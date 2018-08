Fernando Cristino: "Quiero cambiar mi perfil"

Dedicado al rubro empresarial, Fernando Cristino habla sobre sus nuevos proyectos dentro y fuera del país. El que supo ser el más mediático de los RR.PP locales asegura que este año tuvo la propuesta para sumarse a Bailando por un sueño, pero la declinó para dedicarse a su agencia. Cristino Management se expande en Buenos Aires y su creador aspira llegar a nuevos mercados. Para acompañar el proceso de cambios, renovó su figura y se sometió a un drástico cambio de look. “El pelo largo podía ser visto como desprolijo”, argumenta sobre la decisión.

—Has apostado a un perfil empresarial por encima de lo mediático en el último tiempo, ¿a qué se debe?

—Es cierto, este año mantuve un perfil más bajo. Es que quiero posicionarme desde otro lugar. Ahora me gusta mostrarme más como empresario y no tanto desde lo mediático. Incluso tuve la propuesta de participar en Bailando por un sueño y dije que no porque estoy contento trabajando como encargado de marketing y comunicación de grandes marcas en Uruguay. Cuando tomé la decisión de no estar en Showmatch tampoco lo quise hacer público, como hacen otros que buscan repercusión a partir de eso. Yo estoy dedicado a mi trabajo, haciendo eventos de firmas que confían en mí como productor y también como influencer. Estoy con las marcas Carolina Herrera, Longines, y diseñadores como Las Oreiro y Custó Barcelona. A su vez seguimos con las escuelas de modelos en Stop and dance.

—¿Ya no te interesan los medios tanto como antes?

—Sí, me siguen interesando. Tengo en carpeta un nuevo programa sobre viajes. El año pasado viajé a Miami, Brasil, Bariloche, Barcelona, París, Ibiza. Volví con más energía para seguir creando. Además estuve en Paraguay entrevistándome con los gerentes de programación de los tres canales abiertos de ese país. Les mostré mi reel de televisión y quedaron muy contentos con mi imagen.

—En este cambio de perfil dejaste la conducción de Free Time, ¿qué pasó?

—Es un año de cambios, Dejé la conducción de Free Time, después de seis años. Sentí que era un ciclo cerrado, pero estoy muy agradecido con la oportunidad que me dio el programa. Me gustaría volver a hacer algo parecido en algún momento.

—Viajás seguido a Buenos Aires y tenés tu agencia en esta ciudad, ¿tenés previsto instalarte definitivamente allí?

—En Buenos Aires sigo con mi oficina en Palermo Soho, junto a mi socia Natalia Veloz. Cristino Management trabaja como productora de eventos, desfiles y representaciones. Por ahora sigo en Montevideo, pero viajo seguido a Buenos Aires y espero seguir trabajando allá.

—También estás con nuevos proyectos editoriales para el segundo semestre.

—Sí, hace poco presenté la nueva revista Para Ti Uruguay. Soy un referente de la moda y trabajo con la agencia y las escuelas desde hace siete años, así que poder poder reflejar eso en una revista es espectacular.

—El verano pasado incursionaste con emprendimientos que alcanzaron gran repercusión, ¿cuál es tu evaluación?

—Hice Pantene Punta del Este Fashion Show. El evento devolvió lo que faltaba a Punta del Este, que era lo que hacían Roberto Giordano y Pancho Dotto años atrás. Fue un espectáculo de gran envergadura como inicio de la temporada 2018. También realicé Piriápolis Fashion Show, que implicó el cierre del verano. Participaron Gege Neumann, Julieta Prandi y Benito Fernández. Ya estoy trabajando para repetir estas grandes producciones el verano que viene.

—El cambio de perfil también fue acompañado de un cambio de look, ¿a qué se debió?

—Me pasé al pelo corto el año pasado porque el pelo largo podía ser visto como desprolijo a la hora de enfrentarme con grandes empresarios. Al representar marcas tan importantes en Uruguay tengo que cuidar mi imagen cada vez más. También estoy entrenando mucho.

—¿Y en cuanto a tu vida personal?

—Ahora estoy solo pero saliendo de una historia intensa. La vida te sorprende día a día y comprobé que el amor puede mover montañas. Por el momento estoy más fuerte que nunca y dedicado a crecer profesionalmente.