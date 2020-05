Flor Alba: De "hermana" a madre modelo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

-¿Cuánto te cambió la rutina la cuarentena? ¿Qué es lo mejor y lo peor de estos tiempos de aislamiento social?



-Me cambió muchísimo. Una arranca el año y en la fecha que se desencadenó todo esto, ya tenés los horarios marcados, el trabajo, todo las rutinas. Lo mejor es que me volví a conectar con amigos del colegio, dedicarle más tiempo a la casa y a los proyectos laborales. Lo peor es el distanciamiento con la familia, creo que es lo que sufrimos todos en este momento.



-¿Qué es lo más desafiante de la maternidad en estos momentos?



-La maternidad es desafiante siempre. Todos los días me despierto y es un desafío con Albita. Ahora es muy pequeña pero creo que lo principal es que ella sepa quién es y cuál es su propósito en la vida.

-Estás muy dedicada a tu profesión de modelo, ¿qué es lo que más disfrutás de ese rubro?



-La parte más disfrutable para mí es arriba de la pasarela y las fotos. Esta carrera me permitió conocer mucha gente del ambiente que quiero y tengo en mi vida. También está la parte oscura del mundo de la moda. Porque siempre se habla de lo lindo. Pero hay otro lado. Hay que tener mucho cuidado a dónde van y con quién empiezan a trabajar las chicas que arrancan. Este año me encontré con una propuesta que me intereso realmente de Fernando Cristino. Voy a estar encargada de llevar a cabo todo lo que es la escuela de modelos Cristino Management no solo en Montevideo sino también en Punta del Este y en Buenos Aires. Además vamos a estar con un gran grupo de colegas como Giannina Silva, Eliana Olivera, Brian Muniz y otros más. Creo que además de seguir en un rubro que me gusta es fundamental trabajar en un ambiente sano.

-También trabajaste en revista Gente, ¿cómo evalúas esa experiencia?



-Trabajé un año manejando las redes de la revista. Fue una linda experiencia. Ahí me di cuenta la cantidad de personajes interesantes que tenemos en el medio y que definitivamente existe un público que lo consume diariamente.



-Solés ser activa en redes, ¿qué te gusta compartir con los seguidores?



-Estoy más activa ahora en la cuarentena. No tengo un hilo conductor en las publicaciones. Comparto según el estado de ánimo. Lo que si me gusta mucho, es compartir música, eso siempre. Y si me levanto muy cruzada soy de mandar una indirecta casi directa.



-¿Viviste un tiempo en el campo? ¿Extrañás la ciudad?



-Hace mucho tiempo no vivo en el campo... pero la verdad que no extrañaba para nada la ciudad. Solo estar cerca de la familia, eso sí. Pienso que mi hija se crió tal como lo soñé y agradezco siempre eso.



-¿Cómo recordás el pasaje de Gran Hermano 2012?



-Ahora después de tantos años, tengo un lindo recuerdo. Fue una etapa en mi vida que me dejó buenos amigos del otro lado del charco.



-De poder volver el tiempo atrás, ¿Lo harías nuevamente?



-Definitivamente no volvería a entrar y tampoco lo recomiendo. No me di cuenta la magnitud de ese programa.

-¿Por qué no volverías?



-No volvería a GH porque después de tanto tiempo me di cuenta que había dejado una persona muy importante en Montevideo.



-Viviste un tiempo de Buenos Aires y luego volviste a Uruguay. Si se dieran las circunstancias laborales, por ejemplo, ¿volverías?



-Creo que volvería si fuese una propuesta de trabajo muy tentadora. Ahora no es tan fácil, soy mamá y siempre lo primero es la felicidad de mi hija. Me encanta Buenos Aires, pero solo iría a trabajar.



-¿Conservás vínculos con alguien del reality?



-Eso es lo más gratificante del programa. Hablo mucho con Rodrigo, Walquiria, Victoria y Fernanda. Fueron muy lindos esos vínculos que generamos y no perdería el contacto con ellos.



-¿Por qué el nombre Alba para tu hija?



-Es un nombre que me gusta mucho. Además, mi abuela paterna se llamaba Albita y mi segundo nombre es Alba. Tiene un significado hermoso en todos los sentidos. Y a ella le fascina su nombre.

-¿Cuál es tu situación sentimental actual?



-Estoy soltera... y muy bien.