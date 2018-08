Francella, Brandoni y dos dramas

Mi obra maestra.

Arturo es un galerista de arte que comienza la película confesando al espectador que es un asesino. Para conocer más, propone contar una historia que empieza hace cinco años, con su amigo Renzo Neri como centro. Renzo es un artista que tuvo su época de esplendor en los años 80 y sigue viviendo en esa década, negándose a los cambios que plantea el mercado. Vive en una pocilga, le debe a todo el mundo y desprecia a la gente con dinero de la que, paradójicamente, depende para vivir. La película de Gastón Duprat (El ciudadano ilustre, El hombre de al lado) no termina de definir lo que es: ¿un drama?, ¿una comedia?, ¿una crítica al sistema?, ¿un thriller? En realidad pasa por todos esos géneros y eso desconcierta un poco al espectador que, por momentos, no sabe mucho hacia dónde va la historia. Está claro que el fuerte del asunto es la relación entre Arturo y Renzo, un vínculo de amor-odio muy apoyado en el humor que surge fácilmente por los dos experimentados actores que lo protagonizan. El contrapunto entre Guillermo Francella y Luis Brandoni, que por momentos recuerda a la serie de TV El hombre de tu vida aunque el tono y los personajes no sean los mismos, es lo más atractivo de este relato. Sus diálogos son los que van dando forma a las distintas situaciones en las que el valor de la amistad es lo que sobrevuela todo y sirve como justificativo para algunas decisiones dudosas. Una película despareja, tal vez un poco larga demás, que vale la pena por sus pesos pesados, que no decepcionan. Mención aparte merece la fotografía para mostrar la belleza de algunos de los lugares por los que transita el film.

Título original: Mi obra maestra | Director: Gastón Duprat | Elenco: Guillermo Francella, Luis Brandoni, Raúl Arévalo, Andrea Frigerio, María Soldi, Alejandro Paker | Género: Drama/ Comedia | Origen: Argentina | Duración: 100' | ***

Invitación de boda.

Shadi, que hace años vive en Italia donde es arquitecto, vuelve a Nazaret para la boda de su hermana. Primero debe ayudar a su padre a entregar en mano las invitaciones, lo cual da paso a un viaje en un viejo Volvo que nos acerca a esta relación padre-hijo. En sus diálogos el gran fuerte del film- quedarán en evidencia no solo los reproches y problemas personales (por ejemplo, la madre se fue a Estado Unidos con otro hombre), sino el contexto político y social en el que se encuentran. Cada uno, desde su realidad, tiene sus razones para pensar lo que piensa y las explican en ese rico contrapunto o en las interacciones que van estableciendo con parientes y amigos. Los actores son padre e hijo en la vida real, algo que quizás haya contribuido a que la cosa sea muy fluida y natural. Una película que dice mucho más que la situación cotidiana que plantea.

Título original: Wajib | Director: Annemarie Jacir | Elenco: Saleh Bakri, Mohammed Bakri, Maria Zreik | Género: Drama | Origen: Palestina | Duración: 96' | ****

Las herederas.

Chela y Chiquita son pareja desde hace muchos años. Actualmente pasan por problemas económicos que hacen que estén vendiendo todo y que la segunda vaya a la cárcel por estafa. Chela, la insegura y sumisa de la relación, queda sola. Casi sin quererlo, encuentra la forma de salir momentáneamente adelante convirtiéndose en chofer de mujeres mayores que la necesitan para ir a reuniones sociales. Eso también la contacta con una mujer mucho más joven que le inyecta una nueva energía a su vida y la hace recuperar un deseo que parecía perdido o adormecido. Este film paraguayo desencadenó una polémica en su país por abordar una relación homosexual, cuando lo que cuenta va mucho más allá de eso. Habla sobre el desgaste de una pareja, sobre animarse a dar un paso, y sobre la necesidad de renovar el deseo de vivir y hacer cosas. Ganadora de dos Oso de Plata en Berlín, muestra que el cine paraguayo tiene cosas interesantes para decir.

Título original: Las herederas | Director: Marcelo Martinessi | Elenco: Ana Brun, Margarita Irún, Ana Ivanova, Nilda González, María Martins, Alicia Guerra | Género: Drama | Origen: Paraguay | Duración: 97' | ***