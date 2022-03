Fernando Vilar: “En mi época el tiempo para las policiales estaba marcado por el rating; hoy no sé”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

-Regresa De primera mano, luego de la salida de Radio Cero. ¿El nombre es tuyo?



-Sí y en realidad no pensaba volver a usarlo. Porque consideraba que De primera mano había tenido un tiempo, un espacio y un lugar. Cuando estuve en los medios de La República, fundamenté esto y me lo entendieron. Además, yo me sumé a un programa que ya estaba en funcionamiento y me parecía que no podía pretender imponer el nombre. Así que el programa que hicimos en las mañanas de 1410 AM y que iba también por Radio Nacional, se llamaba El poder de la palabra.



-¿Qué pasó que no continuó?



-La República, como grupo de medios, entró en un desbarajuste administrativo y económico-financiero. A finales de diciembre, la chica que conducía con nosotros renunció y se fue a otra radio. El 31 de diciembre se iba de licencia el chico. Avisé para que me pusieran a alguien, pero nunca apareció nadie. Durante 15 días estuve solo haciendo el programa, lo cual no era un problema para mí, sino para el oyente. Escuchar a una persona sola haciendo un programa de dos horas me parece excesivo. Luego me fui de licencia y la radio levantó el programa, primero puso música y luego programas grabados. Sin preguntar ni saber nada me dije que había algo raro. Como que la radio estaba sin timón. En esos días me llamó la gente de FM Hit y comenzamos a hablar. Nos entendimos rápidamente y yo ya no tenía contrato con la gente de La República. Me reuní con ellos de todos modos y la salida se dio en muy buenos términos. De hecho, El poder de la palabra TV seguramente lo volvamos hacer.



-¿Cómo será esta nueva etapa de De primera mano?



-Me va a acompañar Cecilia García, una periodista que trabaja en Canal 5. La producción será de la radio. Será una propuesta parecida a la que teníamos en Radio Cero, con el agregado de que la radio se pone el programa el hombro. Me he reunido con todos en la emisora y de 1 a 10, 12 puntos todo. También quiero mencionar al hacedor de este acuerdo, que fue Alejandro Reginenci. Fue el primero que me contactó y acercó luego a las partes. Será un programa con música y la música de la radio, no la de Vilar. Casualmente coinciden: porque a mí siempre me gustaron los oldies.

Fernando Vilar. Foto: Darwin Borrelli

-Hace unos días hubo una polémica periodística luego de la difusión en La pecera (Azul FM) de audios vinculados a la denuncia por violación grupal, ¿cuál es tu visión?



-Creo que todo periodista tiene derecho a actuar dentro de lo que su conciencia le dicte, incluso si eso puede ser interpretado como ilegal. En este caso y lo he hablado con colegas, yo no hubiera pasado los audios. Sí hubiera dicho que existían esos videos, que me habían llegado, los había visto y que de esas imágenes, se deduce una conducta diferente a la denunciada. Eso lo hubiera hecho. Después se dio una contienda de derechos muy interesante entre la libertad que tiene el periodista para trabajar y el camino que le marca la justicia para investigar. No sé hasta dónde va eso. ¿Se puede incautar el celular de un periodista? ¿Allanar un medio de comunicación? No sé, hay que debatirlo. Creo que por la falta de debate entre los actores que tomaron esas medidas, se cometió el error de ir a allanar. Ese tema desvió el foco sobre si estaba bien o mal la difusión de los audios.



-Más allá del caso particular, se han escuchado voces de que la legislación y la Justicia parece que otorga mayor credibilidad a la voz de la mujer que a la del hombre en estos casos. ¿Coincidís?



-Estoy de acuerdo en la defensa de los derechos de la mujer. ¿Por qué si me paro en una esquina le voy a decir de todo a una mujer? ¿Quién me da derecho? Ahora, así como apoyo las reivindicaciones de la mujer, también creo que a veces se van del eje, como cuando veo pancartas asegurando que todos los hombres son todos violadores. También me hace ruido que si una mujer hacía una denuncia hace 10 años, era la palabra de uno contra la del otro y hasta que no hubiera pruebas, no había delito. Ahora, la palabra de la mujer vale doble. Se toma por cierta aunque no haya demasiado prueba. Me llama la atención que eso haya sido aprobado por todos los partidos en el Parlamento. Sé que era un momento más sensible y políticamente, era bravo estar en contra.



-Saliste de Telenoche en 2015, ¿cuánto han cambiado los informativos desde entonces?



