algo de razón. La sensación es agobiante, desesperante, y solo permite algo de respiro con alguna situación personal que se cuela por algunos minutos (Laurent está por ser abuelo). Lo demás es todo denuncia y tensión muy bien lograda por todo lo que sucede y por el uso de una música que ayuda a crear el clima de una guerra para nada silenciosa. Da para hablar mucho luego del cine.

Título original: En guerre | Director: Stéphane Brizé | Elenco: Vincent Lindon, Jacques Borderie, Bruno Bourthol, Valérie Lamond, Guillaume Draux, Mélanie Rover | Género: Drama | Origen: Francia | Duración: 113’ | ****

Un ladrón con estilo.

Robert Redford anunció que sería su despedida de la actuación, la historia real de un ladrón –Forrest Tucker- que en los años 80 asaltaba bancos con mucha educación y una sonrisa en su rostro, y que logró fugar dieciocho veces de los lugares en los que estaba privado de libertad. Acá lo vemos en sus últimas andanzas, mezclando su “trabajo” con un romance con una viuda que, si bien sabe lo que pasa, no se involucra más allá de las charlas con Tucker. Lo persigue un policía local que acaba de cumplir 40 y ve en este peculiar juego del gato y el ratón una motivación. Una película con estilo, con la estética y el ritmo de los 80, en la que aparece una imagen del cine de los 60 (La jauría humana). Para nostálgicos, para los amantes de Redford en cualquiera de sus versiones y para los que disfrutan de las películas homenaje. Muy buena despedida.

Título original: The old man and the gun | Director: David Lowery | Elenco: Robert Redford, Sissy Spacek, Casey Affleck, Danny Glover, Tika Sumpter | Género: Drama /Comedia | Origen: Estados Unidos | Duración: 87’ | ***

Yo, mi mujer y mi mujer muerta.

Bernardo, un arquitecto y docente universitario, viene de quedar viudo. Al principio se resiste a cumplir la última voluntad de su esposa: cremarla y esparcir sus cenizas en un lugar de la costa española. Él cree que lo pidió porque allí vive su hermana, el viaje revelará otra cosa. La historia, que se plantea como una comedia de humor predominantemente negro, se apoya en un Oscar Martínez al que el éxito en el cine le llegó tarde y no deja de aprovecharlo. Eso hace que por momentos parezca que se empieza a repetir, pero enseguida demuestra que puede aplicar un abanico de matices según el personaje. El de esta historia vive ofuscado, malhumorado y luego desconcertado por una situación que nunca imaginó, sostenido por un par de desparejos secundarios. Por algunos pasajes no está mal, pero como que a la historia le falta definir un tono y terminar de golpear de acuerdo a él.

Título original: Yo, mi mujer y mi mujer muerta | Director: Santi Amodeo | Elenco: Oscar Martínez, Carlos Areces, Ingrid García Jonsson, Malena Solda, Cris Nollet, José Luís Adserías | Género: Comedia/ Drama | Origen: España | Duración: 87’ | **