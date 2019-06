La fiesta del teatro americano

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Estoy encantado de regresar para ser anfitrión de los Premios Tony. La comunidad de Broadway es muy querida por mí y estoy más que orgulloso de ser parte de esta noche increíblemente especial", dijo James Corden al enterarse de que era nuevamente el elegido para conducir la entrega de los máximos galardones del teatro estadounidense.



La ceremonia número 73 tendrá lugar mañana domingo, en el Radio City Music Hall de Nueva York, y reconocerá lo hecho en la temporada 2018-2019.



La fiesta, que será transmitida en directo por Film&Arts, cuenta con tres horas de duración durante las cuales no solo se entregan estatuillas sino que también se interpretan fragmentos de las obras teatrales y musicales nominados en cada una de las categorías. Otra de las características de la noche es que participan, ya sea desempeñando una tarea o simplemente como espectadores, reconocidos actores del teatro mundial. Muchos de ellos son también caras conocidas del cine y la TV.



Estos son algunos candidatos:



Musical: Ain’t Too Proud - The Life and Times of the Temptations, Beetlejuice, Hadestown, The Prom y Tootsie..



Reposición de Musical: Kiss Me, Kate y Rodgers & Hammerstein’s Oklahoma!

​

Obra Teatral: Choir Boy, The Ferryman, Gary: A sequel to Titus Andronicus, Ink y What the Constitution means to me.



Reposición de Obra Teatral: Arthur Miller’s All my sons, The boys in the band, Burn this, Torch song y The Waverly Gallery.

​

Actor Obra: Paddy Considine (The Ferryman), Bryan Cranston (Network), Jeff Daniels (To kill a Mockingbird), Adam Driver (Burn this) y Jeremy Pope (Choir Boy).



Actriz Obra: Annette Bening (Arthur Miller’s All my sons), Laura Donnelly (The Ferryman), Elaine May (The Waverly Gallery), Janet McTeer (Bernhardt/Hamlet), Laurie Metcalf (Hillary and Clinton) y Heidi Schreck (What the Constitution means to me).