-No es por sacarle el traste a la jeringa, pero no los miro. Me parece insoportable mirar un informativo que dura casi tres horas. No entiendo cuál es la lógica. Debe estar asentado en unos números raros de audiencia. Pero no creo que nadie mire el informativo de principio a fin. No conozco a nadie que lo haga. Cuando estoy en casa, miro el comienzo de Subrayado y eso me dice los títulos de los hechos más importantes del día. Como ya los conozco porque he seguido la información a lo largo del día por los portales o redes sociales, yo decido si de alguno de los temas me interesa ver las imágenes. Porque además hay temas que son conceptuales que no necesito verlos. Por lo demás, una receta de cocina en un informativo no me la fumo ni atado a la silla. Una recomendación de libros, lo mismo. Hay cosas que son información y otras que no.



-Se dice que hay menos información policial que en otros tiempos, ¿coincidís?



-Lo he escuchado, pero repito que nos los veo. No sé si la demanda de la gente bajó porque en mi época lo que más se miraba era la información policial y los deportes. Quizás eso cambió. No lo sé. Tampoco sé si hay una decisión editorial o una bajada de línea de cubrir menos este tipo de información.



-¿En tu época había “bajada de línea” o los minutos dedicados a policiales se fundamentaban en el rating?



-En el rating 100%. Eso nos llevó a un debate que yo di y lo sigo dando: ¿hay que darle a la gente lo que quiere o la gente debe consumir lo que los periodistas consideran relevante? ¿Quién tiene la derecha? No lo sé. Es un tema filosófico. En Uruguay, además, los noticieros más vistos son el producto de empresas privadas que se rigen por la lógica de ganar o perder. Entonces, si a mí, poniendo noticias de análisis político y parlamentario, me baja el rating y la publicidad, no tengo ganancias. Aunque la gente a veces se olvida, los canales de TV son empresas comerciales y se rigen por la lógica comercial. En Telenoche, nuestra máxima era: “Fuera de la ley nada”. No inventábamos noticias policiales pero sí teníamos periodistas trabajando ese tipo de información y le dedicamos un tiempo que algunos consideraban excesivo, amparados en que “la gente lo consume”. Hubo un momento repugnante que fue cuando alguien decidió ponerle música a las noticias policiales, aunque eso duró poco por suerte.



-Sos gran hincha de Peñarol, ¿cómo analizás el comienzo de temporada?



-Empezamos mal pero nos vamos enderezando. En el fútbol uruguayo, como dice (Sergio) Gorzy, el principal problema es la billetera. ¿Qué pasaría si Luis Suárez, Gastón Pereiro o Diego Godín estuvieran todavía en Nacional? Tendría un cuadrazo. Lo mismo pasaría con Peñarol si Federico Valverde, Darwin Núñez o Facundo Torres continuaran en el club. Pero no. Los tienen que vender y al final, somos los que el mercado nos deja ser. Jugamos con los chicos que aún no explotaron para ser vendidos o con los veteranos. De todos modos, a mí no me molesta si Peñarol juega mal. Lo que más me calienta es cuando hacés todo para ganar y no se gana por decisiones de un tercero. Te roban un partido.



-¿Te referís a los jueces?



-Sí. A Nacional el otro día le pasó eso. Le hubiera ganado a Liverpool si no fuera por las decisiones del juez. Cuando eso pasa es complicado. Porque entrenamos bien, jugamos bien y alguien dice: “No, no ganás”.

-El año pasado Peñarol se quejó de muchos fallos arbitrales.



-Y con razón. Lo que le pasó el otro día a Nacional, por mis cálculos, le pasó 16 veces a Peñarol el año pasado, entre Apertura y Clausura.



-A veces los hinchas se enojan con parte del periodismo deportivo y hablan de “prensa blanca”. ¿Crees que existe eso?



-No, no. A muchos periodistas deportivos yo los conozco y no es así. A veces, un hincha me dice: “Fulano es de Nacional”. Le respondo que no. “No, no es bolso. No vean cosas donde no las hay”. Es parte del folclore. Somos una sociedad nada liviana y nos metemos mucho en todos los temas. Por algo hay una marcha sobre cualquier tema y se llena 18 de julio. El fútbol no daría nada más que para un rato de esparcimiento los fines de semana, sin embargo estamos todos los días enfrascados. Incluso hay gente asesinada por cuestiones de fútbol. Una locura.



-El fin de semana pasado, Peñarol se llevó el clásico. ¿Sos de babosear en estos casos?



-No. Porque no me gusta que me baboseen a mí cuando pierde Peñarol.