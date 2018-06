Francella, risas y drama con humor negro

Animal.

La primera escena muestra con pequeños detalles la vida perfecta que Antonio Decoud tiene en Mar del Plata como gerente de producción de un frigorífico en Mar del Plata. Padre de dos hijos adolescentes y un niño de tres años, casado con una mujer amorosa, de pronto se encuentra con que necesita un trasplante de riñón. Seguir las reglas, algo que ha marcado su vida desde siempre, le significa entrar en una interminable lista de espera. Y Antonio no tiene tiempo, no quiere morir. Desesperado encuentra una solución que lo vincula con una pareja de indigentes que no tiene respeto por nada. Dos mundos diferentes que se encuentran y cada uno se mueve y actúa de acuerdo a su realidad… pero ahora están construyendo una nueva. Ni Antonio está acostumbrado a esa invasión a la que se ve sometido, ni la pareja que puede salvarle la vida entiende que existan ciertos límites. La película de Armando Bo es incómoda de principio a fin. El espectador se siente provocado, invadido, violentado porque seguramente se identifique con Antonio, un personaje al que Guillermo Francella le proporciona el color y la gestualidad exacta, demostrando que su crecimiento en el drama sigue y se perfecciona cada día más. Es imposible desprenderse de lo que está pasando, un mérito tanto del realizador como del guionista y el elenco, en el que Federico Salles y Mercedes De Santis son dos grandes hallazgos, y Carla Peterson confirma dotes actorales ya demostradas. Cuando se sale del cine hay mucho para hablar, discutir y repensar, porque Animal es una muy buena y provocativa película que no deja indiferente a nadie. Y precisamente por eso, tampoco le gustará a todos.

Título original: Animal | Director: Armando Bo II | Elenco: Guillermo Francella, Carla Peterson, Mercedes De Santis, Federico Salles, Gloria Carrá, Marcelo Subiotto | Género: Drama | Origen: Argentina | Duración: 112' | ****

Sexy por accidente.

Renee no cumple con los estándares de belleza que abren cualquier puerta; eso la hace muy insegura. Un día se golpea la cabeza y cree que luce como una súper modelo. Entonces cambia su actitud ante la vida, se lleva todo por delante, y empieza a tener éxito tanto en el trabajo como en las relaciones sociales y amorosas. El mensaje está más que claro y quizás machacarlo una y otra vez sea el error en el que cae esta película que vale por la siempre eficaz Amy Schumer. La famosa comediante se ha reído una y otra vez de su cuerpo y sus fracasos, por lo que sabe cómo llevar adelante un personaje que tiene varios chistes eficaces. Aunque sabemos a dónde va todo, la comedia entretiene. Además, permite ver a Michelle Williams en un papel extraño para una actriz acostumbrada a roles serios y siempre nominados a premios.

Título original: I feel pretty | Directores: Abby Kohn, Marc Silverstein | Elenco: Amy Schumer, Michelle Williams, Emily Ratajkowski, Adrian Martinez, Kevin Kane | Género: Comedia | Origen: Estados Unidos| Duración: 110' | ***

Sr. y Sra. Adelman.

Un exitoso escritor muere y su viuda, que no parece muy triste en su velatorio, recibe a un periodista dispuesta a contar cómo fueron esos 45 años de matrimonio y develar por qué "algunos creen que yo lo maté". El recorrido juega mucho con lo que ella cuenta con palabras, y lo que realmente ocurrió y que vemos en imágenes. Pero a medida que el relato avanza, esa dualidad va desapareciendo y la mujer se sincera. Porque si hay algo que tiene esta biografía de un personaje ficticio es que no se guarda nada, lo políticamente correcto y las escenas edulcoradas no tienen mucha cabida. Bedos dirige y protagoniza, brillantemente acompañado por Doria Tillier, que desarrolla un personaje con muchos matices y humor negro. Convivencia, celos, admiración, racismo, la familia del otro, hijos, fama, dinero… son temas que se tocan y que reservan una sorpresa. Una película sobre el amor que, si existe, mantiene la llama viva sea de la forma que sea- hasta el final.

Título original: Monsieur & Madame Adelman | Director: Nicolas Bedos | Elenco: Doria Tillier, Nicolas Bedos, Denis Podalydès, Antoine Gouy, Christiane Millet, Pierre Arditi, Zabou Breitman | Género: Drama | Origen: Francia | Duración: 120' | ****