Fiona Tenuta: La reina de la belleza

-¿Cómo nació tu vocación por la moda?



- Mi papá está en la moda de toda la vida... hacen zapatos con sus hermanos y tuvieron uno de los mejores negocios y marca de zapatos , siendo los número uno, de hecho ahora estoy por sacar mi propia marca, por supuesto de la mano de José Luis Tenuta y Mario Tenuta. De ahí nace mi vocación , de ver moda, de apreciar la confección , la perfección que ellos buscaban en los zapatos y botas hechas completamente a mano. Siempre estuve inmersa en el mundo de la moda...



-¿Por qué te presentaste a Miss Universo Uruguay?



-Me llamaron de la agencia para presentarme a un casting para el Miss Universo Uruguay en donde por suerte conocí a Osmel y Esteban, y me cambió la vida. Lo decidí por la trayectoria y experiencia de Osmel, sabiendo que si quedaba, estaría preparada por el mejor y por el mejor equipo. Una experiencia de vida inmejorable e imperdible.



-¿En qué consiste la preparación?



-La preparación consiste en mejorar todos los aspectos posibles de uno mismo. Para eso tenemos clases de oratoria en inglés y en español, clases de pasarela, de maquillaje, de peinado y obviamente entrenamiento físico, y en todo esto estoy siendo preparada en Venezuela.



-Llevás un mes en Caracas, ¿qué clima se vive en las calles?



-Por suerte está bastante tranquilo ahora, el caos estaba todavía hasta hace unos 5 meses atrás.



-¿Qué es lo más desafiante de la preparación?



-Considero que lo más desafiante de la preparación es generar la confianza necesaria para poder desenvolverse correctamente una vez estando en el concurso. La oratoria para eso es muy importante, yo la considero un punto fuerte el cual me ayudará a enfrentar retos y situaciones de una manera profesional.



-¿Qué expectativas tenés respecto al concurso?



-Mis expectativas respecto al concurso serían conocer otras culturas, conocer personas, desfilar para marcas internacionales, continuar ayudando a SOS y tal vez lograr tener mi propia fundación.



-¿Qué implica para ti la corona de Miss Uruguay?



- Es todo un honor representar a mi país, que lo conozcan en el mundo, su belleza geográfica, turísticamente y su gente.



-¿Cómo cuidás la imagen?



-Cuido mi imagen y mi figura a partir de una vida sana, de obviamente un entrenamiento especial el cual estoy haciendo con el profesor Richard Linares de Venezuela ( mando un saludo para él), también cuido de mi imagen sobretodo protegiendo y cuidando mi piel.



-¿Qué análisis hacés de la situación de la región?



-En Uruguay actualmente, a diferencia de la región y sus procesos de inestabilidad política gozamos de ciertos privilegios en cuanto a la estabilidad económica así como de una gran independencia energética a nivel de las fuentes renovables. Sin embargo, en países como Chile, Argentina, Brasil, se viven procesos sociales de cambio liderado por figuras contrapuestas a un nivel de tal magnitud que deriva en fuertes protestas y manifestaciones en muchos de estos países.