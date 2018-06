Flor Vigna: "Me debo a las redes sociales"

En la cumbre de su carrera, Flor Vigna cruzó el Río de la Plata para recibir el galardón de #LosMásVistos, la premiación de Tv Show y Enjoy Punta del Este. La joven tuvo su reconocimiento como exponente de la nueva generación que acapara las redes sociales, además de estar estrechamente vinculada al universo Bailando por un Sueño de donde salió campeona en dos oportunidades. En la actualidad se desempeña como actriz en Simona (El Trece) y conductora en Tenemos Wifi (KZO). La carismática blonda recordó sus días de gloria y polémica en el certamen de baile y despejó dudas sobre su situación sentimental: “La relación laboral sacrificó la amorosa”, sentenció.

—¿Qué te produce recibir el premio de #LosMásVistos en Uruguay?

—Es una locura que nos reconozcan en Uruguay, como artista significa muchísimo venir y que la gente sepa mi nombre.

—¿Cuáles eran tus metas hace unos años?, ¿buscaste todo lo que le ocurrió a tu carrera?

—Yo creo mucho en la ley de atracción pero todo lo que me pasó superó ampliamente mis expectativas. Yo jugaba en el living de mi casa actuando y bailando y le pedía a mi familia que me lleve a clases de actuación. Cuando mi familia lo pudo pagar a través de becas, lo hizo. Pero jamás imaginé que me podían tocar dos compañeros maravillosos en el Bailando, ganar dos veces y tener continuidad en el mundo de la ficción. Todo se fue dando y salió mejor de lo que me había imaginado.

—¿Cómo recordás la noche en la que ganaste Bailando por un Sueño el año pasado?

—Yo pensaba que era imposible ganar dos veces el Bailando pero a medida que pasaban las galas yo dejaba todo y veía la final cada vez más cerca. De repente, estaba ahí queriendo ganarla. Era increíble pero pienso que nos lo merecíamos. La gente nos acompañó muchísimo y después nos quedamos como hasta las cuatro de la mañana con el público que nos fue apoyar afuera del estudio. Fue un día único que lo voy a recordar siempre.

—Tu participación pasó por varias turbulencias, como el cambio de compañeros de baile y peleas con el jurado, ¿la pasaste mal en algún momento?

—A distancia uno aliviana todo. El show es pesado con lo personal y a mí no me gusta el quilombo. En un momento llegó a ser medio asfixiante. De todos modos si una es fiel a sí misma, los resultados son buenos. Yo crecí mucho con todas estas experiencias.

—¿Cómo reaccionaste cuando Agustín Casanova renunció al programa siendo tu pareja de baile?

—Él es muy consejero y me ha ayudado mucho, así que yo en ese momento sentí que tenía que acompañarlo en su decisión. A él no se le cantó irse porque sí sino que le hacía muy mal estar ahí. Es un artista tan puro y tan blanco que le hacía mal que todo el tiempo le preguntaran por otras personas y le inventaran cosas.

—¿Vas a participar este año?

—Voy a estar. Voy a ser muy exigente conmigo y sé que el jurado también porque es mi tercer año.

—El año pasado te enfrentaste a Moria Casán, ¿cómo interpretás sus dichos recientes atacando al programa y diciendo que este año no quiere estar?

—Cuando me enteré, no podía creerlo. Yo pienso que finalmente Moria va a estar, no me imagino el Bailando sin ella. Moria fue una de las que más me enfrentó y me hizo crecer. Cada persona que me hizo derramar alguna lágrima también me hizo aprender mucho. La gente me conoció más desde las discusiones que me planteó ella.

—Sos una de las principales influencers argentinas y hasta ganaste un Premio Martín Fierro por tu actividad en las redes sociales, ¿qué lugar ocupan en tu vida?

—Yo no tengo representante; los seguidores son los managers que manejan mi carrera. La gente me ayuda muchísimo: el público fue el que pidió que estuviera en el Bailando y el que me hizo ganarlo. Yo me debo a las redes sociales, es mi conexión virtual con el mundo real. Intento ser auténtica, no es que como funcionan las fotos en bolas, voy y subo fotos en bolas. Subo contenido que me muestre tal cual soy.

—¿Cómo estás a nivel sentimental?

—Estoy bien. Con Nico (Occhiato, expareja) trabajo todos los días así que si bien estoy separada es como que no me termino de separar. Estoy redescubriéndome a mí.

—¿La exposición le hizo mal a la pareja?

—Lo que nos hizo mal fue trabajar juntos. La relación laboral sacrificó la relación amorosa. A veces una necesita ver a su pareja solamente como pareja, y durante el día mi novio también era mi compañero, socio, productor. Hoy en día nos elegimos como amigos y compañeros y tal vez un día si no trabajamos juntos, nos podemos volver a conquistar. Cuando uno termina una relación larga, es horrible pensar en dejar de ver a esa persona para siempre. Uno no quiere soltar. Fueron cuatro años, es parte de mi familia